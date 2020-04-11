«Эй, дылда!». Печальная история самой высокой баскетболистки в мире

Центровая Малгожата «Марго» Дыдек-Твигг — самая высокая баскетболистка в истории. Рост польской великанши составляет 218 см. В мужской НБА рекордсменами по росту являются Мануте Бол и Георге Мурешан (оба по 231 см). Далее следуют Шон Брэдли и Яо Мин (по 229 см), а также целая группа игроков выше 220 см, включая россиянина Павла Подкользина (226 см).

То есть разрыв у мужчин небольшой. Марго Дыдек в этом отношении — настоящий уникум среди женщин. До её роста даже близко никто не дотягивал. Китаянка Джэн Хайся и австралийка Элизабет «Лиз» Кембедж занимают второе-третье места в списке самых высоких баскетболисток всех времён — у обоих рост составляет 203 см. Дыдек выше них на колоссальные 15 см!



Гигантский рост нельзя назвать даром природы. Это аномалия, которая чревата для великанов различными проблемами со здоровьем. Очень редко высоченные игроки живут долго. Вышеупомянутый Мануте Бол ушёл из жизни в 47 лет, как и знаменитый советский баскетболист Увайс Ахтаев.

К сожалению, Марго Дыдек было суждено прожить ещё меньше своих коллег-гигантов в мужском баскетболе. Центровая умерла в 37 лет…



Малгожата Дыдек родилась в Варшаве в 1974 году. Она была средней из троих дочерей в семье. Генетика намекала, что Марго точно не будет коротышкой. У отца рост составлял 202 см, матери – 191 см, старшей сестры Катаржины – 201 см, младшей сестры Марты – 198 см. Малгожата на голову перещеголяла всех родственников.

В детстве Марго регулярного доводилось терпеть насмешки и издевки сверстников. Её обзывали оскорбительными прозвищами. Девочка просто была изгоем — никто не хотел с ней общаться. «Эй, дылда! », – самое мягкое, что приходилось слышать девочке в свой адрес.

Единственной отдушиной в жизни маленькой Малгожаты стал баскетбол. У Дыдеков это дело семейное. Катаржина (1970 г. р.) играла в американской студенческой лиге, после чего вернулась в родную Польшу и выиграла 5 титулов чемпиона страны в составе «Арки». Кроме того, Катаржина представляла сборную Польши на международных турнирах, в том числе на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее. Марта (1982 г. р.) тоже отучилась в США, но до уровня WNBA не дотянула. Она преимущественно выступала за различные испанские клубы на протяжении карьеры.

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Малгожата стала самой успешной баскетболисткой в семье. Марго пришла в баскетбол в 12 лет и сразу же начала делать огромные успехи на турнирах своей возрастной категории. Другие дети после этого относились к ней более уважительно, что ни коим образом не оправдывает их былые хамские поступки. После школы Марго продолжила обучение в университете физической культуры и спорта в Сопоте. С 18-лет начала получать стабильную игровую практику в профессиональном клубе «Олимпия» (Познань). Параллельно в составе молодежной сборной Польши Дыдек завоевала бронзовые медали чемпионатов Европы и мира.



В 20 лет Марго перебралась в зарубежный чемпионат, подписав контракт с французским «Валансьеном». В 1996 году центровая переходит в «Хетафе», с которым дважды выигрывала чемпионат Испании (1997, 1998) и дошла до финала Евролиги сезона-1997/98. Стало очевидным, что Марго пора идти на повышение. 24-летняя полячка уже была суперзвездой на уровне Европы. Конечно, на фоне соперниц она выделялась запредельным ростом, но это никак не мешало ей проявлять чистые баскетбольные навыки.

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Вершина для баскетболисток — женская НБА. На драфте-1998 Дыдек под первым пиком выбрала «Юта Старз». Карьера центровой развивалась молниеносно. В 1999 году она приносит сборной Польши золото чемпионата Европы. Марго уже с кампании новичка стала лидером сезона женской НБА по блок-шотам. Всего за карьеру она делала это 8 раз (1998-2003, 2006, 2007) в составе разных клубов. Период в «Юте» завершился в 2002 году, далее последовали «Сан-Антонио Силвер Старз» (2003-2004), «Коннектикут Сан» (2005-2007) и «Лос-Анджелес Спаркс» (2008). Марго дважды приглашали на Матч звёзд WNBA (2003-2006).



Значимый след в истории женской НБА полячка однозначно оставила. Дыдек до сих пор остаётся лидером в истории лиги по числу блок-шотов — 877. Завершившая карьеру легендарная американка Лиза Лесли (822) идёт на втором месте, а далее с большим отставанием следуют Бриттни Грайнер (636) и Сильвия Фаулз (621). Этот рекорд вполне может стать вечным, хотя у 29-летней Грайнер есть относительно реалистичные шансы его побить. В активе Дыдек второй трипл-дабл в истории WNBA. Причём с блок-шотами, что даже в мужском баскетболе явление редчайшее. В 2001 году Марго набрала 12 очков, 11 подборов и 10 блок-шотов (рекорд WNBA) в матче против «Орландо».

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Но какой бы сильной ни была американская лига, много денег там не заработаешь. Сезоны в WNBA и Европе проходят в разные времена года неспроста. Женская НБА — в большей степени престиж. Американцы привыкли считать каждую копейку и просто не проводили бы WNBA, если бы лига была абсолютно убыточной. С сожалением приходится констатировать, что женский баскетбол — не шибко популярный вид спорта. Даже суперзвёздные баскетболистки WNBA получают мизерные суммы — немногим больше средней зарплаты в Штатах. Именно поэтому осенью, зимой и весной, когда в женской НБА перерыв, практически все уезжают играть в Европе. Так делала и Марго.

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Сначала Дыдек защищала цвета «Гдыни» (1998-2005), с которой 7 раз подряд стала чемпионом Польши. В сезоне-2005/2006 Дыдек переехала в Россию. Она выиграла серебряные медали чемпионата страны в составе УГМК. В Екатеринбурге полячка задержалась всего на год, после чего стала вице-чемпионкой Испании и вице-чемпионкой Евролиги в форме «Рос Касарес». Завершила карьеру в 34 года на высшем уровне — в «Лос-Анджелес Спаркс». После этого Марго с семьей перебралась в Австралию. Полячка работала тренером в клубе «Нортсайд Уизардс».

Малгожату Дыдек почитали во всём мире, чему доказательством являются продолжающие работать по сей день численные фан-клубы. На родине в Польше Марго вообще стала настоящим идолом. Один неравнодушный к Дыдек итальянец ездил за ней в любую точку планеты и постоянно дарил букет алых роз. Однако сердце девушки было занято. В середине 1990-х Марго женилась на британце Дэвиде Твигге. Она родила ему двух сыновей — Дэвида (родился в 2008) и Алекса (родился в 2010). Весной 2011-го Дыдек сообщила близким радостную весть — они с мужем ждали третьего ребёнка. Ничего не предвещало беды. Но сказалась старая болезнь — Малгожата с детства страдала от аритмии. Во время игровой карьеры заболевание особо не давало себе знать, однако после рождения сыновей проблемы с сердцем обострились.

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19 мая 2011 года Дыдек потеряла сознание в собственном доме. Врачи ввели её в состояние искусственной комы и поддерживали функционирование организма фармакологическими препаратами. 27 мая Дыдек скончалась, не приходя в сознание. Ребёнка тоже спасти не удалось. Урна с прахом Марго была доставлена в Польшу и 17 июня похоронена на кладбище в Зомбках. История Малгожаты Дыдек полна трагизма. Она натерпелась издевательств из-за аномально высокого роста в детстве, но не сломалась.

Марго многое успела сделать на баскетбольной площадке, однако насладиться семейной жизнью так и не успела. Маленькие Дэвид и Алекс росли без матери, третий ребёнок так и не появился на свет. Дыдек ушла из жизни в 37 лет. Ей бы ещё жить и жить. Судьба порой очень жестока. Память о Малгожате Дыдек будет жить вечно. В 2019 году её включили в Зал славы ФИБА. К огромнейшему сожалению, посмертно.