Студент реализовал отчаянный победный бросок через всю площадку. Джордан сразу стал героем

Парня чуть не раздавили в объятиях партнёры по команде. Настолько всё было эпично.

Продолжаем знакомиться с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Полный список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной выше ссылке.



Ранее мы уже анализировали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке и трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла.

«Первый нокдаун в карьере». Флойд Мейвезер оказался на паркете во время игры в баскетбол Стритболист сделал то, чего не удалось лучшим боксёрам мира.

Школьник повторил знаменитый трюк Джордана. Парню всего 16. Видео Американец Пэт Дикерт звездой баскетбола не станет, но зрелищные моменты делать умеет.

Пришло время разобрать невероятный бросок с сиреной в студенческом баскетболе.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В матчах школьных и студенческих команд США порой случаются моменты, которым позавидуют даже звёзды НБА. На представленном видео — один из таких примеров. Студент подобрал мяч под своим кольцом и пульнул его одной рукой через всю площадку. Отчаянный бросок оказался точным. Герой эпизода моментально оказался в объятиях своих партнеров по команде.



31 января 2005 года. Университет Гилфорда играет против команды Рэндольф Мэйкон. Команды были близки к овертайму (88:88), но игроки Рэндольфа заработали право на штрафные броски и шанс на победу без дополнительной пятиминутки. Игрок команды в жёлтом (Рэндольф Мейкон) забил только один из двух штрафных, но этого вполне могло хватить для выигрыша. Если бы не настоящее чудо, случившееся мгновением позже.



Баскетболист Гилфорда подбирает мяч под своим щитом после промаха соперника и за миллисекунды до финальной сирены швыряет его одной рукой через всю площадку в направлении чужого кольца. И бросок попадает в цель! Дальше нужно просто досмотреть видео, чтобы почувствовать эмоции происходящего в зале. Героем эпизода стал Джордан Снайпс. До уровня НБА парень в будущем недорос, но он может гордиться одним выдающимся победным броском за карьеру в NCAA.

Шакил О'Нил не щадит сыновей. Гигант кладёт через них данки как ни в чём не бывало У Шака свои методы воспитания. Парни хотят стать баскетболистами, поэтому никаких поблажек.

В YouTube этот момент собрал более 11 млн просмотров. Прошло уже много лет, однако болельщики продолжают восхищаться попаданием Джордана Снайпса. Многие акцентируют внимание на имени и фамилии парня, намекая на связь с легендой баскетбола Майклом Джорданом. Кроме того, «Снайпс» перекликается со словом «снайпер».



«Его зовут Джордан Снайпс. Совпадение? Не думаю».



«Всё логично. Джордан и Снайпс — объяснение, почему этот бросок настолько эпический».

«Этот парень наверняка начал опасаться за свою жизнь через 5 минут, поскольку партнеры по команде могли попросту раздавить его в объятиях».



«Джордан Снайпс… Фамилия говорит сама за себя».

«Лучший бросок в истории!»



«Этот момент сделал мой день. Наконец-то в YouTube видео полностью соответствует заголовку. Если бы все видео YouTube были такими, здесь был бы рай для развлечений».

Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь.