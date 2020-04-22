Шакил О'Нил не щадит сыновей. Гигант кладёт через них данки как ни в чём не бывало

Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:
Продолжаем знакомство с видео «Чемпионата», которые участвуют в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Посмотреть всех 10 претендентов и проголосовать можно по ссылке, представленной выше.
Ранее мы разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, а также попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана.
Новый герой — легендарный центровой НБА Шакил О'Нил, который на площадке не церемонится даже с собственными детьми. Шак решил забивать сверху через своих сыновей Шарифа и Шакира во время игры на домашней площадке. О’Нил делал это не без доли юмора, но и в поддавки играть не собирался. Стоит отметить, что Шак (216 см, 147 кг) — настоящий гигант на фоне своих тощих детей.
Видео доступно на «Чемпионате»
Слава отца Шарифу и Шакиру не светит. Хотя у первого есть неплохие перспективы в баскетболе. Недавно 20-летний Шариф официально перешёл в университет Луизиана Стэйт, за который с 1989 по 1992 год выступал Шак. Ранее он представлял UCLA, но затем покинул калифорнийский колледж. Возможно, парень дорастёт до уровня НБА. Ожидания от 17-летнего Шакира несколько менее приземлённые. Сейчас он играет за школу Кроссроудс. В ближайшее время должен поступить в колледж и показать себя в NCAA.
Уроки отца не прошли для Шарифа и Шакира бесследно. Сейчас парни тренируются в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. На днях братья устроили настоящее данк-шоу в домашнем зале.
Видео доступно на «Чемпионате»
Остаётся пожелать удачи Шарифу и Шакиру. У них есть более чем сильный наставник с огромнейшим опытом за плечами. Шак отыграл в НБА 19 лет и завоевал четыре титула. Он-то уж точно знает, какие качества нужны успешным баскетболистам.
Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:
Аналогичные голосования по определению лучшего видео проходят в других разделах
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