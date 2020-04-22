Шакил О'Нил не щадит сыновей. Гигант кладёт через них данки как ни в чём не бывало

Номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:

Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

Продолжаем знакомство с видео «Чемпионата», которые участвуют в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Посмотреть всех 10 претендентов и проголосовать можно по ссылке, представленной выше.

Ранее мы разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, а также попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана.

«Первый нокдаун в карьере». Флойд Мейвезер оказался на паркете во время игры в баскетбол Стритболист сделал то, чего не удалось лучшим боксёрам мира.

Школьник повторил знаменитый трюк Джордана. Парню всего 16. Видео Американец Пэт Дикерт звездой баскетбола не станет, но зрелищные моменты делать умеет.

Новый герой — легендарный центровой НБА Шакил О'Нил, который на площадке не церемонится даже с собственными детьми. Шак решил забивать сверху через своих сыновей Шарифа и Шакира во время игры на домашней площадке. О’Нил делал это не без доли юмора, но и в поддавки играть не собирался. Стоит отметить, что Шак (216 см, 147 кг) — настоящий гигант на фоне своих тощих детей.

Видео доступно на «Чемпионате»

Слава отца Шарифу и Шакиру не светит. Хотя у первого есть неплохие перспективы в баскетболе. Недавно 20-летний Шариф официально перешёл в университет Луизиана Стэйт, за который с 1989 по 1992 год выступал Шак. Ранее он представлял UCLA, но затем покинул калифорнийский колледж. Возможно, парень дорастёт до уровня НБА. Ожидания от 17-летнего Шакира несколько менее приземлённые. Сейчас он играет за школу Кроссроудс. В ближайшее время должен поступить в колледж и показать себя в NCAA.



Уроки отца не прошли для Шарифа и Шакира бесследно. Сейчас парни тренируются в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. На днях братья устроили настоящее данк-шоу в домашнем зале.

Видео доступно на «Чемпионате»

Остаётся пожелать удачи Шарифу и Шакиру. У них есть более чем сильный наставник с огромнейшим опытом за плечами. Шак отыграл в НБА 19 лет и завоевал четыре титула. Он-то уж точно знает, какие качества нужны успешным баскетболистам.



Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь:

Стритболист уложил Мейвезера, немец колотит через слонов. Выбираем лучшее видео баскетбола Подросток подражает Джордану, Шак измывается над детьми. Посмотреть действительно есть на что!

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