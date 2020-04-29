«Получили особые указания из ЦК». Как сборная СССР добровольно отдала титул чемпиона мира

Сборная СССР по баскетболу трижды становилась чемпионом мира. Все победы состоялись на первенствах в странах Латинской Америки — Уругвае (1967), Пуэрто-Рико (1974) и Колумбии (1982). Могло быть на один титул больше в этом регионе. Однако на ЧМ-1959 в Чили национальная команда СССР фактически сама отдала победу. Всему виной политика.

Сборная Советского Союза (действующий чемпион Европы) впервые принимала участие в чемпионате мира. ФИБА решила отдать право проведения турнира Чили, хотя это изначально сулило организационные проблемы. Мировое первенство прошло с 16 января по 31 января 1959 года, хотя должно было состояться осенью 1958-го. Сроки сдвинули на январь 1959-го. Предполагалось, что к тому времени будет готов новый дворец спорта в Сантьяго (чилийцы обещали его построить ещё к женскому ЧМ-1953), однако и к январю работы не были окончены. В итоге ЧМ-1959 стал единственным в истории, на котором игры проводились на открытом воздухе на стадионах. И первым, когда матчи прошли в нескольких городах (в Темуко, Антофагасте и Консепсьоне).

Все участники турнира были поделены на три группы с четырьмя сборными в каждой. В финальный раунд за 1-7-е места выходили по две лучшие команды квартета, где их уже ждала принимающая сторона Чили. Советский Союз считался одним из главных фаворитов мирового первенства. Групповой этап подопечные Степана Сандаряна и Александра Гомельского (командой руководили два специалиста, Сандарян считался первым тренером) завершили на втором месте. Сборная допустила единственную осечку в игре с Канадой, но обыграла Бразилию и Мексику. Бразильцы оказались выше из-за разницы мячей (+36 против +30).

В финальном раунде сборная СССР по-настоящему разогналась. Советские баскетболисты поочередно одолели команды Пуэрто-Рико, Бразилии, Болгарии, Чили и США (первая победа советских игроков над американцами). Только бразильцы уступили нашим баскетболистам с однозначной разницей (63:66). Всех остальных соперников СССР громил, в том числе США (63:37). В 1956 году США обыграли Советский Союз на Олимпийских играх в Мельбурне. В Чили американцы послали команду, состоявшую из игроков Воздушных Сил, которые не могли сравниться с олимпийской сборной-1956, лидером в которой был будущий 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл. Хотя совсем уж бесталанным состав США на ЧМ-1959 тоже не назовёшь. В этой команде задавали тон молодые Оскар Робертсон и Джерри Уэст. Робертсон впоследствии установил множество выдающихся рекордов, включая средний трипл-дабл за сезон в НБА (1962 год). Это достижение считалось вечным, пока разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук не покорил его в 2017 году. Уэст — ещё одна легенда лиги, 14-кратный участник Матча звёзд. Джерри изображён на логотипе НБА. Это отчётливо подчёркивает его статус.

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В общем, сборная СССР разделалась со всеми оппонентами по финальному раунду. Казалось, вскоре игроки получат золотые медали, но в дело вмешалась вышеупомянутая политика. На чемпионат мира 1959 года в Чили попал Тайвань. Эта сборная выступала с надписью «Китай» на игровой форме. Победа коммунистического режима Мао Цзэдуна в китайской гражданской войне привела к тому, что Советский Союз признавал законным лишь режим Мао. Побеждённый генерал Чан Кайши осел на Тайване и не был признан в СССР. В 1959 году Китайская Народная Республика не являлась членом ФИБА, а с Тайванем у СССР не существовало дипломатических отношений. Создалась ситуация, которая выходила за рамки спорта.

Вот как описывает те события непосредственный участник — игрок сборной СССР по баскетболу Олег Иванович Кутузов, которому сейчас 84 года.

«Должностные лица сборных СССР и Болгарии (разумеется, по решению московского руководства) заявили об отказе играть против тайванцев. Вряд ли та игра что-то изменила, ведь советские баскетболисты имели в финальном круге пять побед и ни одного поражения. Матчи не состоялись, и отказники получили по техническому поражению. Даже при одном техническом поражении наша команда становилась бесспорным чемпионом мира. Однако по окончательному решению оргкомитета чемпионата мы были дисквалифицированы. Таким образом, сборная СССР стала «некоронованным» чемпионом мира. По возвращению домой команду встречали как триумфаторов и спортсменам вручили именные медали «За победу на чемпионате мира», — приводит слова Суворова energy-life.su.

Происходящее на площадке выглядело следующим образом. 30 января 1959 года в Сантьяго на Национальный стадион команда Тайваня вышла на разминку. Игроки поклонились публике. Баскетболистов сборной СССР не было. Через полчаса судьи пригласили пятёрку баскетболистов тайванцев в центр площадки. Арбитр Уильям Росс совершил стартовое вбрасывание, игрок сборной Тайваня Рафаэл Ли поймал мяч и отдал передачу капитану своей команды. Тот отпасовал Вон Квок Юну, который легко поразил кольцо советской команды. Игру сразу же остановили. Тайваню присудили победу со счётом 2:0.

По итогам финального раунда у сборной СССР получился баланс 5-1 с разницей мячей +106 после 6 сыгранных матчей. Такой же результат у Бразилии, но с разницей +90. То есть даже поражение 0:2 в игре с Тайванем номинально не должно было помешать советским баскетболистам получить золотые медали. Однако ФИБА распорядилась иначе. Чемпионом мира стала сборная Бразилии. Результаты игр финального раунда с участием СССР и Болгарии попросту аннулировали. Сборная Советского Союза лишилась заслуженного титула чемпионата мира. Итоговая классификация с первого по седьмое места: Бразилия, США, Чили, Тайвань, Пуэрто-Рико, СССР и Болгария. Главным лоббистом этого решения был британский генсек ФИБА Уильям Джонс. Интересно, что в будущем он «вернёт должок» и сыграет на руку СССР. На Олимпиаде-1972 в Мюнхене Джонс заставит переиграть концовку матча с США, те самые легендарные три секунды.

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Решения о целесообразности выхода сборной СССР на игру против Тайваня принимали за кулисами в кабинетах. Узнаем ли мы все детали? Можно лишь полагаться на некоторые публикации известных спортивных личностей.



Фрагмент из статьи советского спортивного журналиста Бориса Валиева.

«За 12 часов до матча с тайванцами старший тренер нашей команды Степан Спандарьян и его помощник Александр Гомельский засели за телефон, дозвонились средь ночи в Москву, попытавшись убедить её в том, что «сделают Тайвань в одну калитку», «шапками закидают», что «наши китайские друзья наоборот обрадуются разгрому Тайваня», но тщетно. Уже потом стало известно, что окончательное и бесповоротное решение о категорическом запрете выходить на игру принял секретарь ЦК КПСС по идеологии Михаил Суслов».

Отрывок из четвёртой главы «Планка победы» книги Владимира Гомельского (телекомментатор, сын Александра Гомельского) «Папа. Великий тренер» подтверждает эту версию.

«Началось всё с того, что в предпоследний день турнира на матч со сборной Тайваня не вышла сборная Болгарии. Видимо, они тоже получили особые указания из своего ЦК. А наши уселись за телефон. Дозвонились среди ночи, буквально за 12 часов до встречи, и стали объяснять, что мы этот Тайвань шапками закидаем, что наши китайские братья, наоборот, обрадуются тому, что мы сборную Тайваня, как бы она ни называлась, обыграем с разгромным счетом. В Москве был день, поэтому в ЦК все были на месте. Дежурный, который принимал звонок из Чили, ответил, что доложит на самый верх. Потом выяснилось, что на самом верху решение принимал Михаил Андреевич Суслов — член Политбюро с многолетним стажем, отвечающий за пропаганду в нашей стране. Его решением стал категорический запрет выходить на эту встречу».

Есть повод усомниться в том, что всё решалось на уровне ЦК КПСС, а не в структурах рангом пониже вроде Спорткомитета. В 1959 году Борису Валиеву было 4 года, Владимиру Гомельскому — 6 лет. Они описали эту ситуацию с чужих слов. В любом случае абсолютно точно известен один факт — политика не дала сборной СССР стать чемпионом мира в 1959 году.

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В Москве сборную встречали в аэропорту как «подлинных победителей». «Пусть чёрное коварство лишило вас заслуженной награды – честной мир знает истинных героев чемпионата мира! У лжи короткие ноги. Правду о вашем спортивном подвиге знают все и по ту и по эту сторону границы», – писали в передовице журнала «Спортивные игры». Конечно, это слабое утешение. В официальной летописи ФИБА золотых медалей ЧМ-1959 у советской сборной нет. Если смотреть в историческом контексте, был ли смысл в подобном демарше? Скорее нет, чем да. Никаких политических дивидендов СССР не получил. Уже в 1959 году в советско-китайских отношениях наметился серьёзный кризис. Через несколько месяцев после ЧМ в Чили СССР в открытую поддержал восстание в Тибете, что для Китая является куда более болезненной темой. С тем же Тайванем уже через пару лет пытались как-то примириться, чтобы вместе «дружить» против Китая. В общем режим Мао никак этот жест не оценил, а советская сборная осталась без заработанного на площадке титула.



Состав сборной СССР на ЧМ-1959: Гурам Абамидзе, Гурам Минашвили (оба «Динамо» Тбилиси), Аркадий Бочкарёв, Виктор Зубков, Михаил Семёнов (все ЦСКА), Майгонис Валдманис, Янис Круминьш, Валдис Муйжниекс (все СКА Рига), Юрий Корнеев, Юрий Озеров, Владимир Торбан (все «Динамо», Москва), Олег Кутузов («Буревестник» Ленинград).