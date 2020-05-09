«Не команда, а семья». Познер-старший во Франции основал клуб из русских иммигрантов

Владимир Владимирович Познер — известный российский журналист, телеведущий и писатель. Он родился 1 апреля 1934 года в Париже в семье Владимира Александровича Познера (1908—1975 и француженки Жеральдин Люттен. Владимир Александрович Познер в первую очередь известен как деятель кинопромышленности, один из организаторов Московского международного кинофестиваля. Однако в его биографии есть интересный момент, связанный со спортом.
«В 1922 году семья Познеров эмигрировала из Советской России. К этому времени Гражданская война закончилась, было ясно, что большевики пришли надолго. Стало понятно и то, что революция не явилась воплощением всех ожиданий тех, кто изначально встретил ее восторженно — в том числе моего деда. Таким образом, Познеры, как сотни и сотни тысяч других, оказались частью того эмигрантского потока, который осел в Берлине. Проведя там три года, став свидетелем размолвки родителей и отъезда отца в Литовскую Республику, в Каунас, мой отец переехал с матерью и двумя сестрами в Париж. Там он окончил русскую среднюю школу, после чего начал работать, чтобы помочь тяжело заболевшей матери и младшей сестре — Тото (старшая, Лёля, вскоре после приезда в Париж вышла замуж за американца и уехала в США).
Ближайшие друзья отца были, как и он, вынужденными беженцами из России, учившимися во французско-русском лицее, который был создан специально для детей русских иммигрантов. Дружбу эту скреплял спорт, точнее, сильнейшее увлечение – баскетбол. Вместе с несколькими выпускниками школы, отчаянными любителями этой игры, отец основал команду BBCR (Русский баскетбольный клуб). Участвуя в играх на первенство Франции, команда начала с самого низшего дивизиона и через несколько лет добралась до высшей лиги и до чемпионских титулов. Это была, скорее, не команда, а семья. Некоторые из игроков-основателей BBCR не только живы по сей день, но и, несмотря на почтенный возраст – за восемьдесят, все еще собираются по воскресеньям, чтобы побросать в кольцо; процент попадания поразительно высок», — писал Владимир Владимирович Познер в своей биографической книге «Прощание с иллюзиями» 1990 года.
Прошло 30 лет, так что уже нет никого из причастных к той баскетбольной команде. Живы их дети и внуки, но они далеки от баскетбола и не говорят по-русски. Однако хранится память о BBCR (Basket-Ball Club Russe), оставившей след в спортивной жизни Франции (и Европы в целом) в 1930-х.
Стартовая пятёрка. Капитан команды Владимир Александрович Познер с мячом
Фото: Из личного архива Владимира Познера
В целом создание BBCR — само по себе уникальное явление. Конец 1920-х годов, Париж, иммигранты из России — как-то не вяжутся эти слова с баскетбольным клубом. Однако именно командный вид спорта стал объединяющим фактором для молодых людей, волею судьбы оказавшихся в чужой стране. Владимир Александрович Познер стал лидером этой группы и идейным вдохновителем создания BBCR. Отец знаменитого ныне журналиста неплохо бегал средние дистанции (800 м. и 1500 м.) и даже занял призовое место на чемпионате Берлина в своей возрастной группе. После переезда в столицу Франции Владимир Александрович по-настоящему увлекся баскетболом.
Павел Владимирович Познер — российский востоковед, младший сын Владимира Александровича. Он один из немногих, кто может рассказать достоверные подробности о BBCR.
«Надо понимать, что в то время почти весь спорт был действительно любительским. Люди работали и на свои деньги занимались спортом. Володя пришел заниматься в какой-то любительский баскетбольный клуб, где и встретил своих будущих друзей, с которыми в 1927 или 1928 году он создал «Русский баскетбольный клуб». Спортивный зал, инвентарь, форма — все нанималось и покупалось исключительно за свои деньги. Более того, члены клуба за свои деньги наняли американского тренера, который их тренировал по американской методике.
Весь клуб BBCR со вторым и юношеским составами
Фото: Из личного архива Владимира Познера
В клубе было четыре команды: первая, вторая, юношеская и детская. Американский тренер работал с первой и второй, игроки основы тренировали юношей и детей. Тогда в баскетболе замены разрешались только в случае травмы игрока. Запасных на игру заявляли из числа ведущих игроков второй команды.
Бессменным капитаном первой команды был Владимир Познер. Вот ее состав: Владимир Познер (прозвище «Роп», защитник, 178 см.), Дмитрий Волков (прозвище «Люпус», нападающий, 192 см.), Алексей Катлама (прозвище «Катлаша», нападающий, 182 см.), Георгий Туркия (прозвище «Джим», центр, 195 см.) и Бурышкин (прозвище «Бурда», защитник, 178 см.). Имени Бурышкина я не знаю. Подавляющее большинство членов клуба были русскими. Сколько я помню, они всю жизнь обращались друг к другу по прозвищам. Понятно, что прозвища «Бурда», «Катлаша» и «Люпус» происходят от фамилий, а прозвище «Джим» — от имени, но происхождение прозвища Владимира «Роп» мне неизвестно, а спросить уже не у кого… Из второй команды я помню только Бякина, Владимира Фабриканта и Николая Ламсдорфа.
Всего в клубе было человек пятьдесят. Все они были совершенно разными людьми с разными политическими взглядами, но их объединял баскетбол, который занимал всё свободное время. Это был любительский клуб в прямом смысле этого слова, который содержался за счёт личных взносов его членов, при этом, игроки тренировались только после работы или по выходным. Первая команда клуба успешно участвовала в чемпионате Франции. И хотя ей противостояли такие гранды европейского баскетбола того времени, как клуб «Пари Баскет Рэсинг», она становилась призёром чемпионата и даже была чемпионом. Отец рассказывал, что по клубному зачёту трёх команд (первая, вторая и юношеская команды) «русские» ни разу не опускались в чемпионате Франции ниже четвёртого места.
Более того, те ведущие игроки клуба, которые были французскими гражданами (на тот момент Люпус, Джим и Бурда), неоднократно выступали за сборную Франции на чемпионатах Европы. О силе первой команды «Русского баскетбольного клуба» свидетельствует тот факт, что в 1934 году она обыграла в товарищеском матче сборную Литвы, которая в те годы считалась сильнейшей в Европе. Последний раз «Русский баскетбольный клуб» играл в 1946 году. Тогда уже далеко не молодые Люпус, Джим, Катлаша, Бурда и Фабрикант выиграли принципиальный матч у сборной американских войск во Франции. В то время Владимир уже был в Америке (после начала Второй мировой войны эмигрировал — прим.) и в матче не участвовал. Любопытно было бы увидеть как молодые, тренированные американцы проигрывают французским русским, которые не тренировались с 1940 года и младшему из которых было далеко за тридцать!
В 1978 году я впервые приехал во Францию и встретился с друзьями отца, младшему из которых было уже за шестьдесят. Они по-прежнему арендовали какой-то спортивный зал и по воскресеньям играли в баскетбол. Естественно, я пришел на тренировку. Конечно, они уже не очень-то бегали и прыгали. Но поверьте мне на слово: я вполне прилично играю в баскетбол, а тогда мне было тридцать три года и я был в хорошей физической форме. Так вот, мне ни разу не удалось перехватить пас или воспрепятствовать броску. Только тогда я понял слова отца, который говорил: «В баскетбол играют головой, а не ногами, тем более, что мяч летит быстрее, чем ты можешь бежать», — цитирует Павла Познера fimba.ru.
Стоит отметить, что чемпионом Франции BBCR всё-таки не становился, как гласит официальный сайт местной лиги. Однако вплотную к титулу подбирался. В 1939 году «Русский баскетбольный клуб» в финале уступил парижскому «Метрополину» (27:30) на стадионе «Ролан Гаррос».
Команда BBCR в некотором смысле дала о себе знать и на международном уровне. На чемпионат Европы по баскетболу 1939 года в Каунасе Литва (будущий чемпион) натурализовала центрового сборной США на Олимпиаде-1936 Фрэнка Любина, литовца по происхождению. У этой команды в стартовой пятерке вообще выходили четыре американца и уроженец Архангельска Евгений Никольский (на местный манер Никольскис). Любин (Лубинас) — самый известный из списка «иностранцев». Фил Краузе (Феликсас Крячунас) тоже был достаточно узнаваемым баскетболистом в США. Кроме того, заслуживает внимания Миколас Рузгис, который на ЧЕ-1947 тренировал сборную Франции, а на ЧМ-1950 возглавлял сборную Испании. В то же время за сборную Франции выступали два эмигранта из России — представлявшие BBCR еврей Владимир Фабрикант и караим Александр Катлама.
Франция на Евробаскете-1939 заняла четвертое место, Польша стала третьей, Латвия — второй. Латыши негодовали. Они минимально уступили Литве (36:37) в ключевом матче, а решающий бросок на последней секунде совершил именно Любин. Не устроило Латвию и якобы предвзятое судейство, которое помешало команде вернуть титул чемпионов Европы. Последствия этого матча между прибалтами перенеслись на всё взаимодействие в области спорта (и не только) между странами. В частности, был отменен запланированный на лето 1939-го традиционный Кубок Балтии по футболу. В этот период даже образовался термин «латвийско-литовская баскетбольная война». Французы тоже выражали недовольство тем фактом, что Литва привлекла так много «легионеров». Возможно, Третья республика завоевала бы медали, будь у литовцев исключительно «чистый» по национальному признаку состав. В любом случае, представители BBCR приложили руку к тому, что сборная достаточно успешно себя проявила на крупном первенстве.
Вот как Павел Познер характеризует жизненный путь отца и его товарищей по команде.
«Это были замечательные люди. Владимир Познер (Роп) стал крупным менеджером в американском кино. В конце 1948 года из-за Джозефа МакКарти он вместе с семьей уехал из США сначала в Советскую зону оккупации в Германии, а в декабре 1952 года — в Москву. Владимир Познер был оргсекретарем и фактическим руководителем Московских Международных Кинофестивалей периода их высшего расцвета в 1961 и 1963 годах. Он задумал и создал в 1964 году «Экспериментальную творческую киностудию», на которой было снято знаменитое «Белое солнце пустыни». Ему повезло снова увидеть своих друзей по баскетболу: с 1960 года он много раз ездил во Францию в командировки и по частному приглашению. Умер отец 30 июля 1975 года. Ему не было еще шестидесяти семи лет. Георгий Туркия (Джим) стал таксистом. Он работал на собственном такси и жил в одной комнате с маленькой кухонькой. Умер он в 1981 году. Алексей Катлама (Катлаша) имел какой-то весьма прибыльный бизнес и очень хорошую квартиру в престижном районе Парижа. Катлама умер в 1983 году от рака. Дмитрий Волков (Люпус) с Владимиром Фабрикантом создал спортивно-оздоровительный комплекс в Италии недалеко от Ливорно, который позволял ему вполне прилично жить в Булони под Парижем. Волкова не стало в 1995 году. У Фабриканта был еще один такой лагерь на Корсике.
Чем занимался Бякин я не знаю. Кажется, у него были не очень хорошие дела и он жил у Катламы. Николай Ламсдорф или барон фон Ламсдорф был уже на пенсии. Прежде он работал в МИД Франции и был единственным из всей команды, кто приезжал в Советский Союз в конце 60-х —начале 70-х годов прошлого века. Их никого уже нет. Единственный из первой команды «Русского баскетбольного клуба», кого я не застал в 1978 году, это Бурышкин (Бурда). Отец рассказывал, что во время войны англичане несколько раз забрасывали его в немецкий тыл во Францию для выполнения крайне рискованных заданий. Бурышкин был несколько раз ранен, попал в гестапо, где во время пыток ему сломали обе ноги, чудом сумел бежать, был награждён высшими французскими и английскими боевыми орденами… Он плохо кончил: его постоянно мучили боли от ран и переломов, он стал пить и, в конце концов, потерял работу. Друзья пытались ему помочь, но Бурышкин окончательно спился и умер в конце 50-х или начале 60-х годов», — отметил Павел Познер.
«Русский баскетбольный клуб» из-за Второй мировой войны не стал долгосрочным проектом, но в истории французского баскетбола занимает значимое место. Обычные иммигранты из России завоёвывали медали чемпионата Франции, а лучшие представители BBCR пробились в состав национальной сборной и показали себя на крупных международных турнирах. Событие незаурядное во всех отношениях.
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