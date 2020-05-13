Две девчонки стучатся в основу взрослой «Барселоны». Их отец — легендарный Наварро

Хуан Карлос Наварро — легенда «Барселоны» и испанского баскетбола. Ла Бомба завершил карьеру в 2018 году с множеством достижений в резюме. Наварро — MVP чемпионата Европы (2011), MVP Евролиги (2009), MVP «Финала четырёх» Евролиги (2010), MVP Суперкубка Испании (2009, 2010, 2011), 7-кратный представитель сборных сезона Евролиги. Хуан Карлос 20 лет отыграл в форме «Барселоны», только на один сезон отлучившись в клуб НБА «Мемфис Гриззлиз».
Сборной Испании Хуан Карлос помог выиграть три медали Олимпиады (два серебра и одна бронза), завоевать звание чемпиона мира и множество раз становиться призёром Евробаскета (в том числе две золотых медали). Наварро — первый игрок в истории Евролиги, покоривший отметку 4000 набранных очков в турнире. В общем карьера у «Ла Бомбы» выдалась на славу. Недавно его включили в сборную десятилетия 2010-2020 Евролиги в одном ряду с ветеранами Димитрисом Диамантидисом и Вассилисом Спанулисом, а также звёздами новой волны Нандо Де Коло, Богданом Богдановичем и остальными. Наварро — символ связи поколений. Первый матч за «Барселону» он отыграл в далёком 1997 году. Любовь к баскетболу у Хуана Карлоса запредельная. Пару лет назад его в буквальном смысле вынудили завершить карьеру боссы «Барселоны», хотя сам Ла Бомба подумывал поиграть на высочайшем уровне в Европе ещё парочку лет.
Сейчас 39-летний Наварро работает в структуре «Барселоны» на должности секретаря молодёжной команды клуба. У Хуана Карлоса есть достойные наследницы — 16-летняя дочь Люсия и на пару лет младшая Эльза. Обе девочки являются одними из ведущих баскетболисток молодежных сборных Испании разных возрастных категорий и юниорской женской команды «Барселоны». Наварро и его жена Ванесса Гарсия Санз гордятся своими детьми.
Фото: instagram.com/vanessagarciasanz
На днях Хуан Карлос решил показать, что ещё сохранил снайперские навыки. Наварро поражал кольцо с дальней дистанции с разных точек площадки. Всё-таки не зря он является абсолютным рекордсменом в истории Евролиги по количеству точных трехочковых (623). Даже в 39 лет после пары лет без профессиональной игры в баскетбол умения он не растерял.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Люсия и Эльза решили доказать, что тоже очень даже неплохо умеют бросать с дальней дистанции и повторили упражнения отца. Хуан Карлос выступил в роли ассистента и подавал девочкам мяч.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Эльза пока только начинает свой путь в баскетболе, хотя наверняка не так уж далёк тот час, когда она дебютирует за взрослую «Барселону». Люсия уже добилась достаточного многого и выступление за основу «сине-гранатовых» буквально на подходе. Старшая дочь Наварро стала чемпионкой Испании в составе сборной Каталонии в юниорской возрастной категории. Люсия носит №7 на майке, как и Хуан Карлос. Даже бросает она в очень схожем стиле с прославленным отцом, в том числе исполняет фирменную «Ла Бомбу» — навесной бросок, который очень хорошо освоил Хуан Карлос.
Стоит отметить её любимый игрок вовсе не отец, а его многолетний принципиальный соперник из мадридского «Реала» Серхио Юль.
У девочек большое будущее в баскетболе. Хуан Карлос не пользуется «Инстаграмом», но его жена Ванесса даёт знать об успехах дочерей публикацией фото и видео на своей странице в социальной сети. Часто эти посты лайкают звёздные испанские баскетболисты Пау Газоль, Рики Рубио и остальные.
Фото: instagram.com/vanessagarciasanz
«Люсия — очень разносторонний игрок. Она умеет делать много вещей на площадке. У неё хорошие габариты, приличный размах рук, что позволяет уверенно играть как на периметре, так и под кольцом. В защите она работает очень убедительно. Она знает, как обороняться против более габаритных игроков. При этом у неё отлично поставлен бросок. Люсия уверенно идёт в проходы и часто завершает их результативными атаками. В этом плане она напоминает мне Хуана Карлоса. Она очень скромная, спокойно делает свою работу и отлично ладит с одноклубницами. Люсия унаследовала баскетбольные гены Хуана Карлоса Наварро. У неё есть та самая магия, которая достаётся только избранным», — считает главный тренер сборной Каталонии по женскому баскетболу Энрике Гонсалес.
Люсия Наварро пока играет за молодёжные отделы женской «Барселоны», но время от времени её привлекают к тренировкам с главной командой. Эльза тоже постепенно набирает обороты и прогрессирует. Хуан Карлос Наварро сделал очень многое для испанского баскетбола. Не исключено, что медали Олимпиады и других международных турниров — не полный перечень его заслуг перед страной. Наследницы Ла Бомбы очень скоро будут на виду во взрослом баскетболе Испании.
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