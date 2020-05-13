Две девчонки стучатся в основу взрослой «Барселоны». Их отец — легендарный Наварро

Хуан Карлос Наварро — легенда «Барселоны» и испанского баскетбола. Ла Бомба завершил карьеру в 2018 году с множеством достижений в резюме. Наварро — MVP чемпионата Европы (2011), MVP Евролиги (2009), MVP «Финала четырёх» Евролиги (2010), MVP Суперкубка Испании (2009, 2010, 2011), 7-кратный представитель сборных сезона Евролиги. Хуан Карлос 20 лет отыграл в форме «Барселоны», только на один сезон отлучившись в клуб НБА «Мемфис Гриззлиз».

Сборной Испании Хуан Карлос помог выиграть три медали Олимпиады (два серебра и одна бронза), завоевать звание чемпиона мира и множество раз становиться призёром Евробаскета (в том числе две золотых медали). Наварро — первый игрок в истории Евролиги, покоривший отметку 4000 набранных очков в турнире. В общем карьера у «Ла Бомбы» выдалась на славу. Недавно его включили в сборную десятилетия 2010-2020 Евролиги в одном ряду с ветеранами Димитрисом Диамантидисом и Вассилисом Спанулисом, а также звёздами новой волны Нандо Де Коло, Богданом Богдановичем и остальными. Наварро — символ связи поколений. Первый матч за «Барселону» он отыграл в далёком 1997 году. Любовь к баскетболу у Хуана Карлоса запредельная. Пару лет назад его в буквальном смысле вынудили завершить карьеру боссы «Барселоны», хотя сам Ла Бомба подумывал поиграть на высочайшем уровне в Европе ещё парочку лет.

13-летняя девочка сыграла за взрослую сборную Литвы. Как такое возможно? Юсте Йоците могла бы достаться США, но судьба распорядилась иначе. Малышка рубится против главных звёзд мира под литовскими знамёнами.

Сейчас 39-летний Наварро работает в структуре «Барселоны» на должности секретаря молодёжной команды клуба. У Хуана Карлоса есть достойные наследницы — 16-летняя дочь Люсия и на пару лет младшая Эльза. Обе девочки являются одними из ведущих баскетболисток молодежных сборных Испании разных возрастных категорий и юниорской женской команды «Барселоны». Наварро и его жена Ванесса Гарсия Санз гордятся своими детьми.

Фото: instagram.com/vanessagarciasanz

На днях Хуан Карлос решил показать, что ещё сохранил снайперские навыки. Наварро поражал кольцо с дальней дистанции с разных точек площадки. Всё-таки не зря он является абсолютным рекордсменом в истории Евролиги по количеству точных трехочковых (623). Даже в 39 лет после пары лет без профессиональной игры в баскетбол умения он не растерял.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Люсия и Эльза решили доказать, что тоже очень даже неплохо умеют бросать с дальней дистанции и повторили упражнения отца. Хуан Карлос выступил в роли ассистента и подавал девочкам мяч.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Эльза пока только начинает свой путь в баскетболе, хотя наверняка не так уж далёк тот час, когда она дебютирует за взрослую «Барселону». Люсия уже добилась достаточного многого и выступление за основу «сине-гранатовых» буквально на подходе. Старшая дочь Наварро стала ​​чемпионкой Испании в составе сборной Каталонии в юниорской возрастной категории. Люсия носит №7 на майке, как и Хуан Карлос. Даже бросает она в очень схожем стиле с прославленным отцом, в том числе исполняет фирменную «Ла Бомбу» — навесной бросок, который очень хорошо освоил Хуан Карлос.

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Стоит отметить её любимый игрок вовсе не отец, а его многолетний принципиальный соперник из мадридского «Реала» Серхио Юль.

Ханга узнала, что её племянник играет в «Барселоне». Познакомились прямо на матче с ЦСКА Елена волновалась перед первой встречей. Известная телеведущая даже не подозревала, что её племянник многие годы был так близко.

У девочек большое будущее в баскетболе. Хуан Карлос не пользуется «Инстаграмом», но его жена Ванесса даёт знать об успехах дочерей публикацией фото и видео на своей странице в социальной сети. Часто эти посты лайкают звёздные испанские баскетболисты Пау Газоль, Рики Рубио и остальные.

Фото: instagram.com/vanessagarciasanz

«Люсия — очень разносторонний игрок. Она умеет делать много вещей на площадке. У неё хорошие габариты, приличный размах рук, что позволяет уверенно играть как на периметре, так и под кольцом. В защите она работает очень убедительно. Она знает, как обороняться против более габаритных игроков. При этом у неё отлично поставлен бросок. Люсия уверенно идёт в проходы и часто завершает их результативными атаками. В этом плане она напоминает мне Хуана Карлоса. Она очень скромная, спокойно делает свою работу и отлично ладит с одноклубницами. Люсия унаследовала баскетбольные гены Хуана Карлоса Наварро. У неё есть та самая магия, которая достаётся только избранным», — считает главный тренер сборной Каталонии по женскому баскетболу Энрике Гонсалес.

«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно Арвидас по делу был жёстким с сыном. Домантас — вовсе не бледная тень легендарного отца и уже во многом превзошёл его.

Люсия Наварро пока играет за молодёжные отделы женской «Барселоны», но время от времени её привлекают к тренировкам с главной командой. Эльза тоже постепенно набирает обороты и прогрессирует. Хуан Карлос Наварро сделал очень многое для испанского баскетбола. Не исключено, что медали Олимпиады и других международных турниров — не полный перечень его заслуг перед страной. Наследницы Ла Бомбы очень скоро будут на виду во взрослом баскетболе Испании.