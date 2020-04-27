«Ты на допинге, братан». Коротышка ростом 162 см назло хейтерам забивает сверху

Продолжаем знакомить с видео «Чемпионата», которые принимают участие в масштабном опросе по определению лучшего из лучших в баскетболе. Весь список из 10 претендентов и возможность проголосовать доступны по указанной выше ссылке.



Ранее мы уже разбирали падение на баскетбольной площадке непобеждённого боксёра Флойда Мейвезера-младшего, попытку 16-летнего американца Пэта Дикерта воссоздать знаменитый данк Майкла Джордана, игру Шакила О’Нила с сыновьями на домашней площадке, трёхочковые броски самого высокого игрока НБА Тако Фолла, невероятный победный бросок игрока NCAA Джордана Снайпса, перепрыгнувшего 30 детей американского данкера Джеки и остроумного шоумена из Индии Насифа Мунши.

Школьник повторил знаменитый трюк Джордана. Парню всего 16. Видео Американец Пэт Дикерт звездой баскетбола не станет, но зрелищные моменты делать умеет.

Самый высокий баскетболист НБА кладёт трёхочковые броски. Удивительное зрелище 10 лет назад игроки вроде Фолла были нарасхват. Сейчас их всячески пытаются изжить.

«Супергерой!» Парень из Индии творит удивительные трюки с баскетбольным мячом Насиф очень любит Стефена Карри. Даже звезда НБА может взять кое-что на заметку из его арсенала.

Следующее видео — данк американского школьника Тима Уайтхеда, рост которого составляет всего 162 см.

Видео доступно на «Чемпионате».

Невысоким игрокам очень непросто занести мяч в кольцо сверху. Даже звёзды НБА с ростом около 180 см чрезвычайно редко делают это. Кольцо находится на высоте 305 см, поэтому необходимо выпрыгнуть на высоту более метра. Парень на представленном видео взлетел почти на 1,5 м вверх. При исполнении данка ему немного подсобили друзья, но всё-таки достижение для такого коротышки солидное.



«Наконец-то я забил первый данк! На мне была пара кроссовок Kobe 8 All Stars. Ранее я износил эту модель, используя в качестве уличной обуви. Давно хотел приобрести ещё одну такую пару. Мне повезло достать эти кроссовки в магазине StockX 24 января 2020 года. За два дня до смерти Коби Брайанта. Я пообещал себе, что когда исполню первый данк, на мне будет эта пара кроссовок. Этот данк для тебя, Коби», — написал Уайтхед на своей странице в «Инстаграме» в марте этого года, когда опубликовал видео броска.



Действия Тима одобрили в комментариях.



«Это потрясающе. У меня тоже рост 162 см. Я думал, что физически невозможно сделать это. Очень круто. Молодой человек, вы вдохновляете других».

«Научи меня».



«Так держать, мужик».



Но нашлись и хейтеры, которые не удержались от язвительных высказываний.



«Ты на допинге, братан».



«С какой попытки ты это сделал? Ты ведь не можешь забивать данки постоянно».

Напоминаем, что номинанты на звание самого крутого ролика из мира баскетбола здесь.