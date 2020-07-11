Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич — лучший игрок на своей позиции в мире. Серб вошёл в первую сборную сезона НБА в 2019 году. Он заключил с «Наггетс» максимальный контракт на $ 148 млн. С учётом спонсорских рекламных сделок заработок Николы уже перевалил за пару сотен миллионов долларов.

Йокичу всего 25 лет. Он продолжает прогрессировать. В сезоне-2019/2020 центровой набирал в среднем 20,2 очка, 10,2 подбора и 6,9 передачи.

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Ещё одна веская заявка на включение в сборную сезона. Примерно такая же статистика позволила Николе попасть в символическую пятёрку лучших игроков год назад. «Наггетс» в регулярном чемпионате шли в группе лидеров и преследовали одного из главных претендентов на титул «Лос-Анджелес Клипперс», что даёт сербу весомое преимущество над Джоэлом Эмбиидом («Филадельфия Сиксерс») и Руди Гобером («Юта Джаз»). Кроме того, Йокич — лучший пасующий «большой» НБА. Чутьё плеймейкера у серба чем-то схоже с легендарным Арвидасом Сабонисом. Довольно часто Никола оформляет трипл-даблы с передачами, что центровых большая редкость.

«Похожи как две капли воды». Сабонис воспитал наследника, за которого точно не стыдно Арвидас по делу был жёстким с сыном. Домантас — вовсе не бледная тень легендарного отца и уже во многом превзошёл его.

Ещё несколько лет назад в звёздный потенциал Николы Йокича вообще никто не верил. В детстве Никола был ребёнком с обилием лишнего веса. Его телосложение уж никак нельзя было назвать спортивным. Окружающие считали Йокича толстым. Детские фото дают понять почему. Даже Бранислав Йокич, отец Николы, не особо верил в потенциал сына, но не настаивал на смене деятельности.

Никола Йокич начал заниматься баскетболом в молодёжной команде «Воеводины». Лишний вес был проблемой, но всё-таки Никола кое-как справлялся. В 2012 году его заприметили скауты клуба «Мега», который известен подготовкой талантов для драфта НБА. Изначально ему не доверяли место в ротации основной команды. 17-летний Йокич сыграл всего 5 матчей в чемпионате Сербии сезона-2012/2013, набирая в среднем 1,8 очка и 2 подбора. Дальше последовал заметный прогресс. В 25 матчах Адриатической лиги сезона-2013/2014 Йокич набирал в среднем 11,4 очка, 6,4 подбора и 2,5 передачи за игру.



Прогресс оценили за океаном. «Денвер» выбрал Йокича под 41-м пиком драфта НБА 2014 года. Это даже близко не гарантировало светлого будущего игроку. Николу взяли в середине второго раунда, куда попадают исполнители с низким потенциалом, не представляющие ценности для клуба. Что ещё хуже, «Наггетс» не сразу забрали Йокича, а оставили его в Европе. Никола стал так называемым «стэш»-проспектом — игроком, которого отправляют выступать за границу после выбора на драфте НБА. Судьба подавляющего большинства «стэшей» неутешительная — они вообще никогда не попадают в НБА и безнадёжно застревают в Европе или другой части света.



Йокич стал исключением. Ветеран Ратко Варда покинул «Мегу» перед стартом сезона-2014/2015. Это открыло возможность для Николы. Йокич начал с завидным постоянством штамповать дабл-даблы в Адриатической лиге. Он стал MVP февраля в турнире, набрав в среднем 21,7 очка и 12,3 подбора. Это было лишь разминкой. По итогам чемпионата Йокича признали MVP сезона и лучшим молодым игроком Адриатической лиги.



«Денвер» это убедило дать Йокичу шанс в основной команде НБА. Тем не менее Никола ехал в США в условиях большого неверия. Он всё ещё считался проспектом второго раунда драфта с низким потенциалом, медленным неповоротливым толстяком, «стэшем» без перспектив надолго задержаться в сильнейшей баскетбольной лиге мира. Вообще никто не прогнозировал, что этот парень станет франчайз-игроком «Денвера» и выведет команду на новый уровень.

Евродвушка в центре. Кто продолжает дело Сабониса и Диваца Стереотипы, тренды и исключения из правил — на чём построена история европейских центровых в НБА.

Никола быстро начал разочаровывать скептиков. В первом сезоне в НБА он набирал в среднем 10,0 очка и 7,0 подбора. Очень неплохо для новичка, особенно с учётом выбора во втором раунде драфта. Серба включили в первую символическую пятёрку новобранцев по итогам сезона. Уже в кампании-2015/2016 Йокич начал проявлять признаки суперзвёздного потенциала — 16,7 очка, 9,8 подбора, 4,9 передачи.



Одна из основных причин выбора Йокича под столь низким пиком драфта — медлительность, лишний вес, неповоротливость. Представители фронт-офиса «Наггетс» оценили уникальный плеймейкинг Йокича, но всё равно считали его потолок ограниченным. Бывший генеральный менеджер «Денвера» Артурас Карнишовас признавался, что решение взять Йокича во многом является случайностью и удачным стечением обстоятельств. Никто не ожидал, что серб станет одним из главных открытий и «краж» драфта в истории НБА.



Постепенно Йокич набирался опыта в лиге. Никола становился быстрее и пластичнее. Всем современным требованиям лиги он соответствовал, в том числе «растягивающей» способности для «больших». В частности, в сезоне-2017/2018 он показал впечатляющую для центровых точность трёхочковых 39,6%. Прогресс не прекращался. В 2019 году Никола получает дебютное приглашение на Матч звёзд и попадает в первую сборную сезона. Через год он снова участвует в этом мероприятии. Можно не сомневаться, что данная тенденция продолжится.



Никола пока попадал только в число резервистов на Матч звёзд, но вскоре должен выходить в стартовом составе с исполнителями первой величины Леброном Джеймсом («Лос-Анджелес Лейкерс»), Джеймсом Харденом («Хьюстон Рокетс»), Яннисом Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Каваем Леонардом («Лос-Анджелес Клипперс») и стремительно прогрессирующим словенцем Лукой Дончичем («Даллас Маверикс»).

Что не так с «Далласом»? Просто Йокич тащит наверх «Денвер», а Дончич — личную статистику Без Порзингиса «Маверикс» падают вниз. Неизменно растёт лишь список персональных рекордов Луки. Что важнее — величие или команда?

Однозначно можно сказать, что Йокич не достиг своего максимума. Во время перерыва в сезоне НБА-2019/2020, вызванного пандемией коронавируса, Йокич заметно похудел. С подвижностью дела должны быть ещё лучше.

Никола в компании со своим главным напарником Джамалом Мюрреем постарается привести «Наггетс» к успеху в плей-офф во время рестарта чемпионата в Орландо. Подопечные Майка Мэлоуна — одни из тех, кто вполне может сенсационно выбить топ-клубы Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс».

У Йокича амбициозные планы. «Джокер» хочет быть похожим на легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Как минимум в плане финансовой состоятельности.



«Майкл Джордан — тот, на кого я хочу быть похожим. Хочется стать спортивным миллиардером», — заявил Йокич в интервью Denver Post.



Состояние Джордана превышает $ 2 млрд. Вероятно, Йокич не заработает столько же, как Его Воздушество. Однако шансы стать миллиардером от спорта действительно есть. По крайней мере сербу есть к чему стремиться.