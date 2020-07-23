Сын самого высокого игрока в истории тоже тот ещё гигант. Бол поразил всех в дебютной игре

НБА официально вернулась после более чем четырёхмесячного перерыва. Состоялись четыре контрольных матча. Все игры прошли без зрителей в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

Протоколы безопасности лиги строгие, но игра всё равно возобновилась, несмотря на поступающие новости о новых заражённых коронавирусом баскетболистов. Например, 22 июля стало известно, что болезнь перенёс разыгрывающий «Финикс Санз» Рики Рубио, а его одноклубник центровой Арон Бэйнс до сих пор страдает от осложнений после заражения.

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Орландо Мэджик» (99:90) в первой контрольной встрече. В составе победителей самыми результативными стали защитник Лу Уильямс (22 очка) и форвард Пол Джордж (18 очков, 5 подборов), у проигравших выделились оформивший дабл-дабл центровой Никола Вучевич (18 очков, 10 подборов), а также Майкл Картер-Уильямс (16 очков), Терренс Росс (14 очков) и Аарон Гордон (13 очков, 7 подборов).



Главная звезда «Клипперс» Кавай Леонард набрал всего 9 очков за 20 минут на площадке. Это не должно удивлять. Кавай не из тех, кто будет рвать жилы в ничего не значащем матче. Главный тренер «Клипперс» Док Риверс тоже не требует от Леонарда набирать суперстатистику. Клуб из Лос-Анджелеса надеется избежать травм звёзд до начала официальных матчей регулярного чемпионата. Контрольные встречи являются своего рода разминкой перед боем. Первая репетиция прошла успешно, учитывая тот факт, что «Клипперс» играли без ключевых исполнителей Патрика Беверли и Монтреза Харрелла, отлучившихся из кампуса по личным причинам.

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«Денвер Наггетс» победили «Вашингтон Уизардс» (89:82) во втором матче игрового дня. У победителей лучшими стали Трой Дэниэлс (22 очка, 6 подборов), Никола Йокич (16 очков, 7 подборов, 7 передач) и Бол Бол (16 очков, 10 подборов, 6 блок-шотов), у проигравших наибольшей результативностью отметились Руи Хачимура (18 очков, 9 подборов), Трой Браун-младший (12 очков, 6 подборов, 5 передач) и Иш Смит (10 очков).



Главным событием всего игрового дня можно смело назвать выступление 20-летнего центрового «Наггетс» Бола Бола. 218-сантиметровый гигант проводил первый матч за «Наггетс». Получилось более чем отлично.

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«Наггетс» в стартовой пятёрке выпустили центрового Николу Йокича и форварда Джереми Гранта, которые были заявлены как защитники. Также в основе вышли представители передней линии Бол Бол, Пол Миллсэп и Мэйсон Пламли. Нестандартная ротация «Денвера» связана с тем, что команда провела большую часть подготовки к рестарту в укороченном составе. Команда Майка Мэлоуна тренировалась без Гэри Харриса, Майкла Портера-младшего, Тори Крэйга, Монте Морриса, Пи Джей Дозьера, Влатко Чанчара и Кейты Бэйтс-Диопа. Бол Бол получил шанс проявить себя во многом благодаря стечению обстоятельств, но это не столь важно. Свой шанс он использовал.



В межсезонье-2019 «Денвер» подписал с Болом Болом двусторонний контракт на два года. В каждом сезоне игроку гарантировано всего $ 50 тыс. зарплаты, что по меркам современной НБА сущие копейки. Многим баскетболистам второго раунда драфта-2019 удалось подписать более выгодные с финансовой точки зрения соглашения на пару миллионов долларов, но сейчас деньги для великана не главное. Основная задача Бола — закрепиться в ротации «Наггетс» на долгосрочную перспективу. Первый контрольный матч стал очень веской заявкой.



Пару лет назад Бол считался одним из самых перспективных молодых игроков мира. Летом 2018 года он перешёл в университет Орегона. Скауты пророчили ему выбор под лотерейным пиком следующего драфта. Сын самого высокого игрока в истории НБА Мануте Бола (рост 231 см, делит первое место с Георге Мурешаном) сразу же начал оправдывать потенциал. Бол Бол набирал в среднем 21,0 очка, 9,6 подбора, 1,0 передачи и 2,7 блок-шота в первых 9 матчах за Орегон. Затем в дело вмешались травмы. Болу была сделана операция по восстановлению перелома левой стопы в январе 2019 года.



Повреждение надолго вывело его из строя. Бол Бол резко просел на драфте и обесценился в глазах скаутов. «Майами» выбрал его под 44-м пиком и сразу же обменял в «Денвер». Возможно, Болу повезло оказаться именно в «Наггетс», Клуб из Колорадо умеет раскрывать недооцененных талантов. Так было в случае с Николой Йокичем, в которого никто не верил после выбора в середине второго раунда драфта. Сейчас Никола — один из лучших игроков мира, представитель первой сборной сезона НБА и обладатель максимального контракта.

Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил Вдохновляющий пример. Йокич стал суперзвездой и зарабатывает огромные деньги.

«Денвер» ранее также драфтовал Майкла Портера-младшего, ещё одного «обесцененного» проспекта, страдающего от травм. В общем Бол Бол попал в подходящее место. Пока он блеснул лишь в одной контрольной игре за ограниченный состав «Наггетс», но всё равно парень заслужил похвальные отзывы. Бол продемонстрировал «растягивающую» способность и забивал трёхочковые, а также собирал подборы под щитом и раз за разом ставил блок-шоты соперникам.



После матча Бол прошёл тест на наркотики. Это стандартная процедура, для которой нескольких игроков клубов НБА выбирают случайно. Однако болельщики в соцсетях считают, что Бола проверили именно из-за неожиданно успешного выступления.



Ждём, что покажет парень дальше.



«Я начал играть после длительного перерыва. Я усердно трудился и ждал этого момента», — кратко прокомментировал своё выступление Бол.



«Здорово, что Бол вышел на площадку и набрал 16 очков, 10 подборов и 6 блок-шотов. Он будет играть лучше. Бол сделал много хороших вещей, я горжусь им», — отметил главный тренер «Наггетс» Майк Мэлоун.

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Что касается оставшихся контрольных встреч, «Нью-Орлеан Пеликанс»» разгромили «Бруклин Нетс» (99:68). В составе «Пеликанс» по 14 очков набрали Итуан Мур и Никейл Александер-Уокер. У «Бруклина» Джанан Муса набрал 11 очков, Джаретт Аллен оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов, Карис Леверт и Родион Куруц записали себе в актив по 10 баллов. «Нью-Орлеан» играл без тяжёлого форварда Зайона Уильямсона, который всё ещё находится вне расположения клуба из-за неотложных семейных дел. Дата возвращения Зайона пока остаётся неизвестной.

Среди всех участников рестарта сезона выделяется одна команда с наибольшим количеством кадровых потерь. Это «Бруклин Нетс». Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг, Спенсер Динуидди, Деандре Джордан, Тарон Принс, Уилсон Чендлер и Николас Клэкстон не помогут «Бруклину» во время рестарта сезона НБА в Орландо по причине травм, заражения коронавирусом или по семейным обстоятельствам. «Нетс» пришлось экстренно искать усиление на рынке. Клуб подписал Джастина Андерсона, Джамала Кроуфорда, Лэнса Томаса, Тайлера Джонсона, Донту Холла и Майкла Бизли, но последний после заражения коронавирусом уже не вернётся в Орландо. В любом случае пришедшие игроки ни коим образом не делают «Бруклин» грозным соперником. Первая контрольная игра против «Пеликанс» подтвердила это убеждение.



Как бы то ни было, у подопечных Жака Вона отличные шансы попасть в плей-офф с учётом всех кадровых проблем. Занимающий восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции «Бруклин» (30-34) заметно опережает «Вашингтон Уизардс» (24-40), в составе которого есть свои кадровые проблемы в виде отказавшихся играть Брэдли Била и Дависа Бертанса, травмированного Джона Уолла. «Бруклин» вполне может выйти в плей-офф, проиграв все 8 матчей регулярного чемпионата, поскольку «Вашингтон» вряд ли одержит много побед в Орландо. Вылет в первом раунде плей-офф был очень вероятным сценарием, даже если бы играли Ирвинг, Джордан, Динуидди и все остальные. «Бруклин» ничего не теряет. Все мысли команды направлены на следующий сезон, когда на паркете должны появиться здоровые Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, которые потенциально способны превратить «Нетс» в претендента на титул.



В последнем матче дня «Майами Хит» обыграли Сакраменто Кингз» (104:98). В составе победителей самыми результативными стали Данкан Робинсон (18 очков) и Тайлер Хирро (15). У «Сакраменто» 19 очков в активе Бадди Хилда, 13 — у Неманьи Бьелицы. «Кингз» играли без заражённого коронавирусом форварда Харрисона Барнса, а также без центровых Алексея Леня и Ришона Холмса, которые только вышли из карантина и не набрали оптимальную форму. У команды Люка Уолтона ещё есть резерв для улучшения.



НБА возобновилась, и это самое главное. 30 июля начнутся официальные игры регулярного чемпионата, а пока можно насладиться контрольными встречами, в которых тоже есть немало интересных событий.