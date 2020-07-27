Заплатил за развод крупнейшую сумму в истории. Великий Майкл Джордан далеко не идеал

Его Воздушество без зазрения совести заводил отношения на стороне. Об этом он предпочитает не вспоминать.

Майкл Джордан всегда воспринимался как идеал спортсмена. 6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», 5-кратный MVP лиги, 14-кратный участник Матча звёзд, двукратный Олимпийский чемпион — лишь малый перечень выдающихся заслуг Его Воздушества. Джордан с большим отрывом опережает Леброна Джеймса, Коби Брайанта и всех остальных в любом опросе по определению лучшего игрока в истории баскетбола.

Каким бы великим ни был Джордан-баскетболист, у него хватает недостатков. Речь не только о деловой стороне, поскольку у Майкла не лучшим образом получается управлять клубом НБА «Шарлотт Хорнетс».

Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет Покупка «Шарлотт Хорнетс» ничем хорошим для Его Воздушества не закончилась.

Личная жизнь Джордана тоже не обошлась без ряда скандалов. Майкл женился на модели Хуаните Ваной в сентябре 1989 года. Она родила ему двух сыновей, Джеффри Майкла (1988 г. р.) и Маркуса Джеймса (1990 г. р.), а также дочь Жасмин (1992 г. р.). В 1991 году Джордан приобрёл поместье в Хайленд-Парке в 37 км от Чикаго, где жил с женой и детьми. Казалось, что Джордан станет примерным семьянином, но на деле всё было не так.



Начало 1990-х — пик звёздной славы Майкла Джордана. Майкл наконец-то проходит «Плохих парней» «Детройт Пистонс» во главе с Айзеей Томасом в плей-офф НБА и выигрывает первый титул в 1991 году. О Джордане начинают говорить как о после баскетбола номер один в мире. Его Воздушество купается в лучах славы и зарабатывает много денег, Майкл заключил соглашение с компанией Nike ещё в 1984 году. В 1990-х индустрия кроссовок пережила настоящий бум во многом благодаря популярности Джордана. Дочерняя компания Nike Jordan Brand сумела оторваться от конкурентов вроде Adidas и Converse. Сейчас обувь именно бренда Джордана продают на аукционе за сотни тысяч долларов.

На площадке Джордан завоёвывал титулы. А вот за её пределами был не совсем примером для подражания. Майкл Джордан регулярно изменял своей жене Хуаните. Без какого-либо зазрения совести. Началось это ещё в первой половине 1990-х годов. Джордан тайно встречался с актрисой Дженнифер Уильямс, женой экс-игрока НБА Роберта Уильямса. Об этом сообщила коллега Дженнифер Тами Роман. Можно принять подобную информацию за обычные сплетни, но сообщений о похождениях Джордана в СМИ появлялось очень много. Некоторые случаи подтверждены официально.

«Я не хотел бы быть на вашем месте». Великий Джордан сочувствует своим детям Наследники Майкла обречены стать бледной тенью отца. Зато без денег и работы они никогда не останутся.

В 1990-х Джордан также скрывал отношения с моделью Ванессой Уильямс, которая стала первой в истории темнокожей мисс Америка в 1984 году. Кроме того, Майкл любил проводить время с актрисой фильмов для взрослых Кайли Айрленд, а также в целом предпочитал мимолётные отношения «на стороне».



Ассистент тренера «Чикаго Буллз» Джон Бах рассказывал, как Джордан однажды хотел отбить поп-диву Мадонну у своего знаменитого напарника Скотти Пиппена (певица ранее встречалась с ещё одним экс-игроком «Чикаго Деннисом Родманом), но попытка оказалась неудачной. Все свои похождения Майклу удавалось скрывать от широкого разглашения общественности, кроме одного.



В 2006 году суд штата Иллинойс постановил, что Джордан не обязан выплачивать компенсацию в размере $ 5 млн бывшей тайной любовнице Карле Кнафел. В начале 1990-х Джордан заплатил Кнафел $ 250 тыс. за сохранение их отношений в тайне. Кнафел утверждала, что Майкл обещал ей 20 раз больше за молчание и согласие не подавать на отцовство после того, как Карла в 1991 году узнала, что она беременна. Как бы то ни было, анализ ДНК показал, что Джордан не является отцом ребёнка, но сам факт вынесения скандала в публичную плоскость не мог не сказаться на репутации Его Воздушества.



Первая жена Джордана Хуанита впервые подала на развод ещё 4 января 2002 года, сославшись на непримиримые разногласия с мужем. Однако вскоре после этого примирилась с Его Воздушеством. Вполне вероятно, сделано это было искусственно за счёт денег. Майкл попросту откупился, поскольку не хотел ненужной драмы в СМИ. Возможно, аналогичная ситуация была и на протяжении большей части 1990-х.



Хотя так не могло длиться вечно. Джорданы вновь подали на развод и окончательно расторгли брак 29 декабря 2006 года. Майкл и Хуанита заявили, что решение было принято «взаимно и дружно». Хуанита получила $ 168 млн отступных. В 2006 году Джордан заплатил крупнейшую сумму за развод в истории, превзойдя достижения популярного певца Нила Даймонда ($ 150 млн компенсации за развод с Маршей Мёрфи).

Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально? История Его Воздушества многим не понравилась. Даже напарник легенды называет сериал «чушью собачьей».

После развода Джордан встречался с элитной эскортницей Эшли Дюпре и Николь Мёрфи, экс-женой комика Эдди Мёрфи. Через пару лет Майкл всё-таки решил остепениться. В канун Рождества 2011 года 48-летний Джордан сделал предложение 32-летней кубинской модели Иветт Прието, которую встретил в ночном клубе в 2008 году. Таким образом, Майкл встречался с Иветт около трёх лет, после чего пара объявила о помолвке. 27 апреля 2013 года на Джупитер-Айленде, штат Флорида, состоялась церемония их бракосочетания. На праздничном мероприятии присутствовали гольфист Тайгер Вудс, режиссёр Спайк Ли, экс-игрок НБА Патрик Юинг и другие знаменитости. Гуляния обошлись Джордану в сумму более $ 10 млн.

Фото: Ethan Miller/Getty Images for MJCI

11 февраля 2014 года Прието родила девочек-близняшек, которым дали имена Изабель и Виктория. Сейчас личная жизнь 57-летнего Майкла Джордана устаканилась, но ранее хватало таких моментов, о которых Джордан хотел бы забыть. Заплатить самую крупную сумму в истории за развод — не то, чем бы хотел запомниться Майкл. Однако этот пункт в его биографии есть. Никуда от этого не денешься.



«Вы никогда не сможете оправдать ожидания кого-либо в отношении своей сущности. В этом мире подобное просто невозможно», — однажды сказал Джордан на популярном телешоу Today.

Миллиарды Майкла Джордана — заслуга его матери. Как создавалось величие номера 23 Его Воздушество не стал бы символом успеха без женщины по имени Делорис. Он сам это признаёт.

Майкл Джордан действительно не обязан быть идеалом во всём. Выдающий спортсмен всем всё доказал на баскетбольной площадке. В личной жизни Майкла хватало драматичных моментов, но от того он не перестанет восприниматься как легенда баскетбола на все времена.