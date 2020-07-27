Заплатил за развод крупнейшую сумму в истории. Великий Майкл Джордан далеко не идеал

Майкл Джордан всегда воспринимался как идеал спортсмена. 6-кратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз», 5-кратный MVP лиги, 14-кратный участник Матча звёзд, двукратный Олимпийский чемпион — лишь малый перечень выдающихся заслуг Его Воздушества. Джордан с большим отрывом опережает Леброна Джеймса, Коби Брайанта и всех остальных в любом опросе по определению лучшего игрока в истории баскетбола.
Каким бы великим ни был Джордан-баскетболист, у него хватает недостатков. Речь не только о деловой стороне, поскольку у Майкла не лучшим образом получается управлять клубом НБА «Шарлотт Хорнетс».
Личная жизнь Джордана тоже не обошлась без ряда скандалов. Майкл женился на модели Хуаните Ваной в сентябре 1989 года. Она родила ему двух сыновей, Джеффри Майкла (1988 г. р.) и Маркуса Джеймса (1990 г. р.), а также дочь Жасмин (1992 г. р.). В 1991 году Джордан приобрёл поместье в Хайленд-Парке в 37 км от Чикаго, где жил с женой и детьми. Казалось, что Джордан станет примерным семьянином, но на деле всё было не так.
Начало 1990-х — пик звёздной славы Майкла Джордана. Майкл наконец-то проходит «Плохих парней» «Детройт Пистонс» во главе с Айзеей Томасом в плей-офф НБА и выигрывает первый титул в 1991 году. О Джордане начинают говорить как о после баскетбола номер один в мире. Его Воздушество купается в лучах славы и зарабатывает много денег, Майкл заключил соглашение с компанией Nike ещё в 1984 году. В 1990-х индустрия кроссовок пережила настоящий бум во многом благодаря популярности Джордана. Дочерняя компания Nike Jordan Brand сумела оторваться от конкурентов вроде Adidas и Converse. Сейчас обувь именно бренда Джордана продают на аукционе за сотни тысяч долларов.
На площадке Джордан завоёвывал титулы. А вот за её пределами был не совсем примером для подражания. Майкл Джордан регулярно изменял своей жене Хуаните. Без какого-либо зазрения совести. Началось это ещё в первой половине 1990-х годов. Джордан тайно встречался с актрисой Дженнифер Уильямс, женой экс-игрока НБА Роберта Уильямса. Об этом сообщила коллега Дженнифер Тами Роман. Можно принять подобную информацию за обычные сплетни, но сообщений о похождениях Джордана в СМИ появлялось очень много. Некоторые случаи подтверждены официально.
В 1990-х Джордан также скрывал отношения с моделью Ванессой Уильямс, которая стала первой в истории темнокожей мисс Америка в 1984 году. Кроме того, Майкл любил проводить время с актрисой фильмов для взрослых Кайли Айрленд, а также в целом предпочитал мимолётные отношения «на стороне».
Ассистент тренера «Чикаго Буллз» Джон Бах рассказывал, как Джордан однажды хотел отбить поп-диву Мадонну у своего знаменитого напарника Скотти Пиппена (певица ранее встречалась с ещё одним экс-игроком «Чикаго Деннисом Родманом), но попытка оказалась неудачной. Все свои похождения Майклу удавалось скрывать от широкого разглашения общественности, кроме одного.
В 2006 году суд штата Иллинойс постановил, что Джордан не обязан выплачивать компенсацию в размере $ 5 млн бывшей тайной любовнице Карле Кнафел. В начале 1990-х Джордан заплатил Кнафел $ 250 тыс. за сохранение их отношений в тайне. Кнафел утверждала, что Майкл обещал ей 20 раз больше за молчание и согласие не подавать на отцовство после того, как Карла в 1991 году узнала, что она беременна. Как бы то ни было, анализ ДНК показал, что Джордан не является отцом ребёнка, но сам факт вынесения скандала в публичную плоскость не мог не сказаться на репутации Его Воздушества.
Первая жена Джордана Хуанита впервые подала на развод ещё 4 января 2002 года, сославшись на непримиримые разногласия с мужем. Однако вскоре после этого примирилась с Его Воздушеством. Вполне вероятно, сделано это было искусственно за счёт денег. Майкл попросту откупился, поскольку не хотел ненужной драмы в СМИ. Возможно, аналогичная ситуация была и на протяжении большей части 1990-х.
Хотя так не могло длиться вечно. Джорданы вновь подали на развод и окончательно расторгли брак 29 декабря 2006 года. Майкл и Хуанита заявили, что решение было принято «взаимно и дружно». Хуанита получила $ 168 млн отступных. В 2006 году Джордан заплатил крупнейшую сумму за развод в истории, превзойдя достижения популярного певца Нила Даймонда ($ 150 млн компенсации за развод с Маршей Мёрфи).
После развода Джордан встречался с элитной эскортницей Эшли Дюпре и Николь Мёрфи, экс-женой комика Эдди Мёрфи. Через пару лет Майкл всё-таки решил остепениться. В канун Рождества 2011 года 48-летний Джордан сделал предложение 32-летней кубинской модели Иветт Прието, которую встретил в ночном клубе в 2008 году. Таким образом, Майкл встречался с Иветт около трёх лет, после чего пара объявила о помолвке. 27 апреля 2013 года на Джупитер-Айленде, штат Флорида, состоялась церемония их бракосочетания. На праздничном мероприятии присутствовали гольфист Тайгер Вудс, режиссёр Спайк Ли, экс-игрок НБА Патрик Юинг и другие знаменитости. Гуляния обошлись Джордану в сумму более $ 10 млн.
Фото: Ethan Miller/Getty Images for MJCI
11 февраля 2014 года Прието родила девочек-близняшек, которым дали имена Изабель и Виктория. Сейчас личная жизнь 57-летнего Майкла Джордана устаканилась, но ранее хватало таких моментов, о которых Джордан хотел бы забыть. Заплатить самую крупную сумму в истории за развод — не то, чем бы хотел запомниться Майкл. Однако этот пункт в его биографии есть. Никуда от этого не денешься.
«Вы никогда не сможете оправдать ожидания кого-либо в отношении своей сущности. В этом мире подобное просто невозможно», — однажды сказал Джордан на популярном телешоу Today.
Майкл Джордан действительно не обязан быть идеалом во всём. Выдающий спортсмен всем всё доказал на баскетбольной площадке. В личной жизни Майкла хватало драматичных моментов, но от того он не перестанет восприниматься как легенда баскетбола на все времена.
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