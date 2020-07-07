Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет

В 2010 году легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан стал мажоритарным владельцем клуба НБА «Шарлотт Бобкетс». С тех пор прошло 10 лет. Команда сменила название на «Хорнетс», но никакого успеха не добилась. Итоги декады для «Шарлотт» неутешительны — всего 2 попадания в плей-офф (2014 и 2016) с ранним вылетом и прозябание на уровне посредственности. Доля вины Джордана в этом немалая.

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Майкл Джордан широко признан величайшим игроком всех времён. Так считают в большинстве штатов США. Все опросы на крупных порталах вроде ESPN отдают заметное преимущество Джордану перед Леброном Джеймсом. Характерная черта Джордана во время игровой карьеры — безумная жажда победы. Майкл терпеть не мог поражения. Иногда его лидерство обретало агрессивную форму, но итог один: Джордан давал результат. 6 титулов чемпиона НБА при 6 попаданиях в финал — весомейший аргумент в дискуссии за звание величайшего баскетболиста всех времён.



Однако в качестве управленца у Его Воздушества что-то вообще не клеится. Первые признаки усомниться в профнепригодности Джордана-функционера появились ещё на стыке тысячелетий, когда Майкл возглавил фронт-офис «Вашингтон Уизардс». Ряд провальных решений привёл к тому, что владелец «Вашингтона» Эйб Поллин просто выгнал Джордана из команды. Этот поступок сложно назвать этичным, но объективно стоит признать, что вопиющие ошибки у Майкла действительно были.

Как Майкла Джордана цинично обманули. Концовка карьеры легенды получилась бесславной С Его Воздушеством очень некрасиво поступил владелец «Вашингтона» Эйб Поллин. Майкл вышел из себя.

15 июня 2006 года Джордан приобрёл миноритарную долю команды «Шарлотт Бобкэтс», став вторым акционером команды после её владельца Роберта Л. Джонсона. По условиям сделки Джордан стал президентом команды по баскетбольным операциям, то есть принимал все ключевые решения по совершению обменов, подписанию контрактов, выбору игроков на драфте.

27 февраля Джонсон достиг соглашения с Джорданом и его партнёрами по условиям продажи «Шарлотт Бобкетс», а 17 марта совет управляющих НБА единогласно одобрил сделку. Таким образом, Джордан стал первым бывшим игроком НБА, являющимся владельцем контрольного пакета акций клуба лиги. Никаких ограничений перед Майклом не стояло. Президент по баскетбольным операциям — человек с широкими полномочиями, но всё-таки он подвержен влиянию владельца. Наконец-то Джордан мог делать всё что заблагорассудится, не слушая вообще никого.



После первого полноценного сезона под управлением Джордана «Шарлотт» выбрал разыгрывающего Кембу Уокера под 9-м пиком драфта-2011. Удачный ход. Кемба стал бесспорным франчайз-игроком «Хорнетс», в частности трижды вызывался на Матч звёзд в качестве представителя клуба из Северной Каролины. Вот только он расходовал свой талант в «Шарлотт» впустую. Ужасные решения Джордана и его команды не позволили «Хорнетс» собрать достойное окружение для Кембы, чтобы команда могла претендовать на решение серьёзных задач. Также стоит отметить, что в том же 2011 году «Хорнетс» потратили 7-й пик драфта на центрового Бисмака Бийомбо, когда были доступны Кавай Леонард, Клэй Томпсон и Джимми Батлер.

Великий Майкл Джордан врёт и лицемерит в «Последнем танце». Это нормально? История Его Воздушества многим не понравилась. Даже напарник легенды называет сериал «чушью собачьей».

Выбор Майкла Кидд-Гилкриста под вторым пиком драфта-2012 вместо доступных Дэмиана Лилларда (6-й пик, «Портленд Трэйл Блэйзерс») и Андре Драммонда (9-й пик, «Детройт Пистонс») стал колоссальной ошибкой. Таковых провалов было очень много. На драфте-2013 «Хорнетс» под 4-м пиком взяли центрового Коди Зеллера. Под 15-м был доступен доросший до уровня MVP НБА Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), но на тот момент в грека не верили многие клубы. Однако под высоким пиком можно было выбрать кого-то получше ограниченного классического центрового Зеллера. В последующие годы «Хорнетс» в первом раунде драфта брали Ноа Вонле, Фрэнка Камински, Малакая Ричардсона, Малика Монка (при доступности Донована Митчелла, в последствии ставшего лидером «Юты Джаз»), Шэя Гилджес-Александра (сразу же обменен в «Лос-Анджелес Клипперс» на Майлза Бриджеса) и Пи Джея Вашингтона.



Никто из доставшихся «Хорнетс» игроков не обладает суперзвёздным потенциалом. Самый перспективный из выбранных ими исполнителей Гилджес-Александр был сразу же отдан другому клубу взамен на менее качественного игрока Бриджеса. Примечательно, что 2-й пик на драфте-2011 — самый высокий номер, доставшийся «Хорнетс». Зачастую команда драфтует в диапазоне 9-14, где можно, но очень сложно найти талант элитного уровня. Джордан просто отказывается принимать стратегию откровенного «слива» сезона, чтобы команда намеренно на время погрузилась на дно турнирной таблицы и получила пик как минимум в топ-3 для увеличения вероятности выбора исполнителя с потенциалом франчайз-игрока. «Шарлотт» застрял на «спирали посредственности» — худшее состояние команды НБА из всех возможных. «Хорнетс» не достаточно хороши, чтобы бороться за выход в плей-офф и не достаточно плохи, чтобы пребывать на дне и ускорить процесс перестройки для выхода на конкурентоспособный уровень. Другими словами, «Шарлотт» будто бы находится в вечном болоте. Просветления не видно от слова совсем.



Джордан также склонен выдавать ужасные контракты посредственным исполнителям. Пятилетнее соглашение на $ 40 млн для Тайруса Томаса — просто плохо, но максимальный контракт Николя Батюму на $ 120 млн — настоящий кошмар. Его можно смело назвать худшим контрактом лиги последних лет. Обычно игрок на максимальном контракте набирает более 20 очков и более 7 подборов (на позиции форварда, как Батюм). Статистика француза в этом сезоне — 3,6 очка и 4,5 подбора. Здесь в пору задуматься о целесообразности выдачи даже минимального контракта такому исполнителю, однако Николя получает $ 25,5 млн и будет висеть в платежке «Хорнетс» ещё и в сезоне-2020/2021 с зарплатой $ 27,1 млн. $ 31,5 млн ведомости «Хорнетс» уходит на зарплату Бисмака Бийомбо и Коди Зеллера — ничем не примечательных ролевиков, теряющих актуальность классических центровых, которым другие клубы наверняка предложили бы «минималку» или немного более.

Миллиарды Майкла Джордана — заслуга его матери. Как создавалось величие номера 23 Его Воздушество не стал бы символом успеха без женщины по имени Делорис. Он сам это признаёт.

При этом Джордан отказывается платить тем, кто этого действительно заслуживает. Речь о Кембе Уокере. В межсезонье-2019 Майкл пожалел денег на максимальный контракт Кембе. Звёздный разыгрывающий ушёл в «Бостон Селтикс». Что сделали «Хорнетс» сразу после расставания с Уокером? Выдали неадекватный завышенный трёхлетний контракт Терри Розиру с зарплатой почти $ 20 млн за сезон. «Токсичный» Терри больше нигде не получил бы таких денег. Этот исполнитель не годится для роли франчайза. Не тот характер, да и уровень таланта откровенно не дотягивает, чтобы быть лидером конкурентоспособной команды.

В итоге Батюм, Бийомбо, Розир и Зеллер убивают любые шансы «Хорнетс» обрести гибкость в платёжной ведомости. Клуб не может подписать качественных свободных агентов. Провести хороший обмен тоже практически нереально. Можно лишь обменять один ужасный контракт на аналогичный. Хотя соглашение Батюма настолько плохое, что относится к разряду тех, которые невозможно сбросить.

С 2011 года пост генерального менеджера «Хорнетс» занимал Рич Чо. Ничего хорошего он не сделал. В 2018 году его сменил Митч Капчак, до этого проваливший попытку перестроить «Лос-Анджелес Лейкерс» в эпоху после Коби Брайанта. В резюме Капчака значится выдача дорогих долгосрочных контрактов Тимофею Мозгову и Луолу Денгу, которые широко признаны очень плохими. Первые решения Капчака в «Шарлотт» не внушают оптимизма. Отказ от игрока со звёздным потенциалом Гилджес-Александра и замена его на Бриджеса. «Раздутый» контракт с Терри Розиром. Раскрылся до уровня претендента на звание Самого прогрессирующего игрока сезона проспект из второго раунда драфта-2018 разыгрывающий Девонте Грэм, но особой выгоды из этого «Хорнетс» не извлекают. Классная игра Грэма позволила «Шарлотт» не опуститься на самое дно, что в текущей ситуации скорее во вред, чем на пользу. Высокого лотерейного пика «Хорнетс» снова не видать. Команда занимала 10-е место в Восточной конференции на момент приостановки сезона-2019/2020 из-за пандемии коронавируса. Очередной сезон на «спирали посредственности».

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

Света в конце тоннеля для «Шарлотт» не наблюдается. Бийомбо сбросят из платёжки в межсезонье-2020, но там по-прежнему останутся Батюм, Зеллер и Розир. Ни один топовый свободный агент в «Хорнетс» не поедет, несмотря на статус Джордана.



Пользователи портала Reddit активно обсуждают, кто является худшим владельцем среди 30 клубов НБА. Имя Майкла Джордана по частоте упоминаний стоит в одном ряду с Джеймсом Доланом («Нью-Йорк Никс») и Вивеком Ранадиве («Сакраменто Кингз»). Крупный портал Bleacher Report не стесняется выпускать статью с заголовком «Майкл Джордан, пожалуй, самый бездарный владелец в НБА». Вторит им и USA Today: «Майкл Джордан может быть лучшим игроком в истории, но он худший владелец».



Приходится констатироваться, что подобные характеристики небеспочвенны. Джордан действительно очень плохой владелец. Похоже, Майкл снизил к себе требования. Он уже не является запредельным максималистом, как во время игровой карьеры. Он спокойно «плывёт по течению» и не пытается любой ценой что-то изменить. Его устраивает прозябание команды на уровне безнадёжной посредственности. Forbes оценивает состояние Джордана на сумму более $ 2 млрд. Майкл имеет полное право управлять «Хорнетс» как ему заблагорассудится. Тем не менее странно видеть, когда признанный величайшим игрок настолько плох в качестве управленца.