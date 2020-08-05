Главный рекордсмен НБА черпал силу в СССР. Великого Уилта спаивал водкой сам Никита Хрущёв

100 — пожалуй, главное число в карьере великого Уилта Чемберлена. Это его трёхзначное количество набранных очков в матче против «Нью-Йорк Никс» до сих пор остаётся рекордом НБА, хотя прошло уже почти 60 лет.
Чемберлен всегда выделялся. Не только габаритами, но и статистическими показателями. Сложно поверить, но за первые пять сезонов в НБА он в среднем за матч набирал 42 очка. Нынешние герои типа Джеймса Хардена об этом могут лишь мечтать.
До того как стать суперзвездой в баскетболе и чуть ли не главным специалистом в мире по обольщению девушек, Уилт прочувствовал на себе силу советского гостеприимства. Поездка в СССР в 1959 году закалила будущего члена Зала славы и одного из лучших игроков в истории. В Советском Союзе великий Чемберлен черпал силу.
В США многие удивились, когда узнали, что Чемберлен решил пойти в цирковую баскетбольную команду «Гарлем Глобтроттерс», а не в НБА. Он был лучшим студентом и ему пророчили большое будущее. Но спортсмен решил иначе. Ему не нравились постоянные удары и грязная игра, на которую не обращали внимания судьи. Конечно, в «Глобтроттерс» приняли молодого таланта с распростёртыми объятиями. Тем более в НБА ему нельзя было выступать год из-за того, что он не окончил последний год в колледже.
«В тяжёлое для меня время ухода из университета на выручку пришла «бродячая» труппа «Глобтроттерс». После окончания сезона очень хотелось вновь попасть в Европу, и когда мне позвонили и сказали, что впервые в своей истории команда «Глобтроттерс» получила разрешение на поездку в Россию, я с радостью ухватился за это предложение. Это было потрясающее путешествие — просто поразительное, уму непостижимое!» — вспоминал Чемберлен в автобиографии.
Делегацию из США очень тепло встретили в аэропорту. Визитёры были приятно удивлены большому количеству цветов и внимания, которое им уделяли. За неделю звёздным гостям предстояло провести девять матчей. К огорчению американцев, советских соперников им не дали. Более того, перед тем как выйти на публику, «Глобтроттерс» должны были показать «определённым людям» своё шоу. Участники были в недоумении после показа, поскольку никто из должностных лиц не улыбался и не реагировал на шутки.
Зато болельщики были в восторге от баскетбольной клоунады высшего уровня. Они смеялись, аплодировали и хотели пожать руку каждому из американской команды. На одном из матчей в Москве собралось 14 тыс. зрителей, а игра была показана на всю страну по телевидению.
«Мы, наверное, пожали тысячи рук. И я пришёл к выводу: русские любят баскетбол, но, наверное, они ещё больше любят рукопожатие, причём жмут они руку крепко, так что пожатие любого, будь то мужчина или женщина, ощущаешь долго», — вспоминал Чемберлен.
Конечно, к американской делегации были представлены агенты КГБ, которые не оставляли баскетболистов ни на минуту. Они не были назойливыми и появлялись только в тех случаях, когда к большим парням кто-то подходил на улице во время прогулки. Возможно, это была даже не слежка, а забота за дорогими гостями.
«Стоило кому-нибудь на улице обратиться к нам с разговором, как откуда ни возьмись появлялись двое и избавляли нас от нарушителей спокойствия. Наверное, им хотелось, чтобы у нас не испортилось впечатление от их страны», — описывал те ситуации сам Уилт Чемберлен.
Однажды во время прогулки по Красной площади баскетболисты встретили Никиту Хрущёва. В памяти Чемберлена советский лидер остался улыбчивым весельчаком:
«Одним из самых интересных моментов нашего пребывания в СССР была встреча с Никитой Хрущёвым. Она произошла во время нашей прогулки по Красной площади. Я и Боб Холл находились около Мавзолея Ленина, когда появился кортеж чёрных лимузинов, из одного из них вышел Хрущёв. Боб сказал: «Это, должно быть, сам». Эйб и Эдди бросились наперегонки, каждому хотелось быть первым, с кем поздоровается Хрущёв. Мы же подошли не спеша. Нас представили. Хрущёв разыграл маленькую пантомиму, показав ведение воображаемого мяча, и все мы дружно рассмеялись».
Но самой известной, конечно же, стала история на банкете, где здоровенного баскетболиста по всем традициям советских застолий обязали говорить тосты и пить водку. Политбюро пригласило команду на ужин. Никита Хрущев произносил тосты, после которых все сидящие за столом пили водку. Генеральный секретарь ЦК КПСС хотел перепить американцев, в особенности самого яркого представителя команды Чемберлена.
По словам Уилта, Хрущёв заявил: «Никто не уйдёт отсюда, пока только один человек не останется сидеть!» Один за другим игроки «Глобтроттерс» упали, положив головы на стол и потерпев поражение в игре с водкой. Члены Политбюро тоже сдались. Тосты Хрущёва продолжались. Голова Чемберлена болела. Уилт редко пил алкоголь, но говорил, что не хотел разочаровывать главу Кремля. В конечном счёте в вертикальном положении остались только два человека — Чемберлен и Хрущёв. На этой дружной ноте и разошлись.
«В те годы я выпивал очень редко, но отказаться посчитал невежливым. Мою рюмку наполнили водкой. Я слышал, что это крепкая штука, поэтому вопросительно посмотрел на Боба. Тот невозмутимо ответил: «Валяй, богатырь, попробуй русской водки». Я поднял рюмку, провозгласил тост, чокнулся и выпил. В горле вспыхнул пожар, глаза полезли на лоб, а голова у меня затряслась, как язычок колокольчика. Мне показалось, что от моего роста ничего не осталось и что я уменьшился чуть ли не на метр. Русские хохотали от души».
Чемберлен вспоминал, что «словно пережил ядерный удар». К тому же партнёры по команде нарочно подначивали его, как бы устраивая соревнование.
«Я встаю и говорю по-русски: «Спа-си-бо». Все хлопают меня по плечу и поздравляют, словно я только что выиграл чемпионат мира. Я собрался с духом, встал и торжественно отправился к себе в номер. Так, по крайней мере, мне казалось», — описывал своё состояние центровой.
Русская водка сыграла серьёзную роль в карьере суперзвезды. Именно после этого застолья он решился пойти в НБА.
«Стоит ли говорить, что я вернулся в США в полной готовности снова играть в НБА. Билл Рассел, Боб Петит и Уилли Наулс вместе взятые — что они значили для меня после русской водки!»
Чемберлен поддерживал отличную форму после завершения карьеры в 1973 году, и даже в 50 лет клубы НБА предлагали ему контракт. Хотя ближе к шестому десятку лет начали серьёзно проявляться проблемы со здоровьем. К сожалению, скончался Уилт довольно рано – в 63 года от сердечной недостаточности.
Вот список некоторых непокорённых исторических рекордов экс-игрока «Филадельфии Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Уилта Чемберлена, которые уверенно держатся уже более 50 лет.
— 100 очков в одном матче (сезон-1961/1962).
— Наибольшее количество очков в среднем за сезон (50,4 очка, 1961/1962).
— Наибольшее количество игр с 40+ и 50+ набранных очков в одном сезоне (63 и 45 соответственно, 1961/1962).
— Наибольшее количество игр за карьеру с 60+, 50+ и 40+ очков в истории НБА (32, 118, 271).
— Наибольшее количество очков в сезоне новичка (37,6 в среднем за игру, 1959/1960).
— Самый высокий в истории средний показатель подборов за карьеру (22,9).
— Самый высокий средний показатель подборов за сезон (27,2, 1960/1961).
— Наибольшее количество подборов в одной игре (55, 1960 год).
— Самая продолжительная в истории серия дабл-даблов (227 подряд, 1964-1967).
— Единственный игрок в истории, который стал лидером в лиге по очкам, передачам и подборам за один сезон (1967/1968).
— Больше всего минут в среднем за сезон (48,5, 1961/62. Чемберлен превысил отметку 48 минут за игру из-за овертаймов, он отыграл без замен в 79 из 80 матчей).
— Больше всего минут в среднем за карьеру (45,8).
Уилт Чемберлен — главный рекордсмен НБА. Чемберлен в настоящее время владеет 72 историческими рекордами лиги – абсолютно лучший показатель всех времён, которому позавидуют даже Леброн Джеймс и Майкл Джордан. Вышеупомянутые достижения Уилта являются «вечными», то есть их никто не побьёт (вероятность этого близка к нулю). Чемберлен навсегда вписал своё имя в историю баскетбола. Как он сам признавался, поездка в Москву сыграла в этом далеко не последнюю роль.
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