«Им занялись «компетентные органы» Грустная история главного героя «Движения вверх» Белова

Сергей Александрович Белов — легендарный советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира (1967 и 1974), один из самых доминирующих игроков советского и европейского баскетбола XX века. Заслуженный мастер спорта СССР (1969), заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России (1994), заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Сергей Белов стал первым неамериканцем, попавшим в американский баскетбольный Зал славы. ФИБА признала Белова лучшим европейским баскетболистом XX столетия.



Перечислять заслуги выдающегося атакующего защитника можно очень долго. Однако есть одно знаменательное достижение в карьере Сергея Александровича, которое можно назвать уникальным. В 1980 году в знак признания выдающихся заслуг Белову доверили честь зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия Олимпийских игр в Москве. Это единственный в XX веке случай, когда подобной миссии удостоился баскетболист.



Сразу после Олимпийских игр 36-летний Белов завершил игровую карьеру, которая охватила три года в «Уралмаше» (1964-1967) и 13 лет в ЦСКА (1967-1980). Конечно же, параллельно атакующий защитник помогал сборной СССР завоевывать медали Олимпийских игр. В финале Олимпиады-1972 в Мюнхене против США (51:50) Белов набрал 20 из 51 очка команды. Хотя решающий бросок забил его однофамилец Александр Белов после передачи Ивана Едешко через всю площадку — те самые три секунды.

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В фильме «Движение вверх» Сергей Белов фактически является главным персонажем среди баскетболистов. Он изображён как бесспорный лидер национальной сборной СССР. Это действительно было так. Карьера Белова получилась чрезвычайно успешной, хотя закончил её он не совсем на мажорной ноте.



По итогам олимпийского турнира 1980 года в баскетболе сборная СССР завоевала всего лишь бронзовые медали. Белов попал в символическую пятерку турнира, но результат команды был признан неудовлетворительным. Всё-таки играли дома, а на игры в Москву не приехали главные соперники американцы. США бойкотировали Олимпиаду-1980 по политическим мотивам.



Как бы то ни было, Белов за успешное выступление получил от государства трехкомнатную квартиру на «Соколе» площадью 69 квадратных метров. Он решил начать тренерскую карьеру. Пару лет поработал главным тренером ЦСКА, после чего случился неприятный инцидент.



В промежутке между 1982 и 1988 годами Сергей Александрович Белов стал «невыездным» — таким образом КГБ СССР отреагировал на его встречу с другом из Бразилии в 1982 году. Этот бразилец был русским по происхождению. Белов пригласил товарища на игру, потом к себе домой, но органам безопасности эти действия показались подозрительными.

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«В Союз из Бразилии приехал его давний друг, брат пригласил его сначала на игру, потом в гости. Вскоре после этого им занялись «компетентные органы». Сергей стал невыездным. Поэтому когда в 1990 году появилась возможность уехать тренером в Италию, Сергей согласился. С одной стороны, это позволяло поправить материальное положение семьи, с другой – отдохнуть от давления системы», — приводит news.vtomske.ru слова Александра Александровича Белова, брата Сергея.



Самому Белову было непросто пережить вынужденный простой в карьере.



«Мне полгода снились кошмары… Чуть не свихнулся от всего этого. Я нисколько не драматизирую. Это на самом деле было так. Но у меня был маленький сын. И я сказал себе: ради него выдержу все. Ходил на все игры. Выглаженный, чистый, бритый. Не пьяный. Находился среди тех, кто сделал это черное дело. По закону такие дела пересматривают через пять лет. И, если человек за это время ничего не натворил, снимают запрет. Но мою папку забрал один генерал и сказал, что мне «свободы не видать». Я сначала рвал тельняшку на груди, пытался что-то доказать всем: начиная от ЦК КПСС и заканчивая тем же КГБ. Но потом сменились начальники в высоких кабинетах, а среди новых нашлись те, которые захотели мне помочь. Нашлись и люди, которые помогли выстроить путь к спасению и душевному равновесию», — цитируют Белова «Аргументы и Факты».

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Белов совсем без дела не сидел во время этого непростого жизненного периода. Работал с детьми и молодежными командами ЦСКА.



Белов не сломался, несмотря на очень неприятные обстоятельства. Через половину десятилетия его дело всё-таки пересмотрели. Сергей Александрович на пару лет вернулся на пост главного тренера ЦСКА, после чего три года возглавлял итальянский клуб «Кассино». Клуб не хватал звёзд с неба, но Белову было важно получить зарубежный опыт. В 1993 году после отпуска в России он осознал, что способен помочь отечественному баскетболу и вернулся домой.

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В октябре 1993 года Белов стал президентом Российской федерации баскетбола и оставался на данном посту до 1998 года, совмещая его с должностью главного тренера сборной России. На чемпионате мира в Канаде в 1994 году российская национальная команда выиграла серебряные медали, проиграв в финале сборной США, где уже были представлены баскетболисты НБА, в отличие от периода игровой карьеры Белова, когда сборной СССР противостояли американские студенты из NCAA. На чемпионате Европы в Испании в 1997 году была завоевана «бронза», а на мировом первенстве в Греции в 1998 году — «серебро».



Далее Белов перешёл на клубную работу. В период 1999-2004 он возглавлял пермский «Урал-Грейт». Под руководством Белова команда дважды стала чемпионом России, прервав гегемонию ЦСКА. «Урал-Грейт» получил право играть в Евролиге и обыгрывал в гостях именитый мадридский «Реал». Для болельщиков в Перми это памятные и далеко не заурядные события.

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В 2007 году Сергей Белов стал одним из основателей Ассоциации студенческого баскетбола. В ней он занял пост спортивного директора и занимал его до самой смерти. Под руководством Белова АСБ стала крупнейшей спортивной студенческой лигой Европы. Сергей Александрович Белов скончался на 70-м году жизни 3 октября 2013 года в Перми. Прощание с легендарным игроком и тренером состоялось 6 октября в УСК ЦСКА. Белов похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с могилой великого баскетбольного тренера Александра Гомельского.



В жизни Белова хватало радостных моментов, но были и не совсем приятные, как тот случай с попаданием под пристальное внимание «компетентных органов». Сергей Александрович с честью перенёс все испытания. В интервью томской телекомпании ТВ-2 он как-то заявил: «Я даже в Советском Союзе был свободным человеком. Внутренне свободным. Не ходил по линейке. Это и позволило мне добиться того, чего я добился».