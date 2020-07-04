«Эскобар сказал: русским несдобровать» Как сборная СССР последний раз стала чемпионом мира

Игра в самом сердце наркокартеля в Колумбии накладывала определённые последствия. Но справиться с США в решающей встрече это не помешало.

Чемпионат мира по баскетболу 1982 прошёл в Колумбии с 15 августа по 28 августа 1982 года. Этот турнир примечателен тем, что на нём сборная СССР в последний раз стала триумфатором мирового первенства.



Советские баскетболисты ехали в Южную Америку не в лучшем настроении. На домашней Олимпиаде-1980 в Москве сборная не сумела выиграть «золото», довольствовавшись лишь третьим местом. При том, что главный конкурент национальная команда США на турнир не приехала. Американцы бойкотировали игры в Москве по политическим мотивам.



Однако плохое расположение духа после выступления ниже ожиданий на важнейшем турнире оказалось не самой главной проблемой. Колумбия — страна наркобаронов. Имя Пабло Эскобара знакомо практически каждому жителю планеты. Эль Патрон стал первым преступником, оказавшемся в списке «100 международных миллиардеров» Forbes в 1987 году с доходом в $ 3 млрд. Он выбыл оттуда только после смерти в 1993 году.

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Сборная СССР базировалась в Медельине — центре картеля Эскобара. Дон Пабло и его люди фактически контролировали весь город. Конечно же, лидер Медельинского картеля не мог оставить незамеченным проведение в стране чемпионата мира по баскетболу. Оказалось, что Эскобар не очень жаловал Советский Союз.



«С баскетболом у колумбийцев было гораздо хуже, чем с наркотиками. Тем более, что нас поселили в Медельине – самом центре колумбийского наркокартеля. Конопля в местных горах росла, как у нас сорная трава. Поначалу нам зачитывали какие-то заявления их босса Пабло Эскобара, что русским здесь несдобровать. В итоге местная сторона охраняла нас, как высшее руководство страны. Перед входом в каждый гостиничный номер сидел охранник с оружием. А выезд на игру напоминал поездку по городу того же Леонида Брежнева.



Впереди кортеж из мотоциклистов, чтобы, если что, первыми принять на себя взрыв бомбы, если дорога заминирована. Затем в середине наш автобус. Сопровождали нас на матчах и на тренировках, наблюдали за нами, положив автоматы. Немного освоившись, начали в шутку предлагать нам забить косячки. Юмор у них такой своеобразный. Особенно любили пошутить с Князем – Анатолием Мышкиным», — вспоминал игрок сборной СССР Николай Дерюгин в интервью «Бизнес-Онлайн».



Угрозы Эскобара не сработали и не воплотились в какие-то реальные инциденты. По крайней мере к срыву матчей мирового первенства деятельность картеля не привела. Более того, сборная СССР очень удобно чувствовала себя в Медельине.



Первый групповой турнир подопечные Александра Гомельского прошли без каких-либо проблем. Добыты три победы над Австралией, Бразилией и Кот-д'Ивуаром с общей разницей +95.



Для проведения второго группового раунда советские баскетболисты переехали в Кали — центр ещё одного крупного преступного наркосиндиката. Картель Кали считался вторым по силе в Колумбии после Медельинского под руководством Эскобара. На новом месте дела у команды тоже шли гладко, кроме одного матча. В 8-м туре команда Гомельского уступила США (93:99) и заняла второе место в группе с балансом 5-1.



У американцев аналогичный результат, но они получили преимущество по личным встречам. При том, что разница сборной СССР была внушительная = +149 против достаточно скромной +26 у США. Однако ключевую встречу советские баскетболисты проиграли. На этой стадии отдельно стоит отметить издевательство национальной команды Советского Союза над хозяевами турнира Колумбией (143:76). 17-летний Арвидас Сабонис набрал впечатляющие 28 очков. Молодой Сабас тогда не был ведущим исполнителем в обойме Гомельского, но признаки выдающегося потенциала уже проявлял. Можно сказать, что с ЧМ-1982 началось восхождение Арвидаса к славе.

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Югославия и Испания разделили третье-четвёртое места в группе с балансом 4-2. Эти сборные сыграли в игре за «бронзовые» медали. Югославия вырвала победу — 119:117.



В финале сошлись СССР и США. Команде Гомельского нужно было брать реванш за осечку в групповом раунде. Сделать это удалось, но не обошлось без изрядной нервотрёпки.



Состав сборной США был сформирован из игроков NCAA. Только в 1989 году при лоббировании главы ФИБА Борислава Станковича снимут запрет на участие баскетболистов НБА в крупных международных турнирах.

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В обойме главного тренера американцев Боба Вельтлиха особенно выделялись разыгрывающий Гленн «Док» Риверс (17,0 очка за турнир) и атакующий защитник Митчелл Уиггинс (15,7 очка), у которого в 1995 году родится сын Эндрю, первый номер драфта-2014, ныне выступающий за «Голден Стэйт Уорриорз». Риверс позже станет довольно качественным игроком, примет участие в Матче звёзд НБА-1988 в качестве представителя «Атланта Хоукс». Док стал ещё более успешным тренером. В 2008 году он выиграл титул чемпиона НБА во главе «Бостон Селтикс», а во время рестарта сезона-2019/2020 в Орландо попытается сделать тоже самое с «Лос-Анджелес Клипперс», где выступают звёздные форварды Кавай Леонард и Пол Джордж.



В целом ростер США не блистал талантом суперзвёздной величины, но сломить американских студентов всегда было непросто. Можно вспомнить знаменитые «три секунды» в финале Олимпиады-1972 года в Мюнхене. Но было и много поражений советских игроков от «молодняка» из Штатов.

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Финал чемпионата мира-1982 года в Кали ожидаемо лёгкой прогулкой не стал. Начало встречи было за игроками сборной СССР, которые после первых 10 минут совершили рывок 31:20. США перехватили инициативу и за 1:30 до перерыва после попадания Риверса впервые в игре вырвались вперёд – 45:44. Итог первой половины – 49:47 в пользу США.

После паузы игра шла «очко в очко». Благодаря точным броскам Станислава Ерёмина и Анатолия Мышкина (главный герой встречи, набравший 31 очко), за две минуты до финальной сирены СССР оформил приличный отрыв – 94:87. Однако соперники сдаваться на собирались. Несмотря на тайм-аут Гомельского, советские баскетболисты позволили США вернуть интригу. Американцы дважды удачно атаковали с игры и один раз набрали очки с линии штрафных – 94:95. За 9 секунд до конца был назначен спорный мяч в центре площадки, борьбу за который выиграли американцы. Риверс промазал решающий бросок: мяч ударился о дужку кольца и отскочил в руки Владимира Ткаченко. Прозвучала финальная сирена — 95:94 в пользу Советского Союза по итогам матча-триллера.



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Сборная СССР по баскетболу в третий раз стала чемпионом мира. Что удивительно, все победы состоялись на первенствах в странах Латинской Америки — Уругвае (1967), Пуэрто-Рико (1974) и Колумбии (1982).



Состав сборной СССР на чемпионате мира-1982: Станислав Ерёмин, Андрей Лопатов, Анатолий Мышкин, Сергей Тараканов (все ЦСКА), Александр Белостенный, Владимир Ткаченко (оба «Строитель», Киев), Сергеюс Йовайша, Вальдемарас Хомичюс, Арвидас Сабонис (все «Жальгирис», Каунас), Валдис Валтерс (ВЭФ, Рига), Николай Дерюгин («Динамо», Тбилиси), Хейно Энден («Калев»).



Тренеры: Александр Гомельский, Юрий Селихов, Иван Едешко.