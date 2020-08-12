«Невероятная трансформация, Марк!» Как несуразный толстяк стал качком и чемпионом мира

Центровой сборной Испании и «Торонто Рэпторс» Марк Газоль является вторым игроком в истории, который сумел за один год завоевать золотую медаль чемпионата мира и стать победителем НБА. Для Европы это достижение вообще единственное и уникальное в своём роде. Во-первых, сборные Старого Света не так уж часто становятся чемпионами мира — США почти всегда забирают медали высшего достоинства. Во-вторых, в НБА количество американских баскетболистов заметно превалирует над европейскими. Неудивительно, что до Марка подобным достижением смог отметиться только Ламар Одом в 2010 году, который выиграл НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпионат мира со сборной США.

Прошлый год стал знаковым для Марка Газоля. Сначала он помог «Торонто Рэпторс» стать чемпионом НБА. Марк не набирал кучу очков, но при этом в защите крайне убедительно сдерживал суперзвёзд «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс» Джоэла Эмбиида и Янниса Адетокунбо соответственно. Газоль стал настоящим кошмаром для одного из самых доминирующих центровых лиги Эмбиида. Однажды Джоэл в противостоянии с Марком не набрал ни одного очка, что просто неслыханно для игроков такого уровня. Камерунец даже расплакался после этой игры.

Газоль заставил Эмбиида рыдать после игры. Худший матч Джоэла Центровой «Филадельфии» установил антирекорд НБА и был осмеян фанатами.

После победы в чемпионате НБА Газоля ждал ещё один триумф. Сборная Испании выиграла мировое первенство в Китае в сентябре, одолев в финальном матче Аргентину (95:75). Марк Газоль в решающей игре набрал 14 очков, а также сделал 7 подборов и отдал 7 результативных передач. Удивительная универсальность для возрастного исполнителя. 35-летний Газоль получит $ 25,6 млн в этом сезоне. За прошлые годы он заработал более сотни миллионов. На безбедную старость точно хватит. Уникальность ситуации Газоля заключается в том, что в молодости он был несуразным толстяком, в потенциал которого никто не верил. Однако Марку удалось феноменальным образом трансформировать своё тело и стать неудержимым громилой (в хорошем смысле слова) на площадке. Пришлось проявить силу воли и характер.



Марк на своей странице в «Инстаграме» не стесняется часто публиковать свои фото в период «было» и «стало». Гордиться действительно есть чем. Сам Газоль отмечает, что ему даже сложно придумать описание к фото.

Марк Газоль родился и вырос в Барселоне. В 2001 году он переехал с родителями в пригород Мемфиса. Его старший брат Пау как раз начинал карьеру в клубе НБА «Мемфис Гриззлиз». Марк играл за команду школы Лозанна, где ему дали прозвище Большой Буррито. Всё дело в огромном весе испанца, который колебался в диапазоне 150-160 кг. Марк был лидером Лозанны, но это всего лишь школьный уровень. Его дальнейшие перспективы считались очень мрачными именно из-за лишнего веса, который никак не удавалось сбросить.



После школы Газоль решил вернуться домой в Испанию, где пять лет выступал за «Барселону» и «Жирону». Практика на уровне Евролиги и Еврокубка была ценной. В 2008 году Марк даже стал MVP испанского первенства. Тогда габаритные большие были в особом почёте в Европе. Но в НБА никто не рассматривал его как хоть сколько-нибудь значимого исполнителя. Свидетельством тому является выбор «Лос-Анджелес Лейкерс» под поздним 48-м пиком на драфте-2007.



«Лейкерс» сразу же обменяли Марка в «Мемфис Гриззлиз» в сделке с участием брата Пау, который отправился в Лос-Анджелес и выиграл два титула чемпиона НБА вместе с Коби Брайантом.



Марк просто шокировал всех своим внешним видом. Его не воспринимали как самостоятельную единицу, а называли просто «брат Пау Газоля». Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки признаётся, что совсем не верил в карьерные перспективы Марка, когда впервые увидел его.



«Я выхожу из своей комнаты в отеле, а мне навстречу идёт этот огромный парень. Он был толстым и высоким. Вероятно, весил 160 кг или что-то в этом роде. Мне сказали: «Это брат Пау Газоля». Я даже не думал, что этот парень сможет стать игроком уровня Матча звёзд», — вспоминает Новицки.



«Это был какой-то Кинг-Конг на баскетбольной площадке», — вторит Новицки экс-игрок «Мемфиса» и двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Шейн Баттье.



В школе Газоль весил 140 кг, тогда как стандартные весы для учеников были рассчитаны на 115 кг. Приходилось измерять его массу на специальном «агрегате».

Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил Вдохновляющий пример. Йокич стал суперзвездой и зарабатывает огромные деньги.

«Точно не помню свой вес в молодые годы, но в какой-то момент цифры 150-160 кг были правдой. Сейчас мой вес составляет 116 кг. То есть я сбросил 45 кг. Честно говоря, я был молодым и глупым. Приобрёл некоторые вредные привычки. В молодости люди склонным совершить ошибки. Главный момент заключается в том, чтобы учиться на них», — признаётся Марк, который в США пристрастился к походам в фаст-фуды, где покупал порции примерно в два раза больше, чем его товарищи по команде.



В первые годы карьеры в «Мемфисе» Газоль всё ещё боролся с лишним весом. Однако сила воли позволила Марку планомерно сбрасывать килограммы. Особенно плодотворно он поработал летом 2014 года после чемпионата мира по баскетболу в Испании.



Газоль отказался от так называемых диетических продуктов и ел пищу в чистом, натуральном виде. Он не употреблял ничего обработанного — просто сырые фрукты и овощи.

«Чем меньше человеческие руки трогают продукты, тем лучше. Люди склонны лажать», — считает Марк.



В итоге в расположение «Гриззлиз» для подготовки к сезону приехал мускулистый центровой, напоминающий подтянутого бегуна на длинной дистанции, а не баскетболиста с лишним весом. Усердная работа в спортзале и особый рацион позволили Газолю сбросить 25 кг за лето.



«Мы сказали: «Это невероятная трансформация тела, Марк». Раньше он выглядел вообще не так. Мы шутили по этому поводу. А если серьёзно, то просто про себя думали: «Этот чувак хорошо выглядит», — заявил экс-одноклубник Газоля по «Гриззлиз» Майк Конли.



Вместе с Конли, Тони Алленом и Заком Рэндольфом Газоль сформировал так называемую команду Grit and Grind Grizzlies, которая славилась своей жёсткостью и неуступчивостью.

Толстяк-уголовник по прозвищу Бегемот. Удивительная история игрока-гангстера Рэндольфа Большой Зак нарушал закон огромное количество раз. Это не помешало ему стать одним из самых значимых исполнителей в новейшей истории НБА.

Марк 6 раз участвовал с «Мемфисом» в плей-офф НБА в период 2011-2017. После этого в «Гриззлиз» началась перестройка. По ходу сезона-2018/2019 Газоля обменяли в «Торонто Рэпторс», где он сразу же стал чемпионом НБА.



35-летний Газоль намерен помочь «Рэпторс» защитить титул в этом году. Карьеру Марк завершать не собирается. Его защитные навыки всё ещё ценны в лиге, как и умение бросать из-за дуги, отличный плеймейкинг, отсутствие эгоизма и высочайшая трудовая этика. Марк выиграл 9 медалей международных турниров со сборной Испании, стал лучшим оборонительным игроком НБА (2013), трижды принял участие в Матче звёзд НБА (2012, 2015, 2017), дважды попадал в символические пятёрки по итогам сезона лучшей лиги мира. Внушительный список, который определённо ещё может пополниться.