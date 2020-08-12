«Невероятная трансформация, Марк!» Как несуразный толстяк стал качком и чемпионом мира

Центровой сборной Испании и «Торонто Рэпторс» Марк Газоль является вторым игроком в истории, который сумел за один год завоевать золотую медаль чемпионата мира и стать победителем НБА. Для Европы это достижение вообще единственное и уникальное в своём роде. Во-первых, сборные Старого Света не так уж часто становятся чемпионами мира — США почти всегда забирают медали высшего достоинства. Во-вторых, в НБА количество американских баскетболистов заметно превалирует над европейскими. Неудивительно, что до Марка подобным достижением смог отметиться только Ламар Одом в 2010 году, который выиграл НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпионат мира со сборной США.
Прошлый год стал знаковым для Марка Газоля. Сначала он помог «Торонто Рэпторс» стать чемпионом НБА. Марк не набирал кучу очков, но при этом в защите крайне убедительно сдерживал суперзвёзд «Филадельфии Сиксерс» и «Милуоки Бакс» Джоэла Эмбиида и Янниса Адетокунбо соответственно. Газоль стал настоящим кошмаром для одного из самых доминирующих центровых лиги Эмбиида. Однажды Джоэл в противостоянии с Марком не набрал ни одного очка, что просто неслыханно для игроков такого уровня. Камерунец даже расплакался после этой игры.
После победы в чемпионате НБА Газоля ждал ещё один триумф. Сборная Испании выиграла мировое первенство в Китае в сентябре, одолев в финальном матче Аргентину (95:75). Марк Газоль в решающей игре набрал 14 очков, а также сделал 7 подборов и отдал 7 результативных передач. Удивительная универсальность для возрастного исполнителя. 35-летний Газоль получит $ 25,6 млн в этом сезоне. За прошлые годы он заработал более сотни миллионов. На безбедную старость точно хватит. Уникальность ситуации Газоля заключается в том, что в молодости он был несуразным толстяком, в потенциал которого никто не верил. Однако Марку удалось феноменальным образом трансформировать своё тело и стать неудержимым громилой (в хорошем смысле слова) на площадке. Пришлось проявить силу воли и характер.
Марк на своей странице в «Инстаграме» не стесняется часто публиковать свои фото в период «было» и «стало». Гордиться действительно есть чем. Сам Газоль отмечает, что ему даже сложно придумать описание к фото.
Марк Газоль родился и вырос в Барселоне. В 2001 году он переехал с родителями в пригород Мемфиса. Его старший брат Пау как раз начинал карьеру в клубе НБА «Мемфис Гриззлиз». Марк играл за команду школы Лозанна, где ему дали прозвище Большой Буррито. Всё дело в огромном весе испанца, который колебался в диапазоне 150-160 кг. Марк был лидером Лозанны, но это всего лишь школьный уровень. Его дальнейшие перспективы считались очень мрачными именно из-за лишнего веса, который никак не удавалось сбросить.
После школы Газоль решил вернуться домой в Испанию, где пять лет выступал за «Барселону» и «Жирону». Практика на уровне Евролиги и Еврокубка была ценной. В 2008 году Марк даже стал MVP испанского первенства. Тогда габаритные большие были в особом почёте в Европе. Но в НБА никто не рассматривал его как хоть сколько-нибудь значимого исполнителя. Свидетельством тому является выбор «Лос-Анджелес Лейкерс» под поздним 48-м пиком на драфте-2007.
«Лейкерс» сразу же обменяли Марка в «Мемфис Гриззлиз» в сделке с участием брата Пау, который отправился в Лос-Анджелес и выиграл два титула чемпиона НБА вместе с Коби Брайантом.
Марк просто шокировал всех своим внешним видом. Его не воспринимали как самостоятельную единицу, а называли просто «брат Пау Газоля». Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки признаётся, что совсем не верил в карьерные перспективы Марка, когда впервые увидел его.
«Я выхожу из своей комнаты в отеле, а мне навстречу идёт этот огромный парень. Он был толстым и высоким. Вероятно, весил 160 кг или что-то в этом роде. Мне сказали: «Это брат Пау Газоля». Я даже не думал, что этот парень сможет стать игроком уровня Матча звёзд», — вспоминает Новицки.
«Это был какой-то Кинг-Конг на баскетбольной площадке», — вторит Новицки экс-игрок «Мемфиса» и двукратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Шейн Баттье.
В школе Газоль весил 140 кг, тогда как стандартные весы для учеников были рассчитаны на 115 кг. Приходилось измерять его массу на специальном «агрегате».
«Точно не помню свой вес в молодые годы, но в какой-то момент цифры 150-160 кг были правдой. Сейчас мой вес составляет 116 кг. То есть я сбросил 45 кг. Честно говоря, я был молодым и глупым. Приобрёл некоторые вредные привычки. В молодости люди склонным совершить ошибки. Главный момент заключается в том, чтобы учиться на них», — признаётся Марк, который в США пристрастился к походам в фаст-фуды, где покупал порции примерно в два раза больше, чем его товарищи по команде.
В первые годы карьеры в «Мемфисе» Газоль всё ещё боролся с лишним весом. Однако сила воли позволила Марку планомерно сбрасывать килограммы. Особенно плодотворно он поработал летом 2014 года после чемпионата мира по баскетболу в Испании.
Газоль отказался от так называемых диетических продуктов и ел пищу в чистом, натуральном виде. Он не употреблял ничего обработанного — просто сырые фрукты и овощи.
«Чем меньше человеческие руки трогают продукты, тем лучше. Люди склонны лажать», — считает Марк.
В итоге в расположение «Гриззлиз» для подготовки к сезону приехал мускулистый центровой, напоминающий подтянутого бегуна на длинной дистанции, а не баскетболиста с лишним весом. Усердная работа в спортзале и особый рацион позволили Газолю сбросить 25 кг за лето.
«Мы сказали: «Это невероятная трансформация тела, Марк». Раньше он выглядел вообще не так. Мы шутили по этому поводу. А если серьёзно, то просто про себя думали: «Этот чувак хорошо выглядит», — заявил экс-одноклубник Газоля по «Гриззлиз» Майк Конли.
Вместе с Конли, Тони Алленом и Заком Рэндольфом Газоль сформировал так называемую команду Grit and Grind Grizzlies, которая славилась своей жёсткостью и неуступчивостью.
Марк 6 раз участвовал с «Мемфисом» в плей-офф НБА в период 2011-2017. После этого в «Гриззлиз» началась перестройка. По ходу сезона-2018/2019 Газоля обменяли в «Торонто Рэпторс», где он сразу же стал чемпионом НБА.
35-летний Газоль намерен помочь «Рэпторс» защитить титул в этом году. Карьеру Марк завершать не собирается. Его защитные навыки всё ещё ценны в лиге, как и умение бросать из-за дуги, отличный плеймейкинг, отсутствие эгоизма и высочайшая трудовая этика. Марк выиграл 9 медалей международных турниров со сборной Испании, стал лучшим оборонительным игроком НБА (2013), трижды принял участие в Матче звёзд НБА (2012, 2015, 2017), дважды попадал в символические пятёрки по итогам сезона лучшей лиги мира. Внушительный список, который определённо ещё может пополниться.
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