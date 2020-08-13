Мошенники «развели» легенду ЦСКА на деньги. Схема простейшая, но Кайл купился!

Экс-центровой ЦСКА Кайл Хайнс стал жертвой мошенников. Игроки «армейцев» подверглись атаке телефонных мошенников. Аферисты дважды делали рассылку всем игрокам с просьбой перечислить деньги, но попался на уловку только на тот момент 33-летний капитан «армейцев» Хайнс, сообщает «Московский комсомолец».

Впервые неизвестные пытались обмануть баскетболистов 1 мая. Почти все игроки ЦСКА получили сообщения в мессенджеры якобы от врача-физиотерапевта команды, который просил перевести на его счёт денежные средства, обещая вернуть долг в ближайшее время. Многие баскетболисты сразу заподозрили неладное и написали об этом в командном чате. В итоге выяснилось, что врач не отправлял никаких сообщений с просьбой перевести ему деньги.

«Никто из ребят, кроме Кайла Хайнса, не перевёл деньги. Он на тот момент находился за океаном и, наверное, из-за разницы во времени не прочитал переписку в чате», — цитирует спортивного директора клуба «Московский комсомолец».

Хайнс — четырёхкратный чемпион Евролиги (два титула в составе ЦСКА, два с «Олимпиакосом»), самый титулованный действующий игрок континента, легенда «армейцев». В межсезонье Кайл неожиданно решил покинуть команду и перебрался в «Милан».

«Спасибо, Кайл!» ЦСКА покинул самый титулованный баскетболист Европы Кайл Хайнс решил принять новый вызов в карьере. Неожиданно, но остаётся лишь смириться с этим фактом.

О майском инциденте хотели забыть, но через два месяца игроки «армейцев» снова чуть не стали жертвами мошенников. На этот раз сообщение с неизвестного номера с просьбой перевода денежных средств пришло от так называемого пресс-атташе команды. Баскетболисты уже не поверили в этот трюк аферистов. Форвард «армейцев» Семён Антонов обратился в правоохранительные органы с заявлением. От имени Хайнса заявление также написал спортивный директор ЦСКА. Сотрудники ОМВД «Щукино» начали проверку.

Вырисовывается тревожная тенденция в российском спорте. Мошенники нашли новый способ наживы — обман известных личностей. Схема простейшая, но при этом действенная.



11 июля, в день матча «Спартака» с «Сочи» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги (0:1), появилась информация, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками клуба. Инцидент произошёл в Сочи 9 июля. Тедеско сидел в своём номере, когда ему пришло сообщение с вопросом, в отеле ли он сейчас. Номер телефона не был знаком Доменико, но на аватаре было фото сотрудника «Спартака». У специалиста попросили помощи, и в итоге тренер перевёл мошенникам около 250 тыс. рублей. В настоящий момент полиция занимается поиском злоумышленников.



Проблема заключается в том, что отследить мошенников не так уж просто. В таких делах никто не использует постоянную сим-карту. Создаётся фейковая страница с аватаром знакомого спортсмену человека с единственной целью — обмануть. Никакой связи с личность. мошенника нет. Нечистых на руку личностей ещё сложнее отследить не по горячим следам. Информация о том, что Тедеско стал жертвой мошенничества, появилась непосредственно через два дня после самой афёры. В случае Хайнса тоже всё выяснилось не моментально. Баскетболист вообще в это время находился за океаном.



Возможно, Тедеско и Хайнс стали не единственным жертвами аферистов. Просто их ситуации получили огласку. По крайней мере можно утверждать, что попытки обмануть представителей спортивной индустрии существуют. Защитник «Спартака» Георгий Джикия подтверждает это.



«Мошенники и Тедеско? Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже послал. Никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Джикия — о мошенниках: мне писал якобы наш доктор, послал его. Но доктора тоже послал бы

Кроме того, экс-полузащитник «Динамо» Жоаозиньо рассказал, что во время матчей сталкивался с провокациями со стороны соперников.



«Да, бывает, провоцируют. Хотя про семью говорить нельзя – это уже не футбол, а личное. Тут трудно сдержаться. Бывает, могут сказать: «Я тебя сломаю». Хотя это только слова, за которыми ничего не следует.



Пытались обмануть мошенники. Недавно мне в «вотсап» написал Уткин из «Краснодара». Сказал, что у него свадьба и он приглашает меня с семьёй. А через какое-то время спросил, можно ли у меня одолжить 150 тыс. рублей на свадьбу. А ещё просил скинуть ему телефоны Каборе и Классона. Номера не дал, уже проходил через такое. Сказал, что отвечу позже. Через два часа разобрался в ситуации и заблокировал номер. С самого начала догадывался, что это не Уткин. Эти парни знают своё дело. Фантазия у них – супер. Если теряешь концентрацию, то легко попадаешься», — рассказал Жоаозиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Представился Уткиным и просил 150 тысяч». Жоаозиньо – о том, как его пытались развести А еще о контракте, который закончится через несколько дней.

Жоаозиньо сталкивался с попытками мошенничества и подозрительно относится ко всем таким ситуациям. Джикия принципиально не даёт деньги в долг, так что у мошенников не было шансов. Не все разделяют подобный подход. Аферисты пытаются найти представителей спорта, которые готовы одалживать деньги. Иногда у них получается провернуть свои дела. Инциденты с Хайнсом и Тедеско должны стать хорошим уроком. Нужно быть настороже и несколько раз тщательно проверять информацию, когда тебя просят одолжить деньги в текстовом сообщении, а не хорошо знакомый человек при личном разговоре.



Мошенники вряд ли остановятся в ближайшее время. Попытки обмануть продолжатся, потому что схема относительно новая. Остаётся лишь надеяться, что аферисты понесут заслуженное наказание.