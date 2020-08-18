Лука установил феноменальный исторический рекорд, а судьи сломали игру. Настоящий произвол

Плей-офф НБА стартовал! В это было сложно поверить ещё пару месяцев назад. У организаторов было куча проблем и далеко не все из них продиктованы влиянием опасного коронавируса. Но самое главное — итог. Лучший баскетбол на планете вернулся!

Главный матч первого игрового дня в Орландо стоял последним в очереди – «Лос-Анджелес Клипперс» против «Даллас Маверикс» (118:110). Всё-таки, противостояние Кавая Леонарда и Пола Джорджа против Луки Дончича и Кристапса Порзингиса это истинное удовольствие, одно из главных в лиге прямо сейчас. При всём уважении к остальным парам, игравшим в этот день.

Главный белый в НБА. Завидуйте Луке молча, легенды! Дончич штурмом берёт лучшую лигу мира.

Кстати, про уважение. Безусловно, его точно заслуживает Донован Митчелл. Защитник «Юты» разразился нереальными 57 очками в стартовой игре серии с «Денвером». Теперь это не только рекорд НБА (Митчел стал самым молодым игроком с 50+ очками за игру), но и клубный рекорд «джазменов» (прости, Карл Мэлоун).

Регулярка для молодых, но в плей-офф опыт выходит на первое место. Эту аксиому давно продвигает (и подтверждает) Леброн Джеймс, который включает совершенно другой режим активности в матчах на вылет, забывая о своём преклонном (по меркам НБА, конечно) возрасте.

Дерзкий малолетний мажор купается в роскоши. Кто такой Бронни Джеймс, сын великого Леброна Совсем скоро настанет время наследника Короля.

Именно поэтому преимущество «Клипперс» перед «Далласом» на бумаге выглядело внушительным. Опытнейшие Джордж и Леонард знают о плей-офф гораздо больше, чем европейская связка Луки Дончича и Кристапса Порзингиса. И это нашло отражение в самом начале матча.

«Маверикс» как будто не были готовы к другому уровню жёсткости. Хотя Лука в преддверии старта сам обращал на это внимание.

«Нас будут избивать в плей-офф. Арбитры не будут фиксировать нарушения, как в регулярном сезоне. Нужно будет не обращать внимание на удары, и действовать в такой же силовой манере, как соперник», — говорил словенский баскетболист.

Прошло всего три с половиной минуты, а «Даллас» уже натурально «горел». Нет, не горел — полыхал! 2:18 после трёхи Маркуса Морриса и необъяснимые «-16» на первых минутах. На парней Рика Карлайла было больно смотреть. Особенно на Дончича, который не мог найти себя, а в одном из моментов неудачно упал и повредил левую ногу.

К счастью — обошлось. И с Дончичем, и с «Далласом».

Несколько трёхочковых подряд вернули «Маверикс» в игру, а Лука нашёл себя в созидании. Он с удовольствием занялся раздачей передач под броски, которые достигали цели. Техасская машина наконец завелась! Следующие восемь с половиной минут завершились со счётом 36:16 в пользу «Далласа» и на первый перерыв именно они уходили с преимуществом в 4 очка.



Вдохновение «Мэвс» не было ежесекундным. Вторая четверть также показала — Карлайлу есть, чем бить козыри своего оппонента Дока Риверса.

Сын самого высокого игрока в истории тоже тот ещё гигант. Бол поразил всех в дебютной игре Играющий за копейки гигант блистал на площадке, экстренное латание дыр не спасло «Бруклин» — старт матчей клубов НБА в обзоре «Чемпионата».

Вторая половина началась с очень неоднозначного эпизода. Обе команды не могли забить, входили в игру после перерыва и судьи наказали (справедливо) Луку Дончича за нарушение во время дриблинга. А после, как в детской сказке, Дончич взял мяч, руку молодого словенца схватил Моррис, Порзингис пытался то ли схватить Морриса, то ли оттолкнуть.

Небольшая заварушка со стороны смотрелась немного странно по двум причинам. Во-первых, ситуация возникла на ровном месте и ничего не предвещало резкого обострения нерва игры. Во-вторых, становилось неловко из-за фраз, которые игроки решили нанести себе на спины вместо фамилий. Моррис со своей «реформой образования» потолкался с «равенством» Порзингиса.

Технический фол большого латыша стал вторым и его попросили удалиться в раздевалку. Наверное, там у Порзи будет время обдумать свой поступок и сделать выводы.

За бигмена «Далласа» моментально вступились тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав и легенда «Далласа» Дирк Новицки. Оба чемпиона НБА выразили категорическое несогласие с решением арбитров.

«Вы не можете выгнать Кристапса с площадки, потому что он защищал лучшего игрока «Мэвс». Это очень плохо», — написал Лав в «Твиттере».

«Это слишком мягко для удаления», — отметил Новицки.

Первый «технарь» Порзингиса тоже был весьма спорным. Удаление одной из главных звёзд команды в середине матча – редкое явление для НБА. Слова Дончича о судейством факторе были словно пророческими. Молодую команду просто убили. Негодовал из-за судейского произвола и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который наблюдал за матчем в качестве зрителя.

«Чувак, это же самая настоящая липа. Держись, чувак», — написал Леброн твит в поддержку Порзингиса.

Леброн построил многомиллиардную империю. Это лишь начало — у амбиций Короля нет пределов Джеймс во всех своих начинаниях доказывает, что он больше чем просто спортсмен. Вполне возможно, вскоре он станет президентом США.

Главным действующим лицом после удаления Порзингиса стал Дончич. Убийце с улыбкой ребёнка приходилось самому набирать очки и продолжать бороться за победу в первом матче серии.

Всего на счету словенца 42 очка за 38 минут и это рекорд результативности для тех, кто проводил свой первый матч в плей-офф НБА. Дончич стал первым баскетболистом, который набрал как минимум 40 очков в дебютном матче плей-офф в карьере. 42 очка Луки — лучшая результативность игрока «Маверикс» в плей-офф со времён Дирка Новицки в 2011 году. Лука Дончич — 4-й самый молодой игрок, набравший 40+ очков в матче плей-офф в истории НБА. Мэджик Джонсон (20 лет, 276 дней), Леброн Джеймс (дважды — 21 год, 119 дней и 21 год, 124 дня) делали это раньше Луки (21 год, 171 день). Очередной феноменальный исторический перфоманс Луки.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Ключевой момент матча случился на последней минуте. «Даллас» всё ещё боролся за победу, разница «-5» и важнейшую атаку решился совершить Пол Джордж. Он сделал несколько переводов, раскачивая соперника, а после предпочёл дальний выстрел проходу под кольцо. И попал! Разница увеличилась до 8 очков, а вопросы о победителе отпали сами собой.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс».

Начало серии «Клипперс» — «Даллас» подтвердило все ожидания. Пускай калифорнийский клуб и является фаворитом не только серии с «Маверикс», а и сезона в целом, но просто так в следующий раунд им выйти точно не дадут. Соперник понимает свои сильные стороны, а теперь ещё и доказал себе, что как бы мощно не играли Джорж, Кавай или Моррис, шансы на победу у них всё равно будут. Главное, чтобы судейский фактор не давал о себе знать так, как это было в первом матче.