Лука установил феноменальный исторический рекорд, а судьи сломали игру. Настоящий произвол

Плей-офф НБА стартовал! В это было сложно поверить ещё пару месяцев назад. У организаторов было куча проблем и далеко не все из них продиктованы влиянием опасного коронавируса. Но самое главное — итог. Лучший баскетбол на планете вернулся!
Главный матч первого игрового дня в Орландо стоял последним в очереди – «Лос-Анджелес Клипперс» против «Даллас Маверикс» (118:110). Всё-таки, противостояние Кавая Леонарда и Пола Джорджа против Луки Дончича и Кристапса Порзингиса это истинное удовольствие, одно из главных в лиге прямо сейчас. При всём уважении к остальным парам, игравшим в этот день.
Кстати, про уважение. Безусловно, его точно заслуживает Донован Митчелл. Защитник «Юты» разразился нереальными 57 очками в стартовой игре серии с «Денвером». Теперь это не только рекорд НБА (Митчел стал самым молодым игроком с 50+ очками за игру), но и клубный рекорд «джазменов» (прости, Карл Мэлоун).
Регулярка для молодых, но в плей-офф опыт выходит на первое место. Эту аксиому давно продвигает (и подтверждает) Леброн Джеймс, который включает совершенно другой режим активности в матчах на вылет, забывая о своём преклонном (по меркам НБА, конечно) возрасте.
Именно поэтому преимущество «Клипперс» перед «Далласом» на бумаге выглядело внушительным. Опытнейшие Джордж и Леонард знают о плей-офф гораздо больше, чем европейская связка Луки Дончича и Кристапса Порзингиса. И это нашло отражение в самом начале матча.
«Маверикс» как будто не были готовы к другому уровню жёсткости. Хотя Лука в преддверии старта сам обращал на это внимание.
«Нас будут избивать в плей-офф. Арбитры не будут фиксировать нарушения, как в регулярном сезоне. Нужно будет не обращать внимание на удары, и действовать в такой же силовой манере, как соперник», — говорил словенский баскетболист.
Прошло всего три с половиной минуты, а «Даллас» уже натурально «горел». Нет, не горел — полыхал! 2:18 после трёхи Маркуса Морриса и необъяснимые «-16» на первых минутах. На парней Рика Карлайла было больно смотреть. Особенно на Дончича, который не мог найти себя, а в одном из моментов неудачно упал и повредил левую ногу.
К счастью — обошлось. И с Дончичем, и с «Далласом».
Несколько трёхочковых подряд вернули «Маверикс» в игру, а Лука нашёл себя в созидании. Он с удовольствием занялся раздачей передач под броски, которые достигали цели. Техасская машина наконец завелась! Следующие восемь с половиной минут завершились со счётом 36:16 в пользу «Далласа» и на первый перерыв именно они уходили с преимуществом в 4 очка.
Вдохновение «Мэвс» не было ежесекундным. Вторая четверть также показала — Карлайлу есть, чем бить козыри своего оппонента Дока Риверса.
Вторая половина началась с очень неоднозначного эпизода. Обе команды не могли забить, входили в игру после перерыва и судьи наказали (справедливо) Луку Дончича за нарушение во время дриблинга. А после, как в детской сказке, Дончич взял мяч, руку молодого словенца схватил Моррис, Порзингис пытался то ли схватить Морриса, то ли оттолкнуть.
Небольшая заварушка со стороны смотрелась немного странно по двум причинам. Во-первых, ситуация возникла на ровном месте и ничего не предвещало резкого обострения нерва игры. Во-вторых, становилось неловко из-за фраз, которые игроки решили нанести себе на спины вместо фамилий. Моррис со своей «реформой образования» потолкался с «равенством» Порзингиса.
Технический фол большого латыша стал вторым и его попросили удалиться в раздевалку. Наверное, там у Порзи будет время обдумать свой поступок и сделать выводы.
За бигмена «Далласа» моментально вступились тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав и легенда «Далласа» Дирк Новицки. Оба чемпиона НБА выразили категорическое несогласие с решением арбитров.
«Вы не можете выгнать Кристапса с площадки, потому что он защищал лучшего игрока «Мэвс». Это очень плохо», — написал Лав в «Твиттере».
«Это слишком мягко для удаления», — отметил Новицки.
Первый «технарь» Порзингиса тоже был весьма спорным. Удаление одной из главных звёзд команды в середине матча – редкое явление для НБА. Слова Дончича о судейством факторе были словно пророческими. Молодую команду просто убили. Негодовал из-за судейского произвола и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который наблюдал за матчем в качестве зрителя.
«Чувак, это же самая настоящая липа. Держись, чувак», — написал Леброн твит в поддержку Порзингиса.
Главным действующим лицом после удаления Порзингиса стал Дончич. Убийце с улыбкой ребёнка приходилось самому набирать очки и продолжать бороться за победу в первом матче серии.
Всего на счету словенца 42 очка за 38 минут и это рекорд результативности для тех, кто проводил свой первый матч в плей-офф НБА. Дончич стал первым баскетболистом, который набрал как минимум 40 очков в дебютном матче плей-офф в карьере. 42 очка Луки — лучшая результативность игрока «Маверикс» в плей-офф со времён Дирка Новицки в 2011 году. Лука Дончич — 4-й самый молодой игрок, набравший 40+ очков в матче плей-офф в истории НБА. Мэджик Джонсон (20 лет, 276 дней), Леброн Джеймс (дважды — 21 год, 119 дней и 21 год, 124 дня) делали это раньше Луки (21 год, 171 день). Очередной феноменальный исторический перфоманс Луки.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
Ключевой момент матча случился на последней минуте. «Даллас» всё ещё боролся за победу, разница «-5» и важнейшую атаку решился совершить Пол Джордж. Он сделал несколько переводов, раскачивая соперника, а после предпочёл дальний выстрел проходу под кольцо. И попал! Разница увеличилась до 8 очков, а вопросы о победителе отпали сами собой.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Клипперс».
Начало серии «Клипперс» — «Даллас» подтвердило все ожидания. Пускай калифорнийский клуб и является фаворитом не только серии с «Маверикс», а и сезона в целом, но просто так в следующий раунд им выйти точно не дадут. Соперник понимает свои сильные стороны, а теперь ещё и доказал себе, что как бы мощно не играли Джорж, Кавай или Моррис, шансы на победу у них всё равно будут. Главное, чтобы судейский фактор не давал о себе знать так, как это было в первом матче.
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