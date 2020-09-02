У «Химок» есть резерв для улучшения, так что одна игра — не показатель. А пока просто порадуемся, что топ-клубы снова сражаются на паркете.

ЦСКА обыграл «Химки» в «товарняке». Но в сезоне лёгкой жизни для «армейцев» не предвидится

ЦСКА обыграл «Химки» (99:83) в товарищеском матче. Большая игра вернулась. Пусть пока в товарищеском матче. О противостоянии российских топ-клубов на баскетбольной площадке последние полгода пришлось забыть, но сейчас всё приходит в норму. Встреча прошла в закрытом режиме, но кое-какие выводы по доступным протоколам статистики сделать можно.



В составе ЦСКА самую высокую результативность показали центровой Никола Милутинов (18 очков, 5 подборов), а также защитник Майк Джеймс (17 очков). У «Химок» лучшие статистические показатели у защитника Алексея Шведа (20 очков, 5 передач) и тяжёлого форварда Юнаса Йеребко (17 очков).

ЦСКА — лучшая команда Европы. Ещё минимум год «Армейцы» выиграли сильнейший турнир Старого Света в 2019 году. Звание действующего чемпиона Евролиги у них никто не отнимет.

ЦСКА по-прежнему действующий чемпион Евролиги. Отмена баскетбольного сезона продлила полномочия «армейцев» как минимум до следующей весны. Однако кажется, что расставаться с титулом в столице России не намерены. Достаточно взглянуть на состав, который с появлением звёздных Николы Милутинова и Торнике Шенгелия выглядит очень солидно.

График предсезонной подготовки ЦСКА претерпел изменения из-за закрытых границ, но, судя по всему, красно-синим удалось быстро определиться с планом Б и перестроиться под новые реалии. По крайней мере, команда Димитриса Итудиса уже тренируется в полном составе, пройдя все необходимые карантинные процедуры. Единственный, кого нет — сам тренер. То есть, он уже переболел коронавирусом дома в Греции, вылечился и прилетел в Москву. Но пока всё ещё вынужден сидеть на «удалёнке».

Прямо сейчас ЦСКА уже отыграл три товарищеских матча в приближенном к боевому составу. Из-за повреждения голеностопа из обоймы временно выпал Иван Ухов. Зато случилось долгожданное возвращение Уилла Клайберна. Самый ценный игрок «Финала четырёх» 2019 года осенью прошлого года порвал «кресты» и долго восстанавливался. Карантин, наверное, позволил подготовиться более тщательно. Его 20 минут в среднем за матч в предсезонке, скорее всего, подтверждает это.

У ЦСКА теперь самый эффективный состав в истории. Объясняем почему Шенгелии приписывали плохое отношение к России, но грузин переезжает в Москву. Торнике сформирует мощнейший состав с Джеймсом и Милутиновым.

Те же 20 минут в первом же матче против «Руны» (Суперлига-1) получил Милутинов, сходу подтвердив свой уровень 20 очками (8 из 10 с игры) и тремя блок-шотами. В том матче Шенгелия вообще не мазал со средней (5/5), набрав 14 очков. Хотя в игре с «Химками» блеснуть результативностью грузину не удалось (6 очков за 21 минуту), зато его 5 подборов, 4 передачи и 4 перехвата при «+15» подтверждают полезность на паркете.

Майк Джеймс, подписавший летом трёхлетний контракт с ЦСКА, видимо, времени на «каникулах» даром не терял. Армейский реактивный «малыш» накидал 17 очков «Руне», 19 — МБА, 17 — «Химкам». Его высокая индивидуальная полезность и не очень большие минуты на паркете свидетельствуют о том, что тренерскому штабу приходится сдерживать своего цепного пса.



К сожалению, карантин вносит свои корректировки даже в предсезонку. Именно поэтому посмотреть трансляцию игр или прийти на трибуны сейчас невозможно. Поэтому приходится внимательно смотреть ролики с клубных каналов и изучать статистику матчей (спасибо, хоть её пока не скрывают).

Русский снайпер доминирует в Европе. Алексей Швед приехал из США и творит историю Лидер «Химок» уже более четырёх лет не уходит с площадки без двузначной результативности. Никто другой и близко такого не делал.

«Химки» предстали не в боевом составе. Игру из-за небольших повреждений пропустили Сергей Моня, Егор Вяльцев, Дайрис Бертанс и Стефан Йович. Джордан Мики и Грег Монро присоединятся к команде позднее. Тем не менее подмосковный клуб смотрелся вполне достойно. Фирменный атакующий стиль команды Римаса Куртинайтиса сохранился, чему доказательством являются 83 набранных очка в игре с ЦСКА. Лидер «Химок» Алексей Швед за 22 минуты на площадке показал отличную эффективность – 26 баллов. Алексей заставлял соперника фолить на себе и наказывал тех с линии штрафных — 9 из 10 бросков. В итоге на счету россиянина 20 очков, 5 передач и 4 подбора.

Достаточно много для предсезонной игры получил Юнас Йеребко. Его 30 минут выделяются из общего фона, хотя отсутствие ряда ключевых исполнителей вполне объясняет повышенную нагрузку. 17 очков при 3 из 8 дальних «выстрелах» подтверждают фирменный навык шведского «большого».

«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге Верхи баскетбольной Европы не спешат выдавать подмосковному клубу место в сильнейшем турнире континента. Может, наконец-то одумаются?

Конечно же, у «Химок» есть огромный резерв для улучшения, учитывая вышеупомянутые кадровые потери. Ответный матч подмосковного клуба с «армейцами» состоится в УСК ЦСКА 7 сентября. Ждём это противостояние, а пока констатируем главный факт: баскетбол высокого уровня возвращается на арены России. Пусть пока в «товарняках», но старт сезона уже не за горами. С интригой всё будет в порядке. «Химки» шли на первом месте в Единой лиге ВТБ на момент приостановки сезона, но затем в ситуацию вмешалась пандемия коронавируса. Можно не сомневаться, что подмосковный клуб решительно настроен на завоевание чемпионского титула. Лёгкой жизни для ЦСКА не предвидится.



Первый официальный матч нового сезона состоится 20 сентября: в матче Единой лиги ВТБ «Химки» сыграют с «Зенитом» на домашней площадке. ЦСКА в Единой лиге первую встречу проведёт 23 сентября в гостях с «Астаной». Старт сезона Евролиги назначен на 1 октября. ЦСКА в первом туре в гостях встретится с испанской «Барселоной», а «Химки» будут принимать греческий «Панатинаикос».