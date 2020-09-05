Леброн жёстко бит Харденом. У «Лейкерс» есть нерешаемые проблемы

«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпели поражение в первом матче серии полуфинала Восточной конференции НБА с «Хьюстон Рокетс» (97:112, 0-1). В составе победителей самым результативным стал Джеймс Харден, который записал себе в актив 36 очков. Расселл Уэстбрук набрал 24 очка. В составе «Лейкерс» самым результативным стал Энтони Дэвис, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. На счету Леброна Джеймса 20 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс»

В глобальном смысле ничего страшного для «Лейкерс» пока не произошло, хотя старт серии явно разочаровывающий. «Хьюстон» только два дня назад завершил тяжелейшую дуэль первого раунда с «Оклахома-Сити Тандер» (4-3). «Лос-Анджелес» отдыхал на несколько дней дольше после относительно лёгкой победы над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-1). В серии с «Блэйзерс» подопечные Фрэнка Вогеля тоже провалили первый матч, после чего сумели перестроиться. Произойдёт ли нечто подобное сейчас? Возможно, но «Рокетс» — соперник на порядок более серьёзный, чем «Портленд».

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Стиль игры «Хьюстона» неудобен для «Лейкерс». 7 февраля «Лос-Анджелес» на домашней площадке уступил «Хьюстону» (111:121) в регулярном чемпионате НБА. Это было ещё до приостановки сезона из-за пандемии коронавируса, но техасский клуб уже тогда начал использовать свой уникальный «смолл-болл» состав с 196-сантиметровым Пи Джей Такером на позиции центрового и Робертом Ковингтоном в качестве тяжёлого форварда. 7 августа «Лейкерс» проиграли «Рокетс» (97:113) в Орландо, где доигрывали «регулярку» после вынужденной паузы. «Лос-Анджелес» к тому моменту обеспечил себе первое место на Западе, так что серьёзные выводы по этой игре мало кто делал. Как бы то ни было, тенденция однозначная: «смолл-болл» состав «Рокетс» дважды достаточно уверенно переиграл «Лейкерс». Никаких выводов «Лос-Анджелес» не сделал.



У «Лейкерс» есть мощнейшая передняя линия, в которой представлены Энтони Дэвис, Джавэйл Макги, Дуайт Ховард и Кайл Кузма. Дело в том, что современный баскетбол требует наличия элитных шутеров. В этом аспекте у «Лейкерс» огромные проблемы, которые в данный момент никак невозможно решить. Дэнни Грин вообще не оправдывает авансы в виде $ 14,6 млн зарплаты после перехода из «Торонто» прошлым летом. Кентавиус Колдуэл-Поупу, Кайл Кузма, Рэджон Рондо и Алекс Карузо не могут похвастаться надёжным трёхочковым броском в своём арсенале. Дион Уэйтерс и Джей Ар Смит вроде бы и являются сильными снайперами, но лучшие годы их карьеры уже позади. Уэйтерс и Смит получают минимальные минуты в плей-офф, если вообще выходят на площадку. Оба оказались в «Лейкерс» по ходу сезона по протекции Леброна Джеймса, однако непонятно зачем вообще Королю такая свита. Сам Леброн показывает впечатляющую универсальность, хотя игра на периметре всё-таки далеко не главное из его достоинств.

Леброн не оставил «Клипперс» ни единого шанса. НБА вернулась, да ещё как! Видео Джеймс и Дэвис ведут «Лейкерс» к титулу по канонам О’Нила и Брайанта. А у Зайона дела совсем плохи.

Игра «Рокетс» построена на трёхочковых. По ходу этого розыгрыша плей-офф команда Майка Д’Антони неоднократно покоряла исторические рекорды лиги по количеству исполненных попыток из-за дуги.

«Хьюстон» установил новый рекорд в истории НБА

«Хьюстон» относительно скромно атаковал с периметра в первой игре с «Лейкерс» 14 попаданий при 39 попытках (35,9%). «Лейкерс» никак этим не воспользовались — 11/38 (28,9%). Номинально лучшие снайперы «Лос-Анджелеса» Кузма, Колдуэлл-Поуп и Грин на троих показали точность 4/16. У Леброна тоже в этот день не летело — 2/7 из-за дуги. Джеймс не набрал ни одного очка в четвёртой четверти, что случилось с ним в плей-офф в третий раз за карьеру. Эффектный данк через Расселла Уэстбрука не перекрывает в целом невнятную игру Короля, хоть и выглядит очень красиво.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA

Легендарный Мэджик Джонсон не стеснялся в выражениях при объяснении неудачной игры «Лейкерс».



«У «Лейкерс» не было энергии, они действовали медленно и были переиграны на обоих концах площадки с начала встречи», — написал Джонсон на своей странице в «Твиттере». Леброн тоже посетовал на отсутствие скорости в игре «Лос-Анджелеса».



«Всё дело в скорости. «Рокетс» играют очень быстро как в атаке, так и в защите. Вы можете посмотреть это на видео матча. Сегодня вечером мы почувствовали их скорость. Мы должны полностью разобраться с этим во второй игре. Я не думаю, что у нас было много проблем в защите. Хотя в первой половине мы слишком часто позволяли Джеймсу Хардену добираться до линии штрафных бросков. Что ещё более важно, у нас было 17 потерь. Это всё проистекало от плохой игры в нападении», — заявил Джеймс.



Резерв для улучшения игры у «Лейкерс» есть, но и «Хьюстон» тоже может прибавить на периметре. В первом матче преимущество «Рокетс» было бесспорным. Команда Д’Антони не уступала в счёте с конца второй четверти, уверенно контролируя ход встречи. «Лос-Анджелес» выглядел просто безвольно.

Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот? Отмена сезона была совсем невыгодна Джеймсу. Король готов завоевать очередной титул c «Лейкерс».

«Смолл-болл» состав «Хьюстона» уже трижды переиграл «Лейкерс» с двузначной разницей. «Лос-Анджелесу» пора просыпаться. Леброн однозначно преобразится после невнятного первого матча. Дэвис тоже может выдавать более доминирующие перфомансы. А вот в отношении Грина, Кузмы, Колдуэлл-Поупа и компании есть большие сомнения. Нужно, чтобы у них как минимум четыре раза за серию прорезался бросок из-за дуги, иначе Леброн и Дэвис в одиночку могут и не вытащить. Отсутствие реальной угрозы на периметре — большая слабость, которая рискует погубить чемпионские амбиции «Лейкерс».