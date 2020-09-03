Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна

«Хьюстон Рокетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (104:102) в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА. Самым результативным в составе победителей стал форвард Роберт Ковингтон, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. В составе «Тандер» трипл-даблом отметился Крис Пол — 19 очков, 11 подборов и 12 передач.

Пол стал самым возрастным игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл в седьмой игре плей-офф. Крис сделал это в возрасте 35 лет 119 дней, опередив Леброна Джеймса (31 год 172 дня), Джерри Уэста (30 лет 342 дня), Ларри Бёрда (27 лет 158 дней) и Джеймса Уорти (27 лет 115 дней).

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Самым же результативным игроком «Тандер» в матче стал канадский защитник Лугенц Дорт — 30 очков, 4 подбора. Дорт показал лучшую результативность для игроков в возрасте 21 год или менее в седьмом матче плей-офф, превзойдя рекорд Леброна Джеймса (27 очков) в полуфинале Восточной конференции 2006 года.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Хьюстон Рокетс».

Пол и Дорт превзошли рекорды форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, однако в следующем раунде против команды Короля сыграют «Рокетс». Решающим моментом седьмой встречи «Хьюстон» — «Оклахома-Сити» стал блок-шот защитника «Рокетс» Джеймса Хардена на Дорте.



Харден предстал в своем худшем проявлении в решающем матче серии — 17 очков (4/15 с игры, 1/9 из-за дуги), 9 передач, 5 потерь. Однако в решающий момент Борода всё-таки не подкачал. Решил в защите, поскольку с нападением у него откровенно не клеилось.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Хьюстон Рокетс».

«Оклахома-Сити» вполне могла забирать концовку, но Крис Пол и компания в этот день нервничали ещё больше, чем традиционно паникующие в напряжённые моменты «Рокетс». Данило Галлинари набрал 4 очка и полностью выпал из игры. В решающей атаке «Тандер» совершили потерю. При счёте -2 Шэй Гилджес-Александер почему-то решил отдать передачу центровому Стивену Адамсу, а не Деннису Шрёдеру или кому-либо другому с навыками игры на периметре. Как итог — потеря. Адамс не зафиксировал мяч в руках, а игрок «Рокетс» Пи Джей Таккер совершил перехват.

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Крис Пол в клатче до седьмого матча с «Рокетс» в этом сезоне: 171 очко (лучший результат в НБА), 52,5% точности с игры, 40,6% из-за дуги, 32 победы (лучший результат в НБА, 14 поражений). Однако даже у опытного Криса нервы не железные. Желание обыграть Хардена било через край, но не получилось.



Тем не менее Пол и «Оклахома-Сити» заслуживают высочайшую оценку за сезон-2019/20. Прошлым летом «Тандер» обменяли двух лучших игроков Пола Джорджа и Расселла Уэстбрука. ESPN давал вероятность 0,2% на выход «Оклахома-Сити» в плей-офф. В итоге подопечные Билли Донована не просто вышли в плей-офф, но и довели серию первого раунда против одного из претендентов на титул до седьмого матча. «Оклахома-Сити» во главе с Полом показала лучший результат в постсезоне после ухода Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» в 2016 году. Предыдущие три года команда Уэстбрука (которому иногда составляли компанию Пол Джордж и Кармело Энтони) всегда вылетала в первом раунде, но только делала это раньше седьмого матча.

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Пол отказался «сливать» сезон, но перестройка в «Оклахома-Сити» идёт полным ходом при сохранении конкурентоспособности. Генеральный менеджер Сэм Прести по итогам обмена Уэстбрука и Джорджа обеспечил команде феноменальные 15 пиков первого раунда в течение следующих 7 драфтов. При этом «Тандер», вероятно, получили более подходящего лидера в лице Пола. Крис уж точно справляется с этой ролью не хуже Уэстбрука и Джорджа. Да, обидный вылет в седьмой игре, но будущее у «Оклахома-Сити» есть, и оно скорее светлое. Дорт и Гилджес-Александер получили ценный опыт, молодой костяк будет дополнен проспектами первого раунда драфта. Пол на закате карьеры ещё может пошуметь в плей-офф, даже если летом «Тандер» покинет кто-то из опытных исполнителей (Стивен Адамс, Данило Галлинари или Деннис Шрёдер).



«Хьюстон» со скрипом в семи матчах выбил команду, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Что ждёт команду Майка Д’Антони дальше? Попадание под каток «Лос-Анджелес Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. Ротация «Хьюстона» очень короткая. На изнурительное противостояние с «Тандер» пришлось потратить все семь матчей, в то время как «Лейкерс» уже несколько дней отдыхают после победы над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (4-1).

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Уровень игры «Рокетс» не вселяет оптимизма. Харден снова провалился в атаке в решающей игре, Уэстбрук в плохой форме после травмы бедра (хотя Расс даже в оптимальных кондициях далеко не надёжный боец в плей-офф). Вменяемой подстраховки звёзд нет. Роберт Ковингтон, Эрик Грин и Джефф Грин блистают лишь эпизодически. Не стоит забывать об отсутствии классических центровых в составе «Хьюстона». Как будет выглядеть 196-сантиметровый номинальный пятый номер «Рокетс» Пи Джей Таккер против передней линии «Лос-Анджелеса» в лице Энтони Дэвиса, Джавэйла Макги, Дуайта Ховарда? Кроме того, «Лейкерс» ожидают пополнение в задней линии. Разыгрывающий Рэджон Рондо наконец-то готов полноценно влиться в ротацию после травм пальца и спины.



Генеральный менеджер «Хьюстона» Дэрил Мори не смог построить чемпионскую команду вокруг Хардена за последние годы. «Рокетс» всё ещё причисляют к претендентам на титул, но по итогам увиденного в первом раунде есть больше сомнения в способности «Хьюстона» добиться вожделенной цели. Более того, проход «Лейкерс» в полуфинале Западной конференции можно будет приравнять к чуду с таким уровнем баскетбола.