В НБА будет новый чемпион. «Торонто» бесславно сложил с себя полномочия

Серия «Бостон Селтикс» и «Торонто Рэпторс» неожиданно затянулась до семи матчей. Неожиданно, потому что «Бостон» изначально выглядел предпочтительнее, а уж после двух побед на старте казалось, что дорога в финал конференции будет для «Селтикс» слишком простой.

Седьмая встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 92:87. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе «Рэпторс» отметился Фред Ванвлит, на счету которого 20 очков. Камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам набрал дабл-дабл из 13 очков и 11 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Торонто Рэпторс».

Леброн переписал историю НБА. И зачем вообще было устраивать бойкот? Отмена сезона была совсем невыгодна Джеймсу. Король готов завоевать очередной титул c «Лейкерс».

«Торонто» сенсационно выиграл титул чемпиона НБА в прошлом году, но после отъезда Кавая Леонарда и Дэнни Грина в жаркий Лос-Анжелес, их сразу вычеркнули из списка претендентов. Давно действующий чемпион не смотрелся настолько слабо. И это несмотря на второе место по итогам регулярного чемпионата в конференции.



На самом деле в этой серии всё могло закончиться уже давно. Не без доли фарта «Рэпторс» вытащили третью игру (104:103) за счёт невероятного попадания О Джи Ануноби на последней секунде.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

А в шестом матче «Торонто» вырвал победу в двух овертаймах 125:122 ОТ. Сделал это не без благосклонности арбитров, что официально признала НБА. Вечно так длиться не могло. Все победы «Рэпторс» в серии были натужными, а «Бостон» дважды громил соперника. В седьмой игре могло случиться что угодно, но игровое преимущство «Селтикс» в итоге привело к закономерной победе.

НБА признала грубые судейские ошибки в пользу «Торонто»

Ключевым игроком «Торонто» в этом сезоне стал Кайл Лоури. Невысокий защитник, находившийся в постоянной тени более крупных (во всех смыслах) звёзд, наконец расцвёл и стал полноправным лидером команды. Чтобы понять насколько важен Лоури для «динозавров» стоит просто взглянуть на его игровое время. В трёх из четырёх матчей серии с «Селтикс» он отыграл полностью вторые половины. Человек просто забыл дорогу на скамейку запасных. А всё почему? Потому что за те 45 минут отдыха, которые он получил в серии с «Бостоном», его команда уступила сопернику с разницей в 28 очков. Только вдумайтесь! Без этого парня никакой борьбы и не было бы вовсе.



В седьмом матче, когда твоя команда стоит на краю пропасти, а тебе нужно стать спасителем, Лоури не выдержал давления.



Молодёжь «Бостона» окрепла и теперь готова пройти в финал конференции, куда их раньше не пускал Леброн. Джейсон Тейтум стал полноценным вожаком, рядом с которым есть братья по оружию в лице Маркуса Смарта и Джейлена Брауна. 4125667



Конечно, решающая игра не была лёгкой прогулкой для команды Брэда Стивенса. «Торото» изо всех сил пытался догонять и на последней минуте у них был реальный шанс как минимум сравнять счёт. Норман Пауэлл подхватил отскочивший мяч и полетел в быстрый отрыв, чтобы набрать лёгкие очки из под кольца. Но его накрыл Смарт, воспаривший над кольцом и сделавший всё настолько чисто, что у судей не было ни малейшего шанса свистнуть фол.



Удивительное дело. Ровно год назад баскетболисты «Селтикс» Джейсон Тейтум, Маркус Смарт, Джейлен Браун и Кемба Уокер играли на Кубке мира в Китае за сборную США, где выступили бездарно. Над ними смеялись во всём мире, а больше всего дома в Америке. За год многое поменялось. Кажется, дело ещё и в характере, который наконец появился.



Выделяется в этой компании Тейтум. Джейсон набрал 29 очков. 12 подборов и 7 передач в седьмом матче с «Торонто». Тейтум — третий ирок в истории НБА, который стал лучшим по набранным очкам, подборам и передачам в составе обеих команд в седьмой игре серии плей-офф, присоединившись к Леброну Джеймсу и Ларри Берду. Тейтум — второй самый молодой игрок в истории после Коби Брайанта, покоривший статистику, в седьмом матче серии. Джейсону всего 22 года. С таким лидером «Бостон» не пропадёт.

«Лейкерс» сотворили историю НБА. И это Леброн всего лишь слегка разминается Король прекрасно понимает, что Хардена можно и нужно проходить в эконом-режиме. А вот на Кавая с Джорджем силы лучше поберечь.

Забавно, но «Торонто» даже проиграв, умудрились установить рекорд, который будет сложно побить. Подопечные Ника Нерса потеряли шансы на защиту титула через 456 дней после завоевания предыдущего. Очевидно, что для тех команд, которые не делали это подряд, такое будет невозможно. Хотя, в наше карантинное время сейчас возможно всё.

«Рэпторс» едут домой, а их команду по всей видимости ждёт перестройка. Насколько серьёзной она будет определит руководство. Но сразу несколько баскетболистов из основной обоймы выходят на рынок свободных агентов и вполне могут захотеть сменить север на что-то более тёплое или приятное (по крайней мере в финансовом плане).



В целом вылет «Рэпторс» получился бесславным и уникальным по историческим меркам. «Торонто» — первый действующий чемпион НБА, не вышедший в финал конференции после «Сан-Антонио Спёрс» в сезоне-2014/15. По меркам родной Восточной конференции и вовсе ситуация обстоит плохо. Впервые в истории Востока в финальной серии конференции не сыграют первый и второй номер посева. Там сыграют «Бостон» (5) и «Майами Хит» (5), набравший в «пузыре» отличный ход.

Самый ценный игрок НБА для плей-офф непригоден. Яннис — настоящий балласт команды «Милуоки» в очередной раз бесславно завершил сезон. Пора менять Адетокунбо, который совсем не Майкл Джордан.

Определить фаворита прямо сейчас вряд ли можно. «Хит» относительно спокойно прошли «Милуоки Бакс» (4-1), а их соперник отыграл все семь игр в своём полуфинале. С другой стороны, в сезоне «Селтикс» выиграли два из трёх матчей с «Майами» и были выше в турнирной таблице. Возможно, в ротацию команды Брэда Стивенса вольётся форвард Гордон Хэйворд, который уже



прибыл в Орландо и отбыл карантин. У Гордона есть определённые проблемы с голеностопом, но не просто так он возвращался в «пузырь». У Джимми Батлера и компании будут проблемы.