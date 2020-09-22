Сергей Карасёв: как бы громко это ни звучало, но Йокич может превзойти Сабониса

Форвард «Химок» Сергей Карасёв поделился мнением о первом матче сезона Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (67:79), конкуренции в команде на своей позиции и плей-офф НБА.

— Во время первого матча стало заметно, что на руке добавилось татуировок. Время на карантине даром не теряли?

— Так карантин же — было чем заняться (смеётся). Продолжил смысл, который был заложен ранее. Всё что там есть — это про семью, моего второго ребёнка.

«Химки» без Шведа не выдержали напора «Зенита». Большой баскетбол наконец-то вернулся Подмосковный клуб ещё успеет реабилитироваться. А сине-бело-голубые доказали, что в этом сезоне будут очень непростым соперником.

— На левой руке тоже будет «рукав»?

— Пока похожу с одним. Потом уже, может, лет в 40, когда закончу.



— В «Химки» приехал Грег Монро. Ему в НБА говорили, что он не формат для лиги. Европа — его место?

— Сложно говорить, что он не подходит для НБА, когда он там 16 очков и 10 подборов набирал. Это очень солидные цифры. Провёл много сезонов. Сейчас Монро в хорошей форме. Понятно, что Грег в новой команде, где нужно сыгрываться, но в Мюнхене он в прошлом году провёл фантастический сезон. Первые полгода его никто не мог остановить. Да и после только с двойной опекой. Он очень сильный игрок и это точно большое усиление для нас.

— Конкуренция в «Химках» на вашей позиции теперь ещё выше. Макколлум, Швед, Тимма — хватит ли бросков Карасёву?

— Не надо думать о том, кто сколько будет бросать. В такой команде здорово играть. У многих хороший бросок, а это значит, что от них страховать уже нельзя. Алексей Швед великолепно раздаёт передачи. Напротив, когда играешь в команде, где ты один шутер, то тебя соперник старается максимально закрыть, и момент для броска найти невероятно трудно.



— Насколько необычно было проводить первый матч сезона с «Зенитом» со зрителями?

— Теперь в баскетбол вообще необычно играть (смеётся). После пяти месяцев кажется, что ты года три не играл. В предсезонных матчах мы просто получали кайф от баскетбола. Как будто ты не ел неделю и тут наконец покушал. Много энергии.

«Можно сказать, что Леброна обменяли на меня». Сергей Карасёв ещё не закончил с НБА Форвард «Химок» — о планах выиграть Евролигу и вернуться в НБА, а также объективности итогов сезона Единой лиги ВТБ.

— «Зенит» в этом году не будет мальчиком для битья?

— Они укрепляются, у них есть какая-то идея в построении команды, собрали неплохих игроков. Думаю, что будут сильнее. Но в поражении в первом матче мы виноваты сами.



— Рывок 16:0 это не их заслуга, а ваша ошибка?

— Мы посмотрели игру. Это абсолютно наше поражение.

— Когда и кто совершил этот удар, после которого «Химки» «поплыли» в четвёртой четверти?

— Мы как-то сами не отреагировали должным образом. Если бы у нас был тот же Стефан Йович, который взял бы мяч и заставил действовать спокойно. А то нам забивают, мы несёмся, теряем мяч и пропускаем ещё. Был некий сумбур. Это нужно исключить в будущем. Когда мы вышли вперёд в третьей четверти, я думал, что уже всё. Надо было додавить. Особенно, когда Матеуш Понитка три штрафных подряд промазал.

«Химки» в полном порядке. Такой преемственности состава нет вообще ни у кого в Евролиге Верхи баскетбольной Европы не спешат выдавать подмосковному клубу место в сильнейшем турнире континента. Может, наконец-то одумаются?

— Как вы поддерживали физическую форму на карантине?

— Задача была не только поддерживать, хотелось подойти в оптимальной форме. Потому что возвращаться в кондиции гораздо тяжелее. За два с половиной месяца до начала сборов я начал готовиться. А на несколько недель мы поехали с Лёхой Шведом к его отцу в Белгород. Там была плодотворная работа.



— Следите за НБА?

— Полностью матчи смотреть не получается, но слежу, конечно.



— В чём секрет Николы Йокича и Луки Дончича? Они уже меняют НБА своей игрой.

— Смотрю на них и не могу понять, за счёт чего это происходит. По Дончичу вопросов нет: он высокий, мощный, уже есть много опыта. Он уезжал в НБА звездой европейского баскетбола в статусе чемпиона Евролиги и самого ценного игрока «Финала четырёх». За океаном ему дали карт-бланш, всё сыграло на руку.



А вот у Йокича, судя по всему, голова фантастическая. Потому что у человека «физики» нет вообще никакой и он сам не стесняется говорить об этом. Помимо головы у него есть бросок, видение площадки, умение отдать передачу.

Парень с лишним весом вырос и получает сотни миллионов. В Николу вообще никто не верил Вдохновляющий пример. Йокич стал суперзвездой и зарабатывает огромные деньги.

— Йокич — это современный Арвидас Сабонис?

— Как бы громко это ни звучало, но я бы сказал, что он может превзойти Сабониса. Такого центрового любая команда с руками и ногами оторвёт.



— Центровой или разыгрывающий?

— Да, он стирает границы между позициями.



— Ваш фаворит в плей-офф НБА?

— «Лейкерс» — без шансов. Думаю, если бы «Денвер» зацепил второй матч и счёт в серии стал бы 1:1, то ещё можно было что-то предполагать. Боюсь, люди могут сломаться.

Леброн в решающий момент ушёл в тень Дэвиса. Это и есть истинный признак величия Джеймс за карьеру решал исход матчей плей-офф чаще, чем Джордан и Брайант вместе взятые. Но Король знает, когда нужно вовремя остановиться.

— Но они дважды возвращались с 1-3 в серии. Ломаться, судя по всему, не про них.

— «Лейкерс» очень хороши. Они набирают по ходу плей-офф и только разгоняются к финалу. В паре «Бостон» — «Майами» я лично не вижу соперника для них.