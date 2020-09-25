«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна

Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.

«Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче серии финала Западной конференции НБА обыграли «Денвер Наггетс» (114:108, 3-1).



В составе победителей Энтони Дэвис набрал 34 очка и 5 подборов. В активе Леброна Джеймса 26 очков, 9 подборов и 8 передач). Центровой Дуайт Ховард оформил дабл-дабл из 12 очков, 11 подборов. Лучшую результативность в составе «Денвера» продемонстрировал разыгрывающий Джамал Маррей – 32 очка, 3 подбора и 8 передач. Центровой Никола Йокич набрал 16 очков и 7 подборов.

«Лейкерс» находятся в шаге от выхода в финал НБА. Леброн Джеймс никогда не проигрывал серии, в которых его команда вела 3-1. При этом «Денвер» уже дважды совершал камбэк после отставания 1-3 в нынешнем постсезоне.

Чей тренд продлится? Скорее всего, Леброна. «Денвер» точно не стоит списывать со счетов в формате «пузыря», где ни у кого нет преимущества домашней площадки, однако у «Лейкерс» однозначно более опытные и талантливые исполнители в составе. Подопечные Фрэнка Вогеля сделали надлежащие выводы после поражения в третьем матче (106:114). Тогда был вчистую проигран подбор (25-44), а «большие» Энтони Дэвис, Дуайт Ховард, Джавэйл Макги и Маркифф Моррис в сумме собрали всего 4 отскока.

Леброн разразился серией исторических рекордов. Но как же плохи его напарники! У Энтони Дэвиса антирекорд карьеры, остальные совсем бесполезны. «Лейкерс» пора спуститься с небес на землю, иначе «Денвер» накажет.

В четвёртой игре подбор остался за «Лейкерс» — 41-33. Ховард был переведён в стартовый состав. Супермен очень неплохо справился с Николой Йокичем, который выступил ниже привычного уровня. Кроме Маррея, героев в составе «Наггетс» не нашлось. Двузначную результативность покорили Джереми Грант (17 очков), Майкл Портер (13 очков, 8 подборов) и Монте Моррис (12 очков), но этого было слишком мало для того, чтобы повлиять на итоговый результат.



Стоит признать, что «Лейкерс» не сыграли на 100% сконцентрированно. «Лос-Анджелес» вышел вперёд 10:9 в начале первой четверти, после чего ни разу не уступал в счёте, часто удерживая двузначный отрыв от соперника. Однако в концовке пришлось понервничать. В четвёртой четверти «Денвер» несколько раз приближался на расстояние одной атаки (1-3 очка).



Не обошлось в четвёртой игре и без статистических достижений. Джеймс набирал как минимум 25 очков, 5 подборов и 5 передач в 135 играх плей-офф НБА, превзойдя показатели ближайших преследователей вместе взятых – Майкла Джордана (73 игры) и Ларри Бёрда (53).

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Ещё более интересно выглядит преимущество Джеймса в этой категории над Майклом Джорданом и Коби Брайантом — игроками, которые чаще всего упоминаются в дискуссии при определении величайшего в истории НБА. Статистическая линия 25-5-5 — своего рода стандарт, которому должен соответствовать по-настоящему топовый игрок в плей-офф. Необходимо проявить себя во всех аспектах игры, а не только в каком-то одном. В этом плане у Джеймса солидное преимущество, особенно если повышать планку очков, подборов и передач. Королю просто нет равных.

Как упоминалось выше, статистику 25-5-5 Джеймс покорял 135 раз. Джордан и Брайант на двоих делали это 125 раз. Если повышать каждую категорию на один пункт, то преимущество Джеймса становится тотальным. 26-6-6 в плей-офф Леброн набирал 101 раз, а Майкл и Коби вместе взятые 73 раза. 27-7-7 у Джеймса в постсезоне было 74 раза против 39 на двоих у Брайанта и Джордана. Линейку 28-8-8 Леброн выдавал 41 раз, а Майкл и Коби — 23. При рассмотрении статистики 29-9-9 у Джеймса уже двукратное преимущество — 24 против 12 у Джордана и Брайанта в сумме. Трипл-дабл 30-10-10 в плей-офф Леброн оформлял 14 раз. Брайант никогда этого не делал, а Джордан совершал подобное всего 1 раз. В этой категории уже Расселл Устбрук (6) является главным преследователем Джеймса. Дальнейшее повышении пунктов не имеет смысла, поскольку преимущество Джеймса над любым из преследователей становится абсолютным.



Для наглядности стоит подробно рассмотреть статику Леброна с последнего матча серии с «Наггетс». 26-9-8 Джеймс набрал уже в 44-й раз за карьеру в плей-офф. Идущий на втором месте Уэстбрук (14) более чем в три раза отстаёт. Что интересно, ровно на столько же Леброну уступают Джордан (11) и Брайант (3) вместе взятые. Джеймс многократно превзошёл личные рекорды Майкла и Коби в плей-офф.

Леброн в одиночку превзошёл 21 франшизу НБА вместе взятую. Даже напрягаться не пришлось А ещё у Короля новое выдающееся достижение в истории лиги и три рекорда века на пару с Энтони Дэвисом. «Хьюстон» разбит вчистую.

Часто Леброну Джеймсу вменяют провалы в плей-офф. Но Джеймс за карьеру выиграл 78,7% постсезонных серий. В истории НБА его опережают только Стефен Карри (81,7%) и Мэджик Джонсон (80,0%). Джордан (78,4%) и Брайант (76,7%) уступают Леброну по проценту побед в плей-офф.



Да, у Леброна всего три титула, что меньше, чем у Джордана (6) и Брайанта (5). Но стоит учитывать конкретные обстоятельства. Коби и Майкл выиграли все свои титулы под руководством великого главного тренера Фила Джексона.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Если рассматривать отрезки карьеры Брайанта, когда он выступал без Шакила О’Нила или Пау Газоля, то картина станет не очень красивой.



Джордан в 1990-х воспользовался закатом династий «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», а также «плохих парней» «Детройт Пистонс». Поле к завоеванию титулов было максимально расчищено. И это с учётом того, что Джордан находился в максимально тепличных тепличных условиях в «Чикаго Буллз». Его окружали выдающиеся напарники Скотти Пиппен и Деннис Родман. Майкл брал перерыв в карьере, когда ему этого хотелось.

Леброн лучше Джордана. Не только как игрок, но и как человек Короля чрезмерно принижают, а Его Воздушество порой слишком нахваливают.

У Леброна тоже могло бы быть как минимум 6 титулов, если бы он не попадал в финале на суперкоманды «Сан-Антонио Спёрс» (Ману Джинобили, Тони Паркер, Тим Данкан, Кавай Леонард и легендарный главный тренер Грег Попович) и «Голден Стэйт Уорриорз» (Стефен Карри, Клэй Томпсон, Дрэймонд Грин и Кевин Дюрант под руководством Стива Керра), останавливавших Короля в решающих сериях 5 раз.

Джеймс был частью суперкоманды «Майами Хит» с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем всего четыре года, но тогда на его пути стояла династия «Спёрс» (удалось обыграть в финале один раз). После возвращения в «Кливленд Кавальерс» заявили о себе «Уорриорз» (одна победа в 2016 году, камбэк после 1-3 в серии). У Джеймса три чемпионских звания. Не суждено было Леброну играть в финалах с соперниками вроде «Сиэтл Суперсоникс» с Гэри Пэйтоном в качестве лучшего игрока или на «Юта Джаз» и «Финикс Санз», которых вели за собой не взявшие ни одного перстня за карьеру Карл Мэлоун, Джон Стоктон и Чарльз Баркли.



Ничего с этим не поделаешь. Количество титулов остаётся одним из самых веских аргументов при определении величайшего игрока в истории. Долговечность, список рекордов и достижений играют в пользу Леброна, которому не обязательно брать 6 титулов, чтобы встать на один уровень или превзойти Джордана. Вполне может хватить и 4-5. Леброн вернул легендарной франшизе «Лейкерс» былое величие и снова вывел на конкурентоспособный уровень. Это тоже очень важный момент.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Примерить очередной перстень Джеймс может уже очень скоро. Для начала нужно закрыть серию с «Наггетс», а затем справиться со своей бывшей командой «Майами Хит», если та не растеряет лидерство 3-1 в противостяонии с «Бостон Селтикс» в финале Восточной конференции. Новый титул определённо изменит статус Леброна в исторических масштабах.