Джеймс превзошёл достижения Джордана, Брайанта, 27 франшиз лиги вместе взятых и насобирал ряд рекордов. Короля не сдержать на пути к титулу.

Леброн вернул «Лейкерс» в финал НБА спустя 10 лет. Кто-то сомневался, что будет иначе?

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграли «Денвер Наггетс» (117:107, 4-1) и вышли в финал НБА.

В составе «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 38 очков, 16 подборов и 10 передач. Энтони Дэвис записал себе в актив 27 баллов в графе результативности. У «Денвера» Никола Йокич и Джереми Грант набрали по 20 очков.

«Лейкерс» примут участие в финале НБА впервые с 2010 года. Леброн Джеймс уже в 10-й раз за карьеру добирается до решающей серии сезона. Король попытается выиграть свой четвёртый титул.

«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.

Джеймс стал главным героем решающей пятой встречи. Вполне ожидаемо. Леброн мог экономить силы ранее, но теперь настало самое время включиться по полной. Список достижений и рекордов форварда заметно вырос.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Джеймс превзошёл выдающиеся достижения Коби Брайанта и Майкла Джордана вместе взятых. Леброн провёл 89-ю игру в плей-офф за карьеру, в которой набирал более 30 очков, сделал более 5 подборов и 5 передач. У Брайанта набралось 37 таких игр в карьере, у Джордана — 51.

Джеймс в 10-й раз вышел в финал НБА. По этому показателю он превосходит 27 франшиз НБА. В истории лиги только Билл Расселл, Сэм Джонс и Карим Абдул-Джаббар добирались до финала 10 или более раз. То есть в XXI столетии никто этого не делал.

Леброн набрал 4-й трипл-дабл в плей-офф в возрасте 35 лет и старше. Это больше, чем все остальные игроки вместе взятые (3 раза — Крис Пол, Джон Стоктон, Элджин Бэйлор), У Леброна Джеймса уже 15 30-очковых трипл-дабла в плей-офф, это рекорд в истории НБА и больше, чем у двух следующих игроков Оскара Робертсона (8) и Расселла Уэстбрука (6) вместе взятых.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

Джеймс — лишь второй игрок в постсезоне НБА (первый в XXI веке), набравший не менее 35 очков, 15 подборов и 10 передач в решающем матче серии. Первым, кто сделал это, был другой баскетболист «Лейкерс» Джеймс Уорти (21 июня 1988 года).

Джеймс улучшил результат побед в решающих матчах серий плей-офф до 38-10 (79,2% выигрышей). Это лучший результат за всю историю постсезона НБА (минимум 25 сыгранных матчей). Джеймс — первый игрок в истории НБА, вышедший в финал под руководством пяти разных главных тренеров.

Возможно, последние два рекорда самые значимые. У Леброна меньше титулов, чем у Брайанта (5) и Джордана (6). Но в плей-офф он побеждал чаще. Кроме того, Леброн делал это в любых обстоятельствах при любом тренере, а все победы Коби и Майкла в «Лейкерс» и «Чикаго Буллз» неразрывно связаны с именем Фила Джексона.

Стал неадекватным и деградировал. История падения великого Фила Джексона Последние годы для самого титулованного тренера в истории НБА выдались ужасными.

Долгое время Леброну приходилось мириться с существованием доминирующей династии «Голден Стэйт Уорриорз». В последних двух финалах Джеймсу противостояла просто непобедимая машина во главе с вторым лучшим игроком НБА Кевином Дюрантом, а также Стефеном Карри (на тот момент как минимум топ-5 лиги) и Клэем Томпсоном (топ-10).

Сейчас ситуация иная. Конкуренция не такая серьёзная. «Лос-Анджелес Клипперс» с Каваем Леонардом и Полом Джорджем во втором раунде вылетели от «Наггетс». Пусть к финалу для подопечных Фрэнка Вогеля был упрощён, не умаляя всех достоинств «Денвера». У команды Майка Мэлоуна большое будущее, но пока Никола Йокич и Джамал Маррей не набрались достаточно опыта в важнейших матчах. Противостояние с «Лейкерс» очень поможет лидерам «Наггетс» в будущем. Промежуточный результат с попаданием в финал Запада — тоже очень достойный итог сезона для клуба из Колорадо.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

Джеймс однозначно рассчитывает пополнить коллекцию титулов. Леброн подчеркнул, что расслабляться ещё очень рано.

«Мои товарищи по команде сказали, что нужно вернуть нас туда, где мы должны быть. Я должен был постараться сыграть правильно, сделать правильные вещи на паркете, чтобы помочь нам выиграть матч. Лично для меня работа ещё не завершена. Для нас, как для франшизы тоже ещё ничего не закончено. Я чрезвычайно горжусь тем, что являюсь частью этой франшизы, возвращая ёё туда, где она должна быть. „Лейкерс“ должны бороться за титул в финале НБА, представляя Западную конференцию. Я пришёл сюда ради этого», — сказал Джеймс во время церемонии награждения победителей Западной конференции.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Не важно, кто будет соперником Леброна и «Лос-Анджелеса» по финалу. «Майами Хит» и «Бостон Селтикс» выступят в роли явного андердога серии с «Лейкерс», но превосходство нужно доказать на площадке. Джеймс это понимает как никто другой.

Тейтум побил исторический рекорд Леброна. Напрасно «Бостон» списали со счетов Соперником «Лейкерс» по финалу НБА может быть вовсе не «Майами», как многие уже успели представить.

Пока же Леброн по праву может гордиться проделанной работой. Легендарная франшиза «Лейкерс» наконец-то борется за титул. Джеймс и Дэвис заставили фанатов «озёрных» вспомнить славные времена Коби Брайанта и Шакила О’Нила, которые в начале 2000-х выиграли три титула подряд.