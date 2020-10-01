«Лейкерс» не оставили «Майами» ни единого шанса. Леброна уже можно короновать?

Одностороннее доминирование фаворита – не то, что хочется видеть в финале НБА. «Хит» трещат по швам.

«Лос-Анджелес Лейкерс» без проблем обыграли «Майами Хит» (116:108, 1-0) в первом матче финала НБА.

Самой высокой результативностью в составе победителей отметился Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка и 9 подборов. Второй результат — у Леброна Джеймса, записавшего себе в актив дабл-дабл: 25 очков, 13 подборов. Лучшим скорером в составе «Майами» стал Джимми Батлер, набравший 23 очка. Кендрик Нанн отметился 18 баллами в графе результативности.

Не такой старт финальной серии все ожидали.

Да, «Лейкерс» — бесспорный фаворит, однако одностороннее тотальное доминирование в этом противостоянии представлялось с трудом, учитывая уровень организации игры «Майами», продемонстрированный в сериях плей-офф с «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс».

Уэйтерс стал чемпионом НБА ещё до начала серии, а Старый Пэт в финале уже шестое 10-летие В финальной серии «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» хватает удивительных фактов.

Отчасти в дело вмешались травмы. «Хит» вели +13 очков в первой четверти, а со второго игрового отрезка поочередно получили повреждения Горан Драгич, Джимми Батлер и Бэм Адебайо.

Драгич покинул площадку в первой половине из-за травмы левой ноги. Словенец успел набрать 6 очков и 3 передачи за 15 минут. Позже выяснилось, что у Горана плантарный фасциит. Инсайдеры лиги утверждают, что Драгич больше не сможет сыграть в финале. Скорее всего, это действительно так.

«Майами» пока не исключил возвращение Горана в строй, но плантарный фасциит — дело серьёзное. Из последних примеров можно вспомнить тяжёлого форварда «Индианы» Домантаса Сабониса, который выбыл из строя с аналогичным повреждением вскоре после прибытия команды в «пузырь» НБА в Орландо. Изначально было заявлено, что Сабонис вылетел до конца сезона. Литовец всё-таки вернулся во Флориду уже по ходу серии первого раунда плей-офф с «Майами», но на паркет так и не вышел. Сомнительно, что Драгич сможет так быстро восстановиться. Финальная серия завершится максимум через полторы недели, а то и раньше, учитывая проблемы «Хит».

«Майами» в финале НБА! Леброн на лёгкую жизнь может не рассчитывать «Хит» уже привыкли обыгрывать фаворитов. Чем грозные «Лейкерс» отличаются от остальных?

Адебайо покинул площадку в третьей четверти из-за повреждения левого плеча. За 21 минуту он набрал 8 очков и 4 подбора. Рентгеновское обследование не выявило серьёзной травмы, но главный тренер Эрик Споэльстра не излучал оптимизма на пресс-конференции. Состояние Бэма будет переоценено в течение 24 часов, решение по участию во второй игре пока не принято.

Батлер подвернул голеностоп в первой половине, но остался на паркете. Джимми уверен, что травма несерьёзная. Опять же, нужно дождаться вердикта медиков. Споэльстра не уверен, что Батлер будет играть в следующем матче.

В любом случае «Майами» неприятно разочаровал. Первую четверть «Лейкерс» завершили с преимуществом +3, после чего «Хит» стали стремительно терять контроль за игрой. На перерыв команды ушли при лидерстве «Лос-Анджелеса» +17. То есть «поплыл» «Майами», ещё когда Батлер, Адебайо и Драгич были на паркете. Эрик Споэльстра также подчеркнул это на пресс-конференции, отказавшись оправдывать провал травмами.

Вторая половина превратилась в пустую формальность. В середине третьей четверти «Лейкерс» повели 87:55, после чего включили эконом-режим и позволили сопернику сократить отставание. Джеймсу и Дэвису это не помешало уйти с паркета без достижений.

Леброн в решающий момент ушёл в тень Дэвиса. Это и есть истинный признак величия Джеймс за карьеру решал исход матчей плей-офф чаще, чем Джордан и Брайант вместе взятые. Но Король знает, когда нужно вовремя остановиться.

Леброн провёл 22-ю игру в финале НБА с 25+ очками и 10+ подборами, обогнав Шакила О'Нила. У Джеймса лучший показатель в XXI веке по количеству игр с подобной статистической линией. До рекорда НБА, установленного Элджином Бэйлором в 1970 году, Джеймсу осталось провести ещё одну такую игру.

Дэвис в первом матче финала НБА с «Майами Хит» (116:98) набрал 34 очка. 9 подборов и 5 передач. Единственный игрок в истории НБА сопоставил или превзошел все три из этих показателей в своей дебютной игре в финале: Уиллс Рид с 37 очками, 16 подборами и 5 передачами 24 апреля 1970 года. Энтони показал третью лучшую результативность в дебютном финале НБА в истории франшизы «Лейкерс», уступая только Шакилу О'Нилу (43 очка в 2000 году) и Джорджу Микану (42 очка в 1949 году). У Элджина Бэйлора также было 34 очка в 1959 году.

Джеймс и Дэвис снова заставили фанатов «Лейкерс» вспомнить эпоху Шакила О’Нила и Коби Брайанта, показывая сходный уровень доминирования.

«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит ещё перед стартом серии заявил, что у «Майами Хит» нет шансов обыграть «Лос-Анджелес Лейкерс». Смит сделал смелое высказывание о том, что Леброна Джеймса можно короновать уже в четвёртый раз.

«Давайте говорить начистоту. «Хит» будут играть против Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Я ценю Бэма Адебайо. Он набрал рекордные в карьере 32 очка и 14 подборов в матче с «Бостоном». Мы видели, что сделал Джимми Батлер со своими 22 очками. Мы видели, как Тайлер Хирро вышел, забросил трёхочковый и в итоге набрал 19 очков. Мы видели, как Данкан Робинсон стал специалистом по дальним броскам. Но вам предстоит противостоять команде «Лос-Анджелес Лейкерс», у которой действительно есть элитная защита с талантливыми игроками, способными бросать трёхочковые. У них есть Рэджон Рондо, который является чемпионом и показывает звёздный баскетбол. И затем вы добавляете к этому лучший дуэт в баскетболе — Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. Они должны быть фаворитами. «Майами» не должен их обыгрывать.

Насколько мне известно, все шансы складываются против «Хит», и это правильно, потому что, чёрт возьми, они не могут победить Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Когда всё будет сказано и сделано, предполагается, что король Джеймс будет коронован в четвёртый раз за его выдающуюся карьеру», — приводит слова Смита Fadeaway World.

Леброн вернул «Лейкерс» в финал НБА спустя 10 лет. Кто-то сомневался, что будет иначе? Джеймс превзошёл достижения Джордана, Брайанта, 27 франшиз лиги вместе взятых и насобирал ряд рекордов. Короля не сдержать на пути к титулу.

Хочется надеяться, что высказывание Смита не на 100% пророческое, поскольку серия финала НБА при полном отсутствии интриги станет крупным разочарованием. Да, Западная конференция на порядок сильнее Восточной. Это известно уже давно. Да, в составе «Майами» действительно нет баскетболистов, сопоставимых по уровню таланта с Леброном и Дэвисом, при всём уважении к Батлеру. Однако «Хит» потенциально ещё могут навязать борьбу за счёт грамотной организации игры, даже если Драгич выбыл до конца серии. Всё-таки по Адебайо и Батлеру прогнозы не такие печальные, и они ещё наверняка появятся на паркете в противостоянии с «Лейкерс».