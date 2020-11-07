Высший пилотаж от ЦСКА. «Армейцы» деклассировали «Пао» очень редким и изысканным приёмом

На одной из сложнейших арен Европы московский клуб ни разу не уступал в счёте. Греки оказались бессильны.

ЦСКА на игру с «Панатинаикосом» вылетал уже в полузакрытую Грецию. Тотальный локдаун вновь накрывает Элладу, но на профессиональном баскетболе и, тем более, матче «армейцев» это никак не повлияло. Игры здесь уже давно проходят без болельщиков и видеть арена ОАКА пустынной невероятно непривычно. Примерно также, когда несколько лет назад Евролига запретила курение внутри зала, а над площадкой перестала образовываться знаменитая сигаретная дымка.

Зря ЦСКА приписали кризис. «Валенсию» в Москве хватило лишь на 15 минут Поражения в двух предыдущих матчах были скорее случайностью, а не закономерностью. «Армейцы» начали разгоняться.

Красно-синие наконец-то в полном составе. В Афины не полетел лишь Андрей Лопатин, который недавно восстановился после коронавируса и только набирает форму. Именно поэтому главный тренер Димитрис Итудис с первых минут смог выпустить на паркет мощную пятёрку с Николой Милутиновым и Торнике Шенгелией в передней линии. И это принесло результат!

Первые пять минут матча на паркете была только одна команда. Хозяева были бледной тенью, у которой не получалось ни в защите, ни в нападении. Справедливее, конечно, будет сказать, что это гости доминировали на каждом сантиметре паркета одной из самых сложных для «чужаков» арен Европы в Афинах. Особенно хорош был Милутинов. Сербскому центровому тяжело давалось восстановление после болезни и стартовые минуты матча показали, насколько легче ему двигаться и продавливать защиту.

Ещё одним героем, устроившим рывок ЦСКА, стал Дэрран Хиллиард. Американский защитник забил издали в первой же атаке, потом добавил ещё один точный бросок из-за дуги, а к середине четверти его «горячая» левая отправила в цель третий мяч — получайте 15:3.

ЦСКА геройски вырвал победу в Стамбуле. Два MVP Евролиги «Фенербахче» не помогли «Армейцев» не выбили из колеи многочисленные кадровые потери. Пропустивший год из-за травмы Клайберн вернулся на топ-уровень.

«Зелёные» не сломались, выдержав удар. Наставник «Пао» Георгиос Воворас тасовал состав, найдя наконец тех, кто смог сдвинуть дело в мёртвой точки. Аарон Уайт, ярко игравший пару сезонов назад в «Зените», быстро набрал пять очков. В итоге двузначная разница к концу четверти съёжилась до двух очков. За минуту до конца десятиминутки Димитрис Итудис попросил тайм-аут. Поговорить было о чём. Четверть завершилась при счёте 24:24.

Во второй четверти ЦСКА снова классно стартовал. Уилл Клайберн начал продавливать своих опекунов в трёхсекундную зону и это работало. Именно это помутно помогло ему разменять 1500 очков в Евролиге. Очень вовремя попал издали Янис Стрелниекс, а завершил рывок алей-уп от Йоханнеса Фогтманна — 36:26.

Минута на успокоение не помогла хозяевам. Сразу после неё Майк Джеймс в фирменном стиле в высоченном прыжке отправил мяч в цель из-за трёхочковой. Это разбудило «армейского» реактивного разыгрывающего, который за что-то так разозлился на Неманью Недовича, что начал прессинговать серба, не давая тому поднять голову и вздохнуть.

Возможно, такая суперопека лишь дала дополнительную энергию самому Недовичу. Потому как именно защитник гостей стал основной причиной того, что комфортные «+17» для ЦСКА за три минуты до конца первой половины, превратились в итоге в «+9» к концу второй четверти.

ЦСКА дважды подряд пал перед аутсайдерами. С «армейцами» происходит что-то неладное После «Альбы» обидчиком московского клуба стала «Црвена Звезда». Не очень обнадёживающий старт команды Итудиса в Евролиге.

Вторая половина наконец показала разницу между реальной силой команд. У «Панатинаикоса» снова было несколько рывков, но ЦСКА был хорош на дистанции. Горки не устраивали Димитриса Итудиса, который по-прежнему играл широкой ротацией. «Армейцы» чувствовали ритм в нападении, делились мячом и, самое главное, дорожили им. Во многом благодаря небольшому количеству потерь и хорошему проценту реализации отрыв в четвёртой снова перевалил за двузначную отметку.

«Пао» так и не смог найти свои аргументы на предложенный гостями уровень интенсивности. ЦСКА побеждает со счётом 89:83. Интересно, что «армейцы» ни разу за матч не уступали в счёте. Для баскетбола это крайне большая редкость. Например, прошлой весной ЦСКА разбил «Панатинаикос» (97:66) в Афинах, но тогда греческий клуб девять раз вырывался вперёд в счёте. Практически в каждом матче даже отъявленный андердог хотя бы иногда выходит вперёд на какой-то момент, но ЦСКА соперника не пощадил. Без преувеличения, в этот раз подопечные Итудиса показали высший пилотаж и на недружелюбной арене ОАКА просто деклассировали оппонента в очень изысканном стиле.

ЦСКА взял убедительный реванш. «Пао» был показательно унижен в столице Греции Греки трижды подряд обыгрывали «армейцев» в Евролиге. Но в Афинах действующий чемпион рассчитался за всё.

Кажется, ЦСКА постепенно выходит на тот уровень, который команда показывала в предсезонных матчах, когда находилась в полном составе. Вполне вероятно, опережение «Жальгириса», «Баварии» и других случайных лидеров старта «регулярки» — вопрос времени. «Армейцы» наверняка будут бороться за первое место с «Барселоной», как и ожидалось перед стартом сезона.