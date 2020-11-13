Распад топ-клуба НБА. «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик

Именитую франшизу сгубили жадность владельца, а также чрезмерное потакание прихотям Уэстбрука и Хардена. Нужно начинать всё с чистого листа.

«Хьюстон Рокетс» испытывает серьёзные проблемы. Команда завершила сезон-2019/2020 вылетом во втором раунде плей-офф в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-4). Изменения были неизбежны. Казалось, что дело ограничится увольнением главного тренера Майка Д’Антони и генерального менеджера Дэрила Мори (их заменили Стивен Сайлас и Рафаэль Стоун соответственно), а также заменой некоторых ролевиков. Однако разлад в организации «Рокетс» оказался очень серьёзным.

Обмен запросил звёздный разыгрывающий «Хьюстона» Расселл Уэстбрук. Эта новость оживила относительно спокойный ход межсезонья НБА. Уэстбрук не верит в нацеленность «Хьюстона» на завоевание чемпионского титула после произошедших перемен. Опытнейших Д’Антони и Мори заменили дебютанты Сайлас и Стоун. Ещё одна причина недовольства Расселла – желание вернуться к роли первой опции и ведущего разыгрывающего, как во времена выступления в «Оклахома-Сити Тандер». В «Хьюстоне» обязанности лидера Уэстбруку приходится делить с Джеймсом Харденом, который вытеснил бывшего MVP на второй план.

Харден со скрипом прошёл старину Пола. Дальше Борода попадёт под каток Леброна «Хьюстон» мучился с командой, которой давали 0,2% вероятности на выход в плей-офф. Кажется, «Рокетс» нечего противопоставить «Лейкерс».

Уэстбрук и Харден были близкими друзьями ещё со времён совместного выступления в «Оклахома-Сити». Более того, хорошие отношения Джеймса и Расселла стали главной причиной, по которой «Рокетс» прошлым летом отправили Криса Пола именно в «Тандер» в обмен на Уэстбрука. Однако гармония быстро разрушилась в Техасе. По сути, повторилась ситуация с Полом. «Хьюстон» выменял суперзвезду НБА по прихоти Хардена. Результата это не принесло, а между Бородой и его напарником возник серьёзный конфликт.

Уэстбрук постоянно призывал Хардена к ответственности и дисциплине. Между игроками периодически возникали словесные перепалки. Обменный запрос Расселла совпал с днём его рождения. «Рокетс» и Харден в социальных сетях поздравили Уэстбрука. Похоже на простое выполните стандартной процедуры. Никакого опровержения данных инсайдеров из лагеря «Хьюстона» не было. Обменный запрос Расса — реальность, как и разлад с Харденом.

«Хьюстон» бросался «кирпичами». Уэстбрук и Харден переписывают антирекорды НБА «Рокетс» 35 раз промазали из-за дуги и в очередной раз показали уязвимость системы игры без центровых.

«Уэстбрук не желает выступать на одной площадке с Харденом. Это взаимно», — отмечает инсайдер ESPN Стивен Эй Смит.

К слову, сам Борода пока не выразил намерение покидать команду, но уже несколько недель не выходит на связь с руководством клуба, в том числе не отвечает на звонки нового главного тренера Стивена Сайласа. Поговаривают, что Джеймс хотел видеть в должности рулевого Тайрона Лю, а не Сайласа. «Рокетс» упустили момент, позволив Лю возглавить «Клипперс».

Проблемы у «Хьюстона» не только со звёздами. Ролевики тоже взбунтовались. Остин Риверс недоволен своей ролью в команде. Иногда он выражал претензии главного тренеру и одноклубникам с помощью нецензурных выражений. Резервный разыгрывающий подтвердил намерение расторгнуть контракт с клубом, несмотря на возможность получить гарантированные опцией игрока $ 2,4 млн в следующем сезоне. Вероятно, Риверс покинет «Рокетс». Форвард Пи Джей Такер весь сезон злился из-за своей контрактной ситуации. Он чувствовал себя оскорбленным из-за того, что «Хьюстон» отложил переговоры о продлении и не гарантировал его зарплату на сезон-2020/2021 до дедлайна в феврале 2020 года. Дэньюэл Хауз и Эрик Гордон — ещё два второплановых исполнителя, которые считают себя недооценёнными в команде.

Система «Хьюстона» дала серьёзную трещину. Над Бородой потешаются даже комментаторы Джеймс Харден уже оформляет квадрупл-даблы, но команде от этого только хуже.

В комментарии The Athletic некоторые экс-игроки «Рокетс» описывали культуру франшизы как «проблемную». Высказывалось мнение, что в «Хьюстоне» слишком носятся со своими звездами. Возможно, владелец «Рокетс» Тилман Фертитта это понял. Именно поэтому он перестал учитывать мнение Хардена и Уэстбрука при принятии решений, сообщает чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», ныне эксперт Кендрик Перкинс.

Хотя к Фертитте тоже логично предъявить претензии. Главная черта владельца «Хьюстона» — жадность. В НБА никто так часто не говорит о нежелании платить налог на роскошь, как Тилман. При этом платёжная ведомость клуба фактически засорена на три года вперёд. В сезоне-2022/2023 «Рокетс» ещё будут платить в сумме $ 114 млн долларов Хардену, Уэстбруку и Гордону. До этого периода ситуация даже хуже, На сезон-2020/2021 в платёжке «Рокетс» зарезервировано $ 129,7 млн. Потолок зарплат в новом сезоне НБА составит $ 109,1 млн, а при превышении отметки $ 132,6 млн придётся платить налог на роскошь (Фертитта это категорически отказывается делать). Финансовой гибкости у «Рокетс» нет от слова совсем. Дополнить текущий далеко не идеальный состав можно лишь одним игроком на ветеранском минимуме. Исполнители такого уровня на конкурентоспособность команды никак не повлияют.

Усилиться здесь и сейчас «Хьюстон» не может. Трёхлетний контракт Уэстбрука на $ 132,5 млн нереально было бы выгодно обменять даже в нормальных обстоятельствах, не говоря уже о ситуации, когда баскетболист выставил обменный запрос и тем самым заметно сбил свою рыночную стоимость. Самый очевидный вариант «Рокетс» — сбросить Расселла в отчаявшуюся франшизу «Шарлотт Хорнетс» (владелец клуба Майкл Джордан хорошо общается с Уэстбруком и хочет видеть его в команде), приняв взамен парочку плохих, но истекающих контрактов. Например, Коди Зеллер и Николя Батюм в следующем сезоне получат те же $ 42 млн, что и Уэстбрук, но через год у клуба не будет перед ними никаких обязательств. Такой сценарий лишает «Рокетс» шансов бороться за титул в следующем сезоне. Харден, Такер, Гордон, Батюм, Зеллер и Роберт Ковингтон — даже близко не костяк чемпионской команды. Хотя Зеллер как минимум закроет потребность «Рокетс» в классическом центровом. «Смолл-болл» модель с 198-сантиметровым Такером на пятом номере доказала свою ненадёжность.

Майкл Джордан — бездарный владелец. На счетах миллиарды, а управлять совсем не умеет Покупка «Шарлотт Хорнетс» ничем хорошим для Его Воздушества не закончилась.

Есть ещё один вариант. Радикальный. Обмен Хардена и Уэстбрука одновременно и начало полномасштабной перестройки. В этом плане назначение неопытного Сайласа кажется вполне подходящим. Теоретически избавление от Джеймса и Расселла позволит «Рокетс» вновь построить контендер через 3-5 лет. Сейчас можно констатировать лишь распад топ-клуба НБА, который чуть ли не единственным в лиге не боялся экспериментировать с целью бросить вызов династии «Голден Стэйт Уорриорз» в последние годы. Цели достичь не удалось, но за смелость Мори и компанию можно похвалить. Сейчас «Хьюстон» зашёл в беспросветный тупик. Мори уже работает в «Филадельфии Сиксерс», а с его уходом, вероятно, захлопывается чемпионское окно возможностей «Рокетс».

Самый рациональный вариант действий — начать всё с чистого листа и полноценно перестраиваться без обречённых на неудачу попыток имитировать видимость конкурентоспособности. Однако далеко не факт, что руководство «Рокетс» примет этот сценарий. Мучения франшизы из Техаса рискуют продолжиться.