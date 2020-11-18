Выход в следующий раунд Еврокубка обеспечен. «Локомотив-Кубань» перебросал «Литкабелис»

Успешный месяц «Локомотива-Кубани» завершился. С 11 октября по 11 ноября краснодарский клуб не проиграл ни одного из восьми матчей и обрёл уверенность. На этом временном отрезке команда Евгения Пашутина справилась и с невероятными путешествиями, и с непростыми соперниками. Более того, из-за обилия матчей игровой ритм прочувствовали все, за счёт чего ротация железнодорожников стала шире.

«Локомотив-Кубань» сотворил историю Еврокубка. Отгрузили «Антверпу» 71 очко за половину! Темпам результативности краснодарцев позавидуют даже суперзвёзды НБА. «Локо» — доминирующий претендент на титул.

За любым подъёмом обязательно последует спад. Нельзя сказать, что «Локо» в каком-то из аспектов стал хуже или слабее, но два поражения подряд вряд ли добавляют им позитивных эмоций. И если в матче против «Виртуса» в Еврокубке фаворитами изначально были гости, то на выезд в Саратов краснодарцы точно ехали безоговорочными фаворитами. В матче Единой лиги ВТБ «Автодор» же «тепло» встретил своего бывшего тренера, забрав тяжёлую победу в овертайме – 89:85. Вот так победная 8-матчевая серия превратилась в серию поражений.



К счастью, следующий матч после возвращения из Саратова красно-зелёные должны были играть дома с одним из аутсайдеров своей группы по Еврокубку — «Литкабелисом». Литовский клуб, в составе которого недавно коронавирус перенесли 11 баскетболистов, с трудом одержал всего одну победу, в то время как у «Локо» их уже пять и до досрочного выхода в Топ-16 оставалось сделать один шаг.



Сомнений в превосходстве российской команды быть не могло. Достаточно было вспомнить игру в Литве, где «Локо» катком прошёлся по сопернику. Впечатления усилило ещё и итоговая разница в счёте, которая составила 29 очков (105:76). Мало того, что все игроки заявки кубанцев тогда отметились набранными очками, так пятеро и вовсе перешагнули двузначные отметки.



Никаких неожиданностей стартовые минуты не принесли. Хозяева «Баскет Холла» предложили сопернику темп, который оказался слишком высоким для литовцев. Гости выдержали несколько минут, после чего пропустили рывок 0:9 и перешли в традиционную для себя (по крайней мере в Еврокубке) роль догоняющих.

«Локомотив-Кубань» совершил камбэк и сломил УНИКС. Калниетис в шаге от трипл-дабла Краснодарский клуб продолжает идти уверенной поступью как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ. Казанцы не устояли под мощным натиском.

Первая десятиминутка в исполнении «Локо» получилась почти идеальной. Отличная динамика, работа в защите, а ещё все четыре дальние попытки Григория Мотовилова, Станислава Ильницкого, Джордана Кроуфорда и Миндаугаса Кузминскаса пришлись точно в цель.

К концу первой половины разница благополучно двигалась к «двадцатке». Железнодорожники отлично делали своё дело и казалось, что особенного зрелища и спортивной борьбы зрители в Краснодаре не увидят. Увидели!



Литовцы почувствовали силы ещё до большого перерыва, когда Витенис Липкевичюс разразился двумя подряд точными «трёхами». Разница быстро сократилась до 12 очков, но сирена остановила пыл гостей, отправив команды на большой перерыв.



В раздевалке Евгений Пашутин нашёл слова, которые заставили проснуться его подопечных. Очень вовремя из-за дуги попал капитан Станислав Ильницкий — это было его второе из трёх дальних попаданий в матче. Преимущество «Локомотива» вновь перевалило за крупную отметку в 15 очков.

Легенда ЦСКА не пожалел «Локомотив-Кубань». Теодосич показал мастер-класс в Краснодаре 33-летний сербский разыгрывающий всё ещё очень хорош. «Виртус» забирает у «Локо» важнейшую игру за первое место в группе Еврокубка.

Игроки «Литкабелиса» воспользовались статусом андердога и продолжили гнуть свою линию. Ставка на дальние броски, пусть и не всегда логичные, в этот вечер играла. Особенно у Маргириса Нормантаса. 194-сантиметровый разыгрывающий провёл свой лучший матч за все четыре сезона в Еврокубке, обновив почти все личные рекорды. Он реализовал 4 из 5 дальних броска, собрал 8 подборов и отдал 5 передач. Именно его прыть позволила литовцам затащить уже расслабленный «Локо» в концовку.



Особенных нервов хозяева не потратили, но ожидаемым разгромом в этот вечер дело не закончилось. Итоговый счёт 94:90 в пользу «Локомотива-Кубани», который досрочно обеспечивает себе путёвку в следующий раунд топ-16. Краснодарцы с балансом 6-2 стали недосягаемыми для «Литкабелиса» и «Антверпа». Задача на оставшиеся два матча группового отстоять вторую строчку от посягательств «Монако» и «Андорры».