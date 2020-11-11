Легенда ЦСКА не пожалел «Локомотив-Кубань». Теодосич показал мастер-класс в Краснодаре

33-летний сербский разыгрывающий всё ещё очень хорош. «Виртус» забирает у «Локо» важнейшую игру за первое место в группе Еврокубка.

В группе C Еврокубка после 6 туров уже более-менее прояснилась общая картина. «Литкабелис» и «Антверпен» — два главных аутсайдера. «Монако» и «Андорра» почти наверняка разделят 3-4 места. На первые две строчки претендовали «Локомотив-Кубань» и «Виртус».

Очная встреча российского и итальянского клубов (результат 5-0, один матч с «Литкабелисом» подопечные Саши Джорджевича не сыграли из-за вспышки коронавируса у соперников) в Краснодаре в 7-м туре была важнейшей с турнирной точки зрения. «Локо» подошёл к домашнему поединку с балансом 5-1. Единственная осечка была допущена в выездной игре именно с «Виртусом» (79:85).

«Локомотив-Кубань» сотворил историю Еврокубка. Отгрузили «Антверпу» 71 очко за половину! Темпам результативности краснодарцев позавидуют даже суперзвёзды НБА. «Локо» — доминирующий претендент на титул.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин перед матчем лишний раз подчеркнул, что с «Виртусом» будет битва за первое место. Краснодарцам нужно было обыграть соперника. Желательно с разницей более 6 очков, чтобы получить преимущество по личным встречам. Этот фактор мог стать решающим в случае равенства побед по итогам группового этапа.



«Виртус» перед игрой в «Баскет Холле» столкнулся с кадровыми проблемами. 6 ноября клуб сообщил об одном положительном тесте на коронавирус в команде. Имя заражённого не называлось. Кроме того, разыгрывающий Стефан Маркович и форвард Авуду Абасс выбыли из строя из-за травм. Серьёзные потери, но не определяющие. Лучшими скорерами в команде Джорджевича являются Милош Теодосич, Джош Адамс и Джулиан Гэмбл. Все они были готовы выйти на паркет арены в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» совершил камбэк и сломил УНИКС. Калниетис в шаге от трипл-дабла Краснодарский клуб продолжает идти уверенной поступью как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ. Казанцы не устояли под мощным натиском.

Теодосич наверняка с особыми чувствами ехал в Краснодар. Чемпион Евролиги-2016 в составе ЦСКА, который в составе «армейцев» неоднократно включался в символические пятёрки сезона и недавно вошёл в сборную десятилетия сильнейшего турнира континента, уже давно не бывал в России. Милош ушёл из ЦСКА в 2017 году, решив попробовать силы в НБА. Особых успехов в «Лос-Анджелес Клипперс» серб не добился, решив вернуться в Европу в 2019-м.



Теодосич поставил перед собой амбициозную цель — вернуть некогда очень грозный «Виртус» в Евролигу. В прошлом сезоне Милош стал MVP регулярного сезона Еврокубка, но довести начатое до конца не сумел. Розыгрыш турнира был досрочно прерван из-за пандемии коронавируса без выявления чемпиона.

«Локо» легко справился с обидчиком «Барселоны». «Андорра» в Краснодаре шансов не имела «Локомотив-Кубань» продолжает уверенную поступь в Еврокубке. Дальше важнейшие баталии с «Монако» и «Виртусом» за первое место.

Со второго захода Теодосич и «Виртус» пытаются закончить начатое. Итальянский клуб считается одним из главных фаворитов (если не главным) розыгрыша Еврокубка. «Локомотив-Кубань» тоже очень хорош в этом сезоне и претендует на выход в финал турнира. К сожалению, огорчить Милоша и компанию краснодарскому клубу не удалось.

«Виртус» показал отличную игру в нападении в первой половине, которую выиграл со счётом 49:44. В третьей четверти «Локо» перехватил инициативу и на последний игровой отрезок выходил с преимуществом «+3».- 68:65. Дальше за дело взялся Теодосич, показавший настоящий мастер-класс. За игру в целом Теодосич набрал впечатляющие 29 очков, из них 9 в четвёртой четверти. Рейтинг эффективности Милоша составил 27 баллов — лучший результат в составе обоих клубов. У «Локомотива-Кубань» 21 очко набрал Кевин Херви, дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Мантас Калниетис. Ещё один дабл-дабл на счету Алана Уильямса, набравшего 13 очков и совершившего 18 подборов. Это не помогло победить.

«Локомотив-Кубань» разгромил одного из фаворитов Еврокубка. «Монако» дома был бессилен За первое место в группе краснодарцам придётся бороться с «Виртусом» Милоша Теодосича. Задача более чем посильная.

«Виртус» (6-0), вероятно, займёт первое место в группе. Основная задача «Локомотива-Кубань» (5-2) отстоять вторую строчку. Определяющим в этом плане станет декабрьский домашний матч с «Монако» (3-2). Шансы выиграть отличные, учитывая тот факт что подопечные Пашутина не испытали проблем с этим соперников на выезде — 88:72.