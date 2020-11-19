«Эфес» показал рекордную точность в сезоне. И не оставил «Химкам» шансов

«Химки» проиграли «Анадолу Эфесу» (77:105) в матче 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным в составе победителей стал Крунослав Симон, набравший 24 очка, в активе Шейна Ларкина 20 баллов и 7 передач. У «Химок» по 13 очков на счету Янниса Тиммы и Джордана Микки.

Взгляд на цифры счёта матча отчётливо даёт понять, что у турецкого клуба хорошо «полетело» в Мытищах. Без преувеличения можно сказать, что даже чрезвычайно хорошо. «Эфес» показал абсолютно рекордную точность сезона с игры (63,8%), двухочковых (74,2%) и трёхочковых (51,9%) бросков. Сложно противопоставить что-то сопернику, у которого цели достигает почти каждая атака. До третьей четверти команда Эргина Атамана вообще показывала какой-то безумный темп и шла не рекорд по точности с игры и двухочковых за всю историю Евролиги, но в конце немного сбила процент и ограничилась самым высоким показателем в этом сезоне.

Возвращение в гонку плей-офф. «Химки» вытащили важнейший матч с «Зенитом» Подмосковный клуб начинает подъём вверх. Нынешний «Зенит» сломить непросто. Особенно в гостях.

Первая десятиминутка прошла в перестрелке, успех в которой праздновали «Химки» — 30:29. Дальше прекрасно залетало только у одной команды. Во второй четверти «Эфес» продолжил попадать с сумасшедшим процентом и снова набрал 29 очков, уйдя на перерыв с преимуществом «+7» — 58:51. Решающей в матче стала третья десятиминутка, в которой стамбульцы совершили мощный рывок и повели с преимуществом в 23 очка — 86:63. Снова набрали под 30 очков за 10 минут. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» продолжал контролировать ситуацию на паркете, и одержал уверенную победу — 105:77.



«Химки» пытались что-то сделать, но удача сегодня была на стороне турок. Алексей Швед, Эррик Макколлум бросали не лучшим образом и не смогли сопоставить результативность Ларкина и Симона.

«Химки» умело переиграли ЦСКА. Недооценивать команду Куртинайтиса точно не стоит Алексей Швед разыгрался только в концовке, но нашлась более чем надёжная подстраховка. Не за горами восхождение химчан в Евролиге?

Баланс подмосковного клуба в турнирной таблице теперь составляет 2-7. По-прежнему приходится пребывать в не самом приятном соседстве французского АСВЕЛа и «Альбы». 9 сыгранных матчей регулярного чемпионата — слишком малый отрезок, чтобы вычеркивать «Химки» из гонки плей-офф. Пока в топ-8 держатся «выскочки» «Жальгирис» и «Бавария», которые в какой-то момент сезона наверняка сильно сдадут. «Жальгирис» уже, по сути, начинает это делать, выдав серию из трёх проигрышей.



«Валенсия» и «Олимпиакос» держатся в зоне плей-офф. Это клубы, которые «Химкам» тоже по силам потеснить в случае ударного отрезка. Очень важно обыграть испанцев и греков в личных встречах, как и «Милан», с которым не удалось столкнуться на прошлой неделе из вспышки коронавируса у итальянцев (как выяснилось позже, тесты 8 игроков команды Этторе Мессины оказались ложноположительными).



Конечно, хотелось бы видеть другой результат. Однако команде Римаса Куртинайтиса пришлось столкнуться с непростыми обстоятельствами в виде эпидемии травы и вспышки коронавируса на старте «регулярки». Начало сезона получилось скомканными, а в один момент набрать оптимальные кондиции нереально.

Есть первая победа в Евролиге. «Црвена Звезда» упиралась, но «Химки» всё равно сильнее Подмосковный клуб сделал первый и важнейший шаг для обретения уверенности. Дальше должен начаться подъём вверх по турнирной таблице.

Сейчас ротация подмосковного клуба близка к полной, но в матче с «Эфесом» не могли играть Девин Букер и Стефан Йович. Какие-то периодические вылеты из строя ещё случаются. Например, в прошлом туре с «Зенитом» (88:83) из-за проблем с желудком не играл Йонас Жеребко. Рано или поздно все эти проблемы должны закончиться. Потенциал «Химок» был виден в недавних победных матчах с ЦСКА (86:78) в Единой лиге ВТБ и «Зенитом» во вторник в Евролиге. Нужно стремиться показывать такой уровень в каждой игре.