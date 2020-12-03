ЦСКА сверг «Барселону» с первого места! «Армейцы» набрали крейсерский ход

ЦСКА и «Олимпиакос» — принципиальнейшие соперники. Наверное, для «армейцев» нет более серьёзного раздражителя, чем красно-белая команда из Греции. В каком бы состоянии не были команды, очное противостояние (пусть это будет даже в регулярном чемпионате) — особая встреча с особенными эмоциями.
Даже в прошлом сезоне, когда «Оли» переживал далеко не лучшие времена, греки дважды в сезоне смогли победить мощную машину Димитриса Итудиса. Правда, в межсезонье в эту самую машину пересел один из лучших игроков красно-белых Никола Милутинов. Зато в «Олимпиакосе» всё ещё есть злой гений ЦСКА — защитник Вассилис Спанулис.
Именно Спанулис стал главным героем стартовых минут. Само появление 38-летнего плеймейкера в стартовой пятёрке уже вызвало удивление. А уж когда он начал раздавать свою любимые передачи после розыгрышей пик-н-роллов, всё и вовсе встало на свои места. Это классическое противостояние Евролиги!
Главная проблема москвичей обозначилась сразу. Итудис предупреждал об этом ещё до игры. Греки любят и умеют забирать подбор. Вот и за половину первой четверти они перебороли соперника в этом компоненте, а размеренные и логичные атаки позволили им резво оторваться в счёте — 17:9 и первый тайм-аут в матче. Важный показатель — после минутного собрания ЦСКА рванул 6:0. Это Шенгелия дважды забил издали и приятно удивил болельщиков «Мегаспорта».
Вы удивитесь, если вам скажут, что именно Майк Джеймс стал тем, кто помог ЦСКА решить проблему с борьбой за отскок? Волшебный Майк реактивно ворвался в игру и сходу взял по два подбора на своём и чужом щитах. И именно Джеймс вывел армейцев вперёд: на последних секундах первой четверти защитник в фирменном стиле реализовал «трёху».
Уже во второй четверти хозяева начали увеличивать темп и отрываться в счёте. Энергии в «краске» добавил Джоэл Боломбой. После его очередного подбора прозвучал важный звонок — разница в счёте увеличилась до 7 очков, разница в подборах тоже стала ощутимой 21:17, нервы тренера «Оли» Георгиоса Барцокаса начали постепенно сдавать и коуч даже в порыве эмоций выбежал чуть ли не до середины площадки.
Уже в конце третьей Барцокас окончательно сдался. ЦСКА сломал хребет его команде дальними попаданиями: две попал Хэкетт и ещё одну добавил Джеймс. Именно после попадания последнего бывший тренер «Химок» начал на повышенных тонах общаться с судьями, после чего последовательно получил два технических фола и пусть и не сразу, но проследовал в раздевалку.
Это, по всей видимости, и стало тем самым белым полотенцем, которое обычно выбрасывают во время боксёрских поединков. Вот только ЦСКА не собирался останавливаться и мощно продолжил наседать. Управу на Джеймса найти не удалось, а потому Майк легко собрал выдающуюся статистическую линейку: 16 очков + 7 подборов + 7 передач + 4 перехвата. А ещё он порадовал зрителей настоящим цирковым попаданием, когда после фола Спанулиса, находясь спиной к кольцу, бросил мяч в сторону кольца и (ну конечно!) попал.
«Армейцы» не позволили разнице сколько-нибудь сильно сократиться, держа её на внушительной двадцатке. Это случилось ещё и благодаря отличному проценту попаданий из-за трёхочковой дуги — 11 из 28 попыток достигли цели.
Финальная сирена зафиксировала счёт 80:61. Российский клуб встал в Евролиге на победные рельсы. Красно-синие одержали уже седьмую победу подряд и, кажется, отказываются проигрывать.
ЦСКА (9-3) уже сверг с первого места «Барселону» (8-2), опережая испанцев по проценту побед. Команда Шарунаса Ясикявичюса в последнее время в последнее время не блещет – поражения в Евролиге от аутсайдера АСВЕЛа и дома в чемпионате Испании от «Валенсии». В пятницу «Барса» едет в гости к «Жальгирису» в Каунас. Не исключено, что лидерство «армейцев» после этой встречи станет ещё более прочным. ЦСКА набрал крейсерский ход после невнятного старта и готов укрепляться на лидирующей позиции.
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