Путь в никуда. Недопустимая ошибка «Юты» ценой в $ 205 млн

Июль 2018-го. Краснодар. Сборная России должна провести важнейший матч к отбору на Чемпионат мира. Сборная Франции — главный соперник за первую строчку. И именно их нужно обыграть в «Баскет-холле». Французы, как бы сказали в автосалоне, в максимальной комплектации. В ростере Никола Батюм, Нандо Де Коло, Эван Фурнье, Руди Гобер.

Последний приехал уже в статусе главной звезды сборной. Гобер в 2018 году стал лучшим защищающимся во всей НБА, а за год до получения приза вошёл во вторую символическую сборную лиги и стал лидером по количеству блок-шотов за сезон. «Юта Джаз» выписал ему контракт на $ 21 млн в год, подтвердив статус звезды соответствующей зарплатой.

Но в краснодарском матче Гобер потерялся. Сейчас в это непросто поверить, но тогда от него убегал Тимофей Мозгов, а в защите порой справлялся и Семён Антонов, который сильно уступает французу в габаритах. Проблемы центрового «Юты» всем известны — он слишком большой для защиты против защитников, а самое главное, совсем не опасен со средней и дальней дистанций. В итоге из России Франция уехала с непростой победой, которую обеспечили «маленькие» Де Коло, Фурнье и Эртель, настрелявшие половину очков всей команды на троих.

С будущим центрового в «Юте» всё было туманно. Именно из-за легкомыслия француза полыхнуло не только внутри команды, но и во всей НБА. Именно Гобер в самом начале пандемии приходил на пресс-конференцию и трогал все микрофоны, с улыбкой заявляя, что не видит здесь никакого коронавируса. После такой выходки ему крепко досталось от мировых СМИ, но самым болезненной, по всей видимости, стала реакция партнёра Донована Митчелла. Американец обвинил партнёра в том, что заразился коронавирусом, и не разговаривал с ним долгое время.

Все ненавидят Гобера. Безрассудность одного человека обрушила спорт по всему миру Успехи Руди забудутся, а клеймо останется с ним навсегда.

Именно 24-летнему Митчеллу «джазмены» первому предложили продлить контракт. Сумма, как и предполагалось, получилась огромной — $ 195 млн. Перед стартом сезона оставался лишь один незакрытый вопрос. А что ждёт Гобера? Центровой за следующий год должен заработать почти $ 26 млн, а после его контракт закончится.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

И вот это случилось. «Юта» всё-таки подписала новый контракт с двукратным обладателем приза лучшему защищающемуся игроку НБА, сильно удивив общественность. Читайте медленно. Пятилетний контракт на $ 205 млн!

Это третий в истории лиги контракт, в котором сумма миллионов переваливает за две сотни. Больше только у Рассела Уэстбрука (207) и Янниса Адетокунбо (228). Центровые вообще никогда не получали таких денег, так что для своей позиции контракт Гобера исторический.

Естественно, огромная сумма контракта не могла не раззадорить скептиков, которые тотчас назвали соглашение провальным. Как выяснилось, Гобер поступил благородно по отношению к своей команде. Он не стал запрашивать максимальное продление, хотя такая опция была ему доступна из-за двух побед в номинации лучшему защищающемуся игроку, попадания на Матч звёзд и в символические пятёрки. Его контракт вполне мог бы быть точно таким же как у звезды «Милуоки Бакс» Адетокунбо. По словам француза, он пошёл на снижение зарплаты ради того, чтобы оставить пространство для манёвра менеджменту клуба. Руди вновь заручился поддержкой Митчелла, и обе звезды мечтают привести «Джаз» к чемпионству.

Транжирство исторических масштабов. «Бакс» сильно пожалеют о рекордном контракте Янниса Леброн Джеймс уже потирает руки. Неудивительно, ведь конкуренты сделали огромную глупость.

Некоторые американские эксперты говорят, что сделка на $ 205 млн — хорошее вложение денег с точки зрения бизнеса. Да, сейчас контракт может считаться огромным, но через несколько лет, когда общий уровень зарплат возрастёт, цифры Гобера в зарплатной ведомости не будут казаться такими удивительными. Но всё-таки куда больше тех, кто критикует вложение «Джаз» и утверждает, что франшиза совершила огромную ошибку.

Недавние обладатели огромных контрактов Джон Уолл, Расселл Уэстбрук очень быстро покинули клубы, которые их с ними заключали («Вашингтон Уизардс» и «Оклахома-Сити Тандер»). Компанию им в ближайшее время должен составить Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Причём Уэстбрук и Уолл не считались хоть сколько-нибудь ценными активами. Расса сбрасывали дважды – в обмен на плохой контракт Криса Пола, а потом, собственно, на Уолла. А ведь этим парням прогнозировали завершение карьеры в родных клубах после продления, но очень скоро они стали балластом. Почему Гобер вдруг должен стать исклчением? Уолл, Уэстбрук и Харден – игроки задней линии. Руди – классический центровой, «столб» без броска с ограниченным и примитивным для современной НБА набором навыков. В плей-офф он тащить не будет, как бы ни портил ничего своей бесполезностью в клатче.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Судя по всему, Гобер и сам понимает, что в нынешнем состоянии и при тех тенденциях, которые существуют в лиге, ему и его «Юте» не светит даже финал конференции. Нахождение на площадке центрового, не атакующего из-за дуги автоматически в разы усложнит жизнь остальным игрокам «Джаз». Но теперь прятать на скамейке игрока с такой зарплатой — непростительная роскошь. Может быть, именно поэтому центровой в межсезонье активно трудился над броском с дистанции? Вот только бросать нормально он так и не научился. Не факт, что даже будет пытаться в официальных матчах.

Для «Юты» следующий сезон будет особенным. Команда Куина Снайдера, очевидно, сделала свой выбор в плане баскетбольного стиля, сохранив двух главных звёзд. Клуб сменил владельца. Наверняка новый собственник Райан Смит захочет показать результат сразу. По крайней мере владелец «Далласа» Марк Кьюбан уже призывает опасаться его.

«Честно говоря, я расстроен после разговора со Смитом. Он будет отличным владельцем клуба для всех болельщиков «Джаз», что я считаю неудачным стечением обстоятельств для других команд», — сказал Кьюбан в интервью ESPN.

Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Обещающие громкие трансферы лето 2021 постепенно теряет все свои интригующие сценарии. Тренд очевиден — звёзды выбирают стабильность, переподписывая контракты со своими клубами. Леброн Джеймс подписался с «Лейкерс», Яннис Адетокунбо остался в «Милуоки», Пол Джордж решил принять предложение остаться в «Клипперс». Теперь и Руди Гобер, выбранные на драфте 2013 года «Ютой», решил остаться в родном клубе. Вот только таких денег он явно не стоит.

Худший контракт НБА сброшен. «Вашингтон» празднует, «Хьюстон» терпит крах Громкий обмен Расселла Уэстбрука на Джона Уолла выгоден только столичному клубу. Техасцы усугубили и без того плачевную ситуацию.

Инсайдер НБА Адам Марес уверен, что руководство «Юты Джаз» совершило ошибку, выдав внушительный контракт Руди Гоберу. Возможно, высказался жёстко, но не так уж далеко от истины.

«О таких игроках быстро забывают. Посмотрите сегодня на Клинта Капелу, на Деандре Джордана. Гобер лучше их, он более эффективен, но у него слабый арсенал. Высшей степени бесталанный игрок. Он не знает, как сделать передачу», — отметил Марес.

Уже очень скоро «Юта» может пожалеть о контракте Гобера. «Джаз» надолго ограничили свою финансовую гибкость. Если даже захотят обменять Руди, то сделать это будет очень непросто (если вообще возможно). Борьба за титул? Очевидно, что дуэт Митчелла и Гобера недостаточно хорош для выполнения этой задачи. Продление Гобера – путь в никуда.