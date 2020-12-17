«Голден Стэйт» рано списали, Леброна зря перехвалили. Чего ждать в сезоне НБА-2020/2021

«Лейкерс» почему-то записали в бесспорные фавориты, хотя желающих свергнуть их с трона хватает. Удивить может даже похудевший Зайон.

Новый сезон НБА стартует 22 декабря. Чуть более чем через два месяца после завершения предыдущего. Многие звёздные игроки хотели начать в январе, но пандемия коронавируса и без того существенно сдвинула привычное расписание лиги. Кампания-2020/2021 всё ещё пройдёт под влиянием COVID-19, но исключительно баскетбольных интриг будет довольно много.

Леброн Джеймс и «Лейкерс» защищают титул

Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» постараются выиграть второй титул подряд. Конкуренция серьёзная, но именно «Лейкерс» считаются основным претендентом на повторное завоевание чемпионского звания. Например, эксперты ESPN назвали «Лос-Анджелес» бесспорным фаворитом сезона-2020/2021. Действующие чемпионы лиги получили 86% первых мест в голосовании аналитиков авторитетного портала.

«Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс» (по 7%) разделили вторую позицию с огромным отставанием от «Лейкерс». На деле разница между «Лейкерс» и остальными соперниками в борьбе за чемпионское звание не такая уж большая. Зря «Лос-Анджелес» и Леброна так перехвалили. Команда Фрэнка Вогеля не добавила в состав третью звезду. Леброн Джеймс и Энтони Дэвис по-прежнему будут тащить «Лос-Анджелес». Немного сильнее стало второе звено, где теперь представлены лучший шестой игрок НБА Монтрез Харрелл и претендент на получение этой индивидуальной награды Деннис Шрёдер.

К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА Ходы «Лейкерс» поистине впечатляют, и это только начало. В первый день заключено множество громких сделок.

Кроме того, не стоит списывать со счетов опытного снайпера Уэсли Мэттьюза. Возможно, в год истечения контракта шаг вперёд сделает Кайл Кузма. Неплохо выглядит в предсезонке 20-летний атакующий защитник Тэйлен Хортон Такер. Команда Леброна не была бы верна себе, если бы в составе не было ветеранов «по блату». Сейчас таковым официально является Джаред Дадли, который на площадке появится крайне редко и ничего особенного не покажет. Вторым должен стать Джей Ар Смит, на которого «Лейкерс» собираются потратить последнее оставшееся место в заявке.

Да, «Лейкерс» фаворит, но неуязвимыми калифорнийцев точно не назовёшь. По крайней мере приставка «супер» к этой команде в данный момент неприменима. Для этого нужна была третья состоявшаяся звезда, но Дэвис (неожиданно на 5 лет) и Леброн (неожиданно в принципе) решили подписать максимальные продления в межсезонье, фактически согласившись продолжать тащить команду вдвоём.

Возвращение в игру Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга

Звёздный дуэт «Бруклин Нетс» наконец-то готов вместе предстать на площадке. «Бруклин» воспринимается как реальный претендент на выход в финал НБА, но перенёсшие тяжёлые травмы Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг должны доказать свою надёжность. В первую очередь, обойтись без рецидивов и стабильно отыграть длинную дистанцию регулярного чемпионата.

Кайри Ирвинг Фото: Mike Stobe/Getty Images

Дюрант пропустил 552 дня из-за травмы ахилла. По предсезонке понять степень его готовности играть на суперзвёздном уровне невозможно. Придётся ждать начала регулярного чемпионата. Аналогичная ситуация с Ирвингом, который в последние годы изрядно намучился с повреждениями колена. Кайри не помешало бы избавиться и от тараканов в голове. Отказ Ирвинга общаться со СМИ уже был жёстко раскритикован экспертной общественностью.

Умышленно заблокировали трансфер третьей звезды. Странное поведение Ирвинга и Дюранта Сезон ещё не начался, а Кайри и Кевин уже начали свои чудачества. «Бруклин» точно серьёзный претендент на титул?

Вероятно, «Нетс» — самая противоречивая команда НБА. Часть экспертов убеждена в том, что «Бруклин» является лучшей командой Восточной конференции и выйдет в финал. При этом, многие сомневаются даже в самом факте выхода в плей-офф, не веря в дееспособность дуэта Ирвинга и Дюранта. Руководит этой командой тренер-дебютант Стив Нэш.

Помогать ему будет куда более опытный Майк Д’Антони, но потенциальный фактор «токсичности» Кайри и Кевина он вряд ли будет способен нивелировать. Командная химия — один из главных поводов для беспокойства в отношении «Нетс», если вынести за скобки здоровье звёзд. В «Бруклине» есть и талантливые ролевики. Деандре Джордан дружит с Дюрантом и Ирвингом, а вот про Спенсера Динуидди, Кариса Леверта и Джарретта Аллена такого не скажешь. Все они были близки к обмену на Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс» и вообще клуб по прихоти Кайри и Кевина готов использовать их в качестве разменной монеты. Есть риск возникновения конфликтов в раздевалке из-за этого.

Реванш «Лос-Анджелес Клипперс»

Фаворит прошлого сезона «Клипперс» провалился, вылетев в серии второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс». Звёзды клуба из Лос-Анджелеса Кавай Леонард и Пол Джордж решительно настроены на реванш. Больших перемен в «Клипперс» не произошло. Док Риверс ушёл с поста главного тренера. Его заменил Тайрон Лю. Монтрез Харрелл перебрался в «Лейкерс». Серж Ибака присоединился к команде в качестве свободного агента. Ибака всё ещё хорош на площадке, но одной из его главных задач будет наведение порядка в раздевалке. Кавай и Джордж не отличаются лидерскими качествами и не пользуются большим авторитетом у одноклубников. Серж возьмет эти обязанности на себя. Главное, чтобы лидеры делали свою работу на площадке.

Кавай Леонард Фото: Harry How/Getty Images

Кавай и Джордж – непригодные лидеры. 5 вариантов спасения «Клипперс» У «Клипперс» есть прекрасный шанс избежать репутации главного лузера спортивных лиг США. Главное, не начудить на рынке свободных агентов.

Хотя в целом есть сомнения в способности «Клипперс» на полноценный реванш. Возглавивший «Филадельфию» Док Риверс не стесняется заявлять, что его экс-команда фактически не изменилась. Неладившие в раздевалке Джордж, Кавай, Патрик Беверли и Лу Уильямс остались на месте, а Лю был ассистентом Риверса и являлся частью всей беспорядочной системы «Клипперс». Пока «Клипперс» умудрились провалиться даже в предсезонке, дважды уступив «Лейкерс» без Леброна и Дэвиса. При том, что Леонард и Джордж на площадке появлялись. Возможно, по ходу сезона все проблемы «Клипперс» решатся. Интересно за ними посмотреть.

Вероятные новые участники плей-офф

«Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» имеют реальные шансы стать новыми участниками плей-офф в следующем сезоне.

«Финикс» и «Вашингтон» выменяли Криса Пола и Расселла Уэстбрука соответственно в надежде прервать затяжной период застоя. Пол сформировал мощную связку с Девином Букером и Дендре Эйтоном. Как минимум в плей-офф «Санз» должны выйти после 10 лет засухи. Пошуметь и пройти дальше первого раунда в постсезоне «Финикс» под лидерством Пола тоже способен. Уэстбрук всю карьеру провёл в Западной конференции. Теперь у Расса появляется реальный шанс добиться чего-то на Востоке, где нет явной доминирующей силы (при всём уважении к «Бостон Селтикс», «Филадельфии Сиксерс», «Майами Хит», «Торонто Рэпторс» и даже «Милуоки Бакс» с только что продлённым Яннисом Адетокунбо).

19-летний толстяк заработал сотни миллионов долларов. Зайону даже не пришлось напрягаться Молодому парню пророчат миллиардное состояние в скором будущем. Деньги буквально липнут к тинейджеру.

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон по межсезонным фото заметно исхудал и уже не весит около 140 кг. Зайон, Брэндон Ингрэм, Стивен Адамс и компания собираются выйти в плей-офф. Главное, чтобы обошлось без травм. «Голден Стэйт» даже без вылетевшего из строя на год после травмы ахилла Клэя Томпсона может вновь стать конкурентоспособным. Стефен Карри показывает отличную игру в предсезонке. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр, Карри и Дрэймонд Грин не скупятся на комплименты выбранному под вторым номером. драфта-2020 Джеймсу Уайзмену, который теоретически способен стать третьей звездой «Уорриорз». Выменянный в межсезонье Келли Убре тоже далеко не бесталанный исполнитель.

Если «Нью-Орлеан», «Финикс» и «Голден Стэйт» выйдут в плей-офф на Западе, то у кого-то из прошлогодних участников постсезона должны быть проблемы. «Денвер Наггетс» с Николой Йокичем и Джамалом Мареем, а также «Даллас Маверикс» с Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом вряд ли просядут, чего не скажешь про многие другие клубы «среднего звена». «Оклахома-Сити Тандер» ушла в перестройку и освобождает одно вакантное место в топ-8. «Хьюстон Рокетс» столкнулись с обменным запросом Джеймса Хардена. Даже если недовольный Борода начнёт сезон в «Рокетс», есть сомнения в его способности добиться успеха в компании с Демаркусом Казинсом и Джоном Уоллом.

«Юта Джаз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» — команды, которые рискуют столкнуться с застоем. Дуэты Донована Митчелла и Руди Гобера в «Джаз», а также Дэмьена Лилларда и Си Джей Макколума в «Блэйзерс» (Кармело Энтони и Юсуф Нуркич звёздными опциями не являются) уже вряд ли чем-то способны удивить соперников. На Западе их место может занять даже молодая и голодная команда «Мемфис Гриззлиз» во главе с Джа Морантом, которая в прошлом сезоне остановилась в шаге от попадания в постсезон.

18-летний мальчишка покупает команду и ждёт контракт на $ 100 млн. Как Ламело шёл к успеху Тот случай, когда хайп оправдан. Младший из братьев Боллов не просто распиаренный персонаж, но и отличный игрок.

Класс драфта-2020 считается откровенно слабым и неинтересным. Выбранные под первым и вторыми пиками Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») и Джеймс Уайзмен («Голден Стэйт Уорриорз») скучны как минимум в медийном плане. Чего не скажешь про разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла, который отдувается за весь класс и приковывает к себе повышенное внимание СМИ и общественности. Эпатажный отец Лавар Болл, выступления в команде, владельцем которой является Майкл Джордан. Ламело — самый интересный для наблюдения новичок НБА. Так будет в течение всего сезона.