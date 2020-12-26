Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

«Лейкерс» разгромили «Даллас», Лука Дончич проиграл дуэль Леброну Джеймсу

«Лейкерс» разгромили «Даллас»
Марат Арасланов
Набрал лишний вес и пал перед Леброном. Лука не готов к свержению Короля
Дончичу пора всерьёз заняться свой формой, иначе команда вчистую провалит сезон.
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Стартовавший сезон в НБА станет особенным для многих игроков. Обычная практика, когда в лучшей лиге мира собрано большое количество талантливых игроков, желающих проявить себя. Именно поэтому Луке Дончичу придётся особенно тяжело. 21-летний защитник «Даллас Маверикс» громко заявил о себе в прошлом сезоне, а его вдохновенная игра в плей-офф и вовсе стала откровением, заставив пересмотреть своё отношение даже скептиков.

О словенце в межсезонье говорили так много, что это, кажется, пошло ему во вред. Казалось бы, Дончич не сделал ничего, что могло привести к волне критики. У него не было переговоров о гигантском контракте, он не ходил по ночным клубам и даже не отказывался от общения с журналистами.

Против не играла его популярность. Оказалось, что в США не все любят молодых и талантливых. Особенно после того, как ESPN поставило его на четвёртое место в рейтинге силы действующих игроков НБА. Белый пухлячок с улыбкой ребёнка? Даже американские баскетбольные эксперты после этого начали придираться. Оказалось, что Дончич плохо бросает. Много теряет мяч. Да и в защите далеко не идеал. Ну какое ему четвёртое место?

«Как можно ставить его в топ-4 игроков НБА?» Американские эксперты невзлюбили Луку Дончича
Европейский парень доминирует в лиге, где всегда правили баскетболисты из США. Задето самолюбие даже Барака Обамы.

И результат не заставил себя ждать. Уже после первого матча сезона Луке пришлось оправдываться. Его «Даллас» хоть и уступил «Финикс Санс», но словенец набрал 32 очка, 8 подборов и 5 передач.

«Мне нужно перестать исполнять все эти ужасные броски в решающие минуты матча. Дело не только в последней попытке, их было парочку. Это негативный момент в игре и для меня, и для команды – никому эти броски не идут на пользу. Мне нужно измениться», — сказал Дончич после игры.

Кажется, чуть ли не впервые в жизни на Дончича начали по-настоящему давить. Тем более, в США медиа имеют куда большее влияние. Если раньше ему всё могли простить из-за возраста, но когда ты включаешься в гонку за звание самого ценного игрока сезона НБА никаких поблажек быть не может.

Очень вовремя Луку поддержал Леброн Джеймс, за которого говорил его партнёр и по совместительству играющий талисман команды Джаред Дадли. В разговоре с журналистами тот не стал скрывать, что Королю очень нравится игровой интеллект звезды «Маверикс».

«Я испытывал особенные ощущения в связи с этой новостью», — со свойственной себе искренностью комментировал слова Джеймса Дончич.

Две звезды НБА должны были встретиться лицом к лицу уже во втором матче сезона. Рождественский прайм-тайм, Дончич против действующих чемпионов Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса — классная вывеска, обещавшая по-настоящему красивый матч.

«Голден Стэйт» рано списали, Леброна зря перехвалили. Чего ждать в сезоне НБА-2020/2021
«Лейкерс» почему-то записали в бесспорные фавориты, хотя желающих свергнуть их с трона хватает. Удивить может даже похудевший Зайон.

И первая четверть полностью подтвердила все ожидания! «Лейкерс» наконец-то были собой. Потому что после церемония вручения чемпионских перстней в матче открытия они явно были опьянены успехом и баскетбол тогда отошёл на второй план.

«Маверикс» набрали несколько быстрых очков, повели 7:2, но затем очень быстро пропустили рывок 9:0. Леброн и новичок «озёрников» Деннис Шрёдер варьировали скорость нападения и поочерёдно присматривали за Лукой Дончичем.

Сразу бросалась в глаза разница в габаритах. «Даллас» без Кристапса Порзингиса очень ограничен в игроках передней линии. Поэтому с первых минут матча игроки калифорнийского клуба очень комфортно чувствовали себя во «краске» соперника. Энтони Дэвис, Марк Газоль, Монтрез Харрелл, Маркиф Моррис очень убедительно разбирались с оппонентами и регулярно предоставляли команде шансы на повторную атаку.

Леброн хоть и старался в привычной манере больше играть на партнёров и бросать с дистанции, но уже в первой половине отметился парочкой силовых проходов под кольцо и красивейшим данком в быстром прорыве. Всё ещё сложно поверить, что через несколько дней ему стукнет 36 лет.

Человеком, делающим разницу, сначала выступил Дэвис. У соперника попросту не нашлось того, кто качественно способен обороняться против него. В итоге уже в первой половине форвард показал весь свой арсенал, быстро набрав двузначное количество очков.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена
Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Фантастическая реализация дальних бросков — ещё один важный пункт, на который не было ответа у Дончича и его партнёров. «Лейкерс» реализовывали каждый второй бросок из-за дуги, а когда полетело у таких игроков как Кайл Кузма и Маркифф Моррис (на двоих парочка реализовала 6 из 9 «трёшек»), нужно что-то экстраординарное. И здесь нашёлся Дориан Финни-Смит.

В то время, когда «Лейкерс» полностью взяли под контроль ход матча 27-летний форвард решил поиграть в боулинг. Во время прохода Энтони Дэвиса тот толкнул на него здоровенного Монтреза Харрелла, который врезался не только в своего партнёра, но и в форварда техасцев Дуайта Пауэлла. К счастью, обошлось без травм, но поступок вышел отвратительным.

Удивительно, но ближе всего к камбэку гости были в то время, когда Дончич был на скамейке и очень напряжённо грыз ногти. «Даллас» почувствовал расслабленность соперника и сократил отставание до 9 очков. Свои минуты даже получил сербский гигант «Маверикс» Бобан Марьянович, но его пришлось убрать с площадки после того, как «Лейкерс» снова включили рабочие обороты.

НБА - регулярный чемпионат
26 декабря 2020, суббота. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
138 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 28, Джеймс - 22, Харрелл - 22, Шрёдер - 18, Кузма - 13, Моррис - 9, Колдуэлл-Поуп - 8, Карузо - 6, Хортон-Такер - 5, Маккинни - 3, Марк Газоль - 2, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Бёрк - 17, Ричардсон - 17, Пауэлл - 11, Финни-Смит - 10, Хардуэй-младший - 10, Марьянович - 6, Клебер - 5, Брансон - 4, Джонсон - 4, Ивунду - 2, Терри - 2, Бей, Грин, Коли-Стайн, Порзингис, Хинтон

Лука Дончич хоть и закончил игру с 27 очками и 7 передачами, но вряд ли остался доволен собой и партнёрами. Без Порзингиса этот «Даллас» пока не похож на команду уровня плей-офф. Чемпион не только устроил разгром на табло (итоговый счёт матча 138:115), но и на подборах. «Лейкерс» собрали 53 отскока, в то врем как «Маверикс» всего 27. С такой разницей сложно рассчитывать на победу и это то, в чём обязательно стоит прибавлять команде Дончича. Лука набрал лишний вес и пал Леброном. Нужно приводить форму в порядок. К свержению Короля словенец пока не готов. Дончич набирает много очков, но при этом берет на себя больше всех бросков в команде с большим отрывом. С таким подходом далеко «Маверикс» не уедут.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020