Набрал лишний вес и пал перед Леброном. Лука не готов к свержению Короля

Стартовавший сезон в НБА станет особенным для многих игроков. Обычная практика, когда в лучшей лиге мира собрано большое количество талантливых игроков, желающих проявить себя. Именно поэтому Луке Дончичу придётся особенно тяжело. 21-летний защитник «Даллас Маверикс» громко заявил о себе в прошлом сезоне, а его вдохновенная игра в плей-офф и вовсе стала откровением, заставив пересмотреть своё отношение даже скептиков.

О словенце в межсезонье говорили так много, что это, кажется, пошло ему во вред. Казалось бы, Дончич не сделал ничего, что могло привести к волне критики. У него не было переговоров о гигантском контракте, он не ходил по ночным клубам и даже не отказывался от общения с журналистами.



Против не играла его популярность. Оказалось, что в США не все любят молодых и талантливых. Особенно после того, как ESPN поставило его на четвёртое место в рейтинге силы действующих игроков НБА. Белый пухлячок с улыбкой ребёнка? Даже американские баскетбольные эксперты после этого начали придираться. Оказалось, что Дончич плохо бросает. Много теряет мяч. Да и в защите далеко не идеал. Ну какое ему четвёртое место?

«Как можно ставить его в топ-4 игроков НБА?» Американские эксперты невзлюбили Луку Дончича Европейский парень доминирует в лиге, где всегда правили баскетболисты из США. Задето самолюбие даже Барака Обамы.

И результат не заставил себя ждать. Уже после первого матча сезона Луке пришлось оправдываться. Его «Даллас» хоть и уступил «Финикс Санс», но словенец набрал 32 очка, 8 подборов и 5 передач.



«Мне нужно перестать исполнять все эти ужасные броски в решающие минуты матча. Дело не только в последней попытке, их было парочку. Это негативный момент в игре и для меня, и для команды – никому эти броски не идут на пользу. Мне нужно измениться», — сказал Дончич после игры.



Кажется, чуть ли не впервые в жизни на Дончича начали по-настоящему давить. Тем более, в США медиа имеют куда большее влияние. Если раньше ему всё могли простить из-за возраста, но когда ты включаешься в гонку за звание самого ценного игрока сезона НБА никаких поблажек быть не может.



Очень вовремя Луку поддержал Леброн Джеймс, за которого говорил его партнёр и по совместительству играющий талисман команды Джаред Дадли. В разговоре с журналистами тот не стал скрывать, что Королю очень нравится игровой интеллект звезды «Маверикс».



«Я испытывал особенные ощущения в связи с этой новостью», — со свойственной себе искренностью комментировал слова Джеймса Дончич.

Две звезды НБА должны были встретиться лицом к лицу уже во втором матче сезона. Рождественский прайм-тайм, Дончич против действующих чемпионов Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса — классная вывеска, обещавшая по-настоящему красивый матч.

«Голден Стэйт» рано списали, Леброна зря перехвалили. Чего ждать в сезоне НБА-2020/2021 «Лейкерс» почему-то записали в бесспорные фавориты, хотя желающих свергнуть их с трона хватает. Удивить может даже похудевший Зайон.

И первая четверть полностью подтвердила все ожидания! «Лейкерс» наконец-то были собой. Потому что после церемония вручения чемпионских перстней в матче открытия они явно были опьянены успехом и баскетбол тогда отошёл на второй план.



«Маверикс» набрали несколько быстрых очков, повели 7:2, но затем очень быстро пропустили рывок 9:0. Леброн и новичок «озёрников» Деннис Шрёдер варьировали скорость нападения и поочерёдно присматривали за Лукой Дончичем.



Сразу бросалась в глаза разница в габаритах. «Даллас» без Кристапса Порзингиса очень ограничен в игроках передней линии. Поэтому с первых минут матча игроки калифорнийского клуба очень комфортно чувствовали себя во «краске» соперника. Энтони Дэвис, Марк Газоль, Монтрез Харрелл, Маркиф Моррис очень убедительно разбирались с оппонентами и регулярно предоставляли команде шансы на повторную атаку.



Леброн хоть и старался в привычной манере больше играть на партнёров и бросать с дистанции, но уже в первой половине отметился парочкой силовых проходов под кольцо и красивейшим данком в быстром прорыве. Всё ещё сложно поверить, что через несколько дней ему стукнет 36 лет.



Человеком, делающим разницу, сначала выступил Дэвис. У соперника попросту не нашлось того, кто качественно способен обороняться против него. В итоге уже в первой половине форвард показал весь свой арсенал, быстро набрав двузначное количество очков.

Отказался от рекордной зарплаты в истории и прогорел. Печальная ситуация Джеймса Хардена Борода хотел слишком многого. В итоге остался как без больших денег, так и без шансов выиграть чемпионский титул НБА.

Фантастическая реализация дальних бросков — ещё один важный пункт, на который не было ответа у Дончича и его партнёров. «Лейкерс» реализовывали каждый второй бросок из-за дуги, а когда полетело у таких игроков как Кайл Кузма и Маркифф Моррис (на двоих парочка реализовала 6 из 9 «трёшек»), нужно что-то экстраординарное. И здесь нашёлся Дориан Финни-Смит.

В то время, когда «Лейкерс» полностью взяли под контроль ход матча 27-летний форвард решил поиграть в боулинг. Во время прохода Энтони Дэвиса тот толкнул на него здоровенного Монтреза Харрелла, который врезался не только в своего партнёра, но и в форварда техасцев Дуайта Пауэлла. К счастью, обошлось без травм, но поступок вышел отвратительным.



Удивительно, но ближе всего к камбэку гости были в то время, когда Дончич был на скамейке и очень напряжённо грыз ногти. «Даллас» почувствовал расслабленность соперника и сократил отставание до 9 очков. Свои минуты даже получил сербский гигант «Маверикс» Бобан Марьянович, но его пришлось убрать с площадки после того, как «Лейкерс» снова включили рабочие обороты.

Лука Дончич хоть и закончил игру с 27 очками и 7 передачами, но вряд ли остался доволен собой и партнёрами. Без Порзингиса этот «Даллас» пока не похож на команду уровня плей-офф. Чемпион не только устроил разгром на табло (итоговый счёт матча 138:115), но и на подборах. «Лейкерс» собрали 53 отскока, в то врем как «Маверикс» всего 27. С такой разницей сложно рассчитывать на победу и это то, в чём обязательно стоит прибавлять команде Дончича. Лука набрал лишний вес и пал Леброном. Нужно приводить форму в порядок. К свержению Короля словенец пока не готов. Дончич набирает много очков, но при этом берет на себя больше всех бросков в команде с большим отрывом. С таким подходом далеко «Маверикс» не уедут.