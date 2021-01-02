«Самый совершенный игрок в истории». Леброн теснит Джордана даже в 36 лет

30 декабря форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отпраздновал 36-й день рождения, Так уж получилось, что встретить именины Джеймсу было суждено в Техасе, где «Лейкерс» проводили два спаренных выездных матча с «Сан-Антонио Спёрс» (121:107, 109:103).

Настроение у Короля по итогам выезда хорошее. Во-первых, «Лейкерс» (4-2) добыли две победы и теперь являются главным преследователем единоличного лидера Западной конференции «Финикс Санз» (5-1), который с приходом Криса Пола стал очень серьёзной силой. Подопечные Фрэнка Вогеля реанимировались за недавние невнятные проигрыши «Клипперс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Во-вторых, сам Джеймс продолжал творить историю на паркете.

Леброн заставил Джордана всерьёз занервничать. Величие Майкла шатается как никогда ранее Совсем скоро Его Воздушество может лишиться звания величайшего игрока в истории НБА. Король уже близко.

В первом противостоянии (как раз в день рождения) с «Сан-Антонио» Леброн набрал 26 очков и покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА. Майкл Джордан (866), Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575) следуют в списке после Леброна по количеству матчей с 10+ набранных очков.

Леброн является известным ценителем вина. Таким образом у одноклубника Энтони Дэвиса не было проблем с выбором подарка для Джеймса.

«Я просто выхожу и стараюсь быть лучшим каждый вечер. Меня ждёт вино. Наверное, кто-то из товарищей по команде будет со мной. Мы проводим наши собрания в столовой. Возможно, немного зависнем там, посмотрим телевизор и выпьем хорошего вина. Возможно, немного текилы», — сказал Джеймс после игры.

После первой игры «Спёрс» — «Лейкерс» резко активизировались разговоры о гонке величайших между Леброном и Майклом Джорданом. Всё-таки 1000 матчей кряду с двузначной результативностью — феноменальное достижение, которое свидетельствует о невиданной ранее долговечности Короля. При том, что Леброн не является классическим скорером, как тот же Джордан, который заметно отстаёт от него по длине серии с 10+ очков. Аналитик НБА Скип Бэйлесс сразу же нашёл повод лишний раз подколоть Леброна. Эксперт назвал Джеймса «фальшивым Королём» и «величайшим мастером самопиара в истории». Кроме того, Бэйлесс на 49 дней раньше поздравил Майкла Джордана с днём рождения.

Леброн красиво отреагировал на явную несправедливость. Зря НБА пошла против Короля «Лейкерс» легко справились с «Наггетс», но сама игра отошла на второй план. Признание Адетокунбо MVP сезона – абсурд и неуважение к Джеймсу.

«С днём рождения, величайший. На 49 дней раньше» — запись в «Твиттере» Бэйлесса в день рождения Леброна выглядела именно как прямой выпад в адрес звезды «Лейкерс».

Ничего нового для Бэйлесса. Другие аналитики всё-таки предпочитали отдать должное Джеймсу. Кендрик Перкинс — антипод Скипа. Экс-центровой НБА очень любит нахваливать Леброна, делая своего рода подколы в адрес Джордана. В этот раз Перкинс решил сравнить Леброна с 11-кратным чемпионом НБА в составе «Бостон Селтикс» Биллом Расселлом, проигнорировав Майкла.

«Именно Леброн — самый совершенный игрок в истории. Посмотрите на работу его тела, на его движения. Личные показатели Леброна тоже говорят сами за себя – он один из лучших, если не лучший по с точки зрения цифр. Не хочу преуменьшать заслуги Билла Расселла, но мы не можем говорить только о количестве чемпионских титулов. Это не бокс, не гольф и не теннис, где трофеи полностью определяют твоё величие. Это баскетбол, командный вид спорта. Посмотрите на влияние Джеймса на самые разные команды, на его показатели эффективности. Леброн – самый совершенный баскетболист», – заявил Перкинс.

К Леброну едет топ-снайпер, «Майами» сорит деньгами. Мощный старт трансферного рынка НБА Ходы «Лейкерс» поистине впечатляют, и это только начало. В первый день заключено множество громких сделок.

Точка зрения легенды НБА Шакила О’Нила в данном случае может считаться самой нейтральной и близкой к истине.

«Леброн уже набрал больше очков за карьеру, чем Коби Брайант и Майкл Джордан. Постепенно он приблизится и к Кариму Абдул-Джаббару – думаю, в конечном счёте Джеймс его обойдет. Если Леброн сможет завоевать еще два чемпионских титула и сравнится по этому показателю с Джорданом, то люди будут немного иначе обсуждать вопрос о лучшем игроке в истории. Люди будут больше склоняться к Джеймсу», – рассказал О’Нил.

Шак поднял очень актуальную тему. Величие Майкла Джордана не является незыблемым. Леброн с каждым матчем понемногу отодвигает Майкла. Во второй игре с «Сан-Антонио» Джеймс также отметился выдающимися достижениями. Леброн набрал 26 очков, 11 подборов и 10 передач. Пробил тысячу: 1001-й матч подряд с результативностью 10+ очков. Хотя на этот раз данное достижение было воспринято как рядовое и символическое. Больше внимания уделялось другому.

Съел миллионы в платёжке и лишил третьей суперзвезды. Леброн сильно навредил «Лейкерс» Король также переступил через интересы Энтони Дэвиса. Отвечать за свои поступки будет он сам.

Джеймс оформил 58-й трипл-дабл в возрасте 30+ лет, сравнявшись по этому показателю с Джейсоном Киддом и разделяя с ним второе место в истории НБА. Кроме того, Леброн набрал 22-й трипл-дабл в качестве игрока «Лейкерс», обогнав Коби Брайанта и выйдя на второе место в истории франшизы по этому показателю. Только Элджин Бэйлор (24) и Мэджик Джонсон (138) оформляли больше трипл-даблов в составе «Лейкерс».

День рождения Короля удался. Джеймс не устаёт теснить и затмевать величие Джордана даже в 36 лет. Рано или поздно смещение должно стать бесспорным даже для большинства тех, кто сейчас считает Джордана лучшим. Леброн выглядит готовым доминировать в лиге ещё как минимум в течение 3 сезонов, когда истекает его контракт с «Лейкерс». Хотя в случае Джеймса не стоит удивляться и тому, что он продолжит играть на элитном уровне и после 40 лет.