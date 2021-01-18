Лука бьёт достижение Джордана, команда проигрывает. Что не так с молодой звездой НБА?

«Даллас Маверикс» уступил «Чикаго Буллз» (101:117) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Самым результативным в составе победителей стал Лаури Маркканен, набравший 29 очков и собравший 10 подборов. Зак Лавин оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач. У «Маверикс» трипл-дабл из 36 очков, 16 подборов и 15 передач сделал Лука Дончич, 20 очков набрал Кристапс Порзингис.
Дончич оформил 29-й трипл-дабл за карьеру в лиге. По этому показателю защитник «Маверикс» вышел на 15-е место в истории, опередив шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в активе которого 28 трипл-даблов. Рекордсменом лиги по количеству трипл-даблов за карьеру является Оскар Робертсон — 181. Лука проводит в лиге два с небольшим сезона, так что вполне способен в будущем превзойти это феноменальное достижение.
Кроме того, у Дончича за карьеру 15 трипл-даблов с 30+ набранных очков, что на один меньше, чем у всех остальных игроков в истории НБА вместе взятых в возрасте до 22 лет. Лука всего лишь седьмой игрок в истории НБА, набравший не менее 30 очков, а также сделавший 15 подборов и 15 передач в одной игре. В более молодом возрасте такую статистику покорял только Мэджик Джонсон. Если брать линейку 35-15-15, то здесь Луке нет равных — он самый молодой баскетболист в истории с такими показателями. Лука осилил отметку 300 очков, 100 подборов и 100 передач в 11-м матче сезона. Он делит рекорд НБА с Оскаром Робертсоном и Расселом Уэстбруком по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения этих показателей.
Всё это впечатляет, но нет главного — результата команды. «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В адрес Луки начали звучать обвинения в эгоизме и излишней самовлюблённости. Особенно жёстко высказался аналитик НБА Скип Бэйлесс, раскритиковавший словенца после проигрыша «Милуоки Бакс» (109:112). Тогда Дончич выразил недовольство тем, что главный тренер Рик Карлайл не взял тайм-аут перед решающей атакой в матче.
«Лука Дончич превращается в обиженную примадонну? Похоже, он разозлился на одноклубников и тренеров за то, что не получил мяч, когда «Маверикс» смазали два трёхочковых, которые могли вывести команду вперед. В прошлом сезоне он реализовал 1 из 10 решающих бросков в концовках», — отметил Бэйлесс.
После домашнего проигрыша от «Чикаго» вновь была поднята тема эгоцентризма Дончича. Карлайл заявил, что Лука не рад своему трипл-даблу и превосходству Джордана.
«Статистика Дончича впечатляет. 36 очков, 16 подборов и 15 передач – это феноменально. Но без победы он не будет этому рад. Сейчас нам предстоит провести самые трудные семь дней в истории франшизы «Маверикс». Индивидуальная статистика впечатляет, но наша задача побеждать в матчах», – заявил Карлайл.
Дончич решил взять на себя вину за проигрыш.
«Вторую половину матча я провёл ужасно. В этом поражении моя вина. Я был немного эгоистичен, потому что в первой половине набрал 30 очков. Во второй половине не был самим собой. Я должен играть намного лучше. Это моя вина. Я не должен этого делать. Я совершал броски, которые не должен был совершать», – сказал Лука.
Дончич во второй половине реализовал только 2 из 11 с игры и набрал 6 очков. Пока с ментальной стойкостью у словенца есть определённые проблемы. Также Лука склонен брать на себя много сложных и порой неоправданно рискованных бросков. Из-за этого хромает точность трёхочковых (29,8%), которая в данный момент ниже многих «растягивающих» «больших» вроде Эла Хорфорда и Николы Йокича.
Признание проблемы — первый шаг к её решению. Луке хватило смелости заявить, что он склонен к эгоизму. Большой катастрофы пока не произошло. «Даллас» (6-6) держится в зоне плей-офф Западной конференции. Плотность в турнирной таблице такова, что 2-3 победы подряд теоретически могут помочь «Маверикс» ворваться в топ-4.
Стоит отметить, что причина неудач «Далласа» не только в Дончиче, несмотря на его запредельную важность для команды. Ведущие игроки ротации Макси Клебер, Джален Брансон, Джош Ричардсон и Дориан Финни-Смит последние несколько матчей не могли выходить на паркет из-за протоколов по коронавирусу. Кристапс Порзингис только восстановился после травмы колена и сыграл всего три матча, не набрав оптимальную форму. Лука определил аспекты, в которых ему нужно стать лучше. В ближайшее время он сможет рассчитывать на более сильную помощь одноклубников. Результат команды тоже должен прийти. Всё-таки неспроста Дончич до сих пор считается фаворитом на звание MVP сезона.
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