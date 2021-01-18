Лука бьёт достижение Джордана, команда проигрывает. Что не так с молодой звездой НБА?

Дончичу хватило смелости признать, что проблема в нём самом. Это уже первый шаг к выходу из кризиса.

«Даллас Маверикс» уступил «Чикаго Буллз» (101:117) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Самым результативным в составе победителей стал Лаури Маркканен, набравший 29 очков и собравший 10 подборов. Зак Лавин оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 передач. У «Маверикс» трипл-дабл из 36 очков, 16 подборов и 15 передач сделал Лука Дончич, 20 очков набрал Кристапс Порзингис.

Дончич оформил 29-й трипл-дабл за карьеру в лиге. По этому показателю защитник «Маверикс» вышел на 15-е место в истории, опередив шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана, в активе которого 28 трипл-даблов. Рекордсменом лиги по количеству трипл-даблов за карьеру является Оскар Робертсон — 181. Лука проводит в лиге два с небольшим сезона, так что вполне способен в будущем превзойти это феноменальное достижение.

Кроме того, у Дончича за карьеру 15 трипл-даблов с 30+ набранных очков, что на один меньше, чем у всех остальных игроков в истории НБА вместе взятых в возрасте до 22 лет. Лука всего лишь седьмой игрок в истории НБА, набравший не менее 30 очков, а также сделавший 15 подборов и 15 передач в одной игре. В более молодом возрасте такую статистику покорял только Мэджик Джонсон. Если брать линейку 35-15-15, то здесь Луке нет равных — он самый молодой баскетболист в истории с такими показателями. Лука осилил отметку 300 очков, 100 подборов и 100 передач в 11-м матче сезона. Он делит рекорд НБА с Оскаром Робертсоном и Расселом Уэстбруком по наименьшему количеству игр, необходимых для достижения этих показателей.

Лука превосходит темп легенд НБА. Даже Леброн пал перед его свершениями Соперникам стоит учесть, что Дончич может намного больше. Пока он лишь разогревается.

Всё это впечатляет, но нет главного — результата команды. «Даллас» потерпел второе поражение подряд. В адрес Луки начали звучать обвинения в эгоизме и излишней самовлюблённости. Особенно жёстко высказался аналитик НБА Скип Бэйлесс, раскритиковавший словенца после проигрыша «Милуоки Бакс» (109:112). Тогда Дончич выразил недовольство тем, что главный тренер Рик Карлайл не взял тайм-аут перед решающей атакой в матче.

«Лука Дончич превращается в обиженную примадонну? Похоже, он разозлился на одноклубников и тренеров за то, что не получил мяч, когда «Маверикс» смазали два трёхочковых, которые могли вывести команду вперед. В прошлом сезоне он реализовал 1 из 10 решающих бросков в концовках», — отметил Бэйлесс.

После домашнего проигрыша от «Чикаго» вновь была поднята тема эгоцентризма Дончича. Карлайл заявил, что Лука не рад своему трипл-даблу и превосходству Джордана.

«Статистика Дончича впечатляет. 36 очков, 16 подборов и 15 передач – это феноменально. Но без победы он не будет этому рад. Сейчас нам предстоит провести самые трудные семь дней в истории франшизы «Маверикс». Индивидуальная статистика впечатляет, но наша задача побеждать в матчах», – заявил Карлайл.

«Никогда не видел ничего подобного в НБА». Лука и «Даллас» тотально разнесли «Клипперс» Историческое доминирование одной команды над другой. Не стоило разуверяться в Дончиче – словенец умеет дерзко отвечать.

Дончич решил взять на себя вину за проигрыш.

«Вторую половину матча я провёл ужасно. В этом поражении моя вина. Я был немного эгоистичен, потому что в первой половине набрал 30 очков. Во второй половине не был самим собой. Я должен играть намного лучше. Это моя вина. Я не должен этого делать. Я совершал броски, которые не должен был совершать», – сказал Лука.

Дончич во второй половине реализовал только 2 из 11 с игры и набрал 6 очков. Пока с ментальной стойкостью у словенца есть определённые проблемы. Также Лука склонен брать на себя много сложных и порой неоправданно рискованных бросков. Из-за этого хромает точность трёхочковых (29,8%), которая в данный момент ниже многих «растягивающих» «больших» вроде Эла Хорфорда и Николы Йокича.

Признание проблемы — первый шаг к её решению. Луке хватило смелости заявить, что он склонен к эгоизму. Большой катастрофы пока не произошло. «Даллас» (6-6) держится в зоне плей-офф Западной конференции. Плотность в турнирной таблице такова, что 2-3 победы подряд теоретически могут помочь «Маверикс» ворваться в топ-4.

«Как можно ставить его в топ-4 игроков НБА?» Американские эксперты невзлюбили Луку Дончича Европейский парень доминирует в лиге, где всегда правили баскетболисты из США. Задето самолюбие даже Барака Обамы.

Стоит отметить, что причина неудач «Далласа» не только в Дончиче, несмотря на его запредельную важность для команды. Ведущие игроки ротации Макси Клебер, Джален Брансон, Джош Ричардсон и Дориан Финни-Смит последние несколько матчей не могли выходить на паркет из-за протоколов по коронавирусу. Кристапс Порзингис только восстановился после травмы колена и сыграл всего три матча, не набрав оптимальную форму. Лука определил аспекты, в которых ему нужно стать лучше. В ближайшее время он сможет рассчитывать на более сильную помощь одноклубников. Результат команды тоже должен прийти. Всё-таки неспроста Дончич до сих пор считается фаворитом на звание MVP сезона.