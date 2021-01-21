«ЦСКА оказывается на улице». Самый титулованный клуб России переедет из Москвы?

Домашняя арена «армейцев» подлежит сносу. Найти новое место для игр в столице не так уж просто.

Баскетбольная команда российской армии, как поют болельщики, всех сильней от тайги и до британских морей. И это правда. Баскетбольный ЦСКА — с запасом лучшая команда страны уже много лет, самый титулованный клуб России и одна из топовых организаций Европы. Стабильность — вот что отличает по факту всё ещё действующего чемпиона Евролиги. Самое важное, что стабильность эта распространяется не только и не столько на спортивный результат.

ЦСКА творит историю, «Зенит» — ровня «Реалу» и «Барсе»: итоги первого круга Евролиги Два российских клуба должны выйти в плей-офф. Вполне возможно, даже с преимуществом домашней площадки.

Именно потому новости последних дней о сносе домашней арены баскетбольного клуба заставили удивиться. Сносить здание, в котором много лет творил легендарный Александр Гомельский и играла целая россыпь легенд советского и российского баскетбола, как минимум странно. Но решение уже принято, и, судя по всему, уже летом здание УСК ЦСКА имени Александра Гомельского канет в Лету.

Что произошло?

Владелец здания — министерство обороны. В ведомстве приняли решение строить на месте домашней арены баскетбольного ЦСКА более современный комплекс. В клуб перед новым годом пришло официальное уведомление о «выселении» к лету. Своё решение военное министерство комментировало так:

«В данный момент домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности, не соответствуя современным нормам и требованиям. На месте существующего здания запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса», — говорилось в сообщении минобороны.

Также сообщалось, что воспитанники детской спортивной школы будут «расселены» в соседнем легкоатлетическо-футбольном манеже. С детьми сразу разобрались, и это хорошо. Но как быть профессиональной команде, о которой в сообщении вообще не говорится? Неужели их просто выкинут?

Что было дальше?

Президент ЦСКА Андрей Ватутин дал интервью, в котором без лишней деликатности рассказал о реальных проблемах, которые своими руками создали люди из того ведомства, которому когда-то и принадлежал клуб.

«Баскетбольный клуб ЦСКА почти 30 лет размещается в УСК по договору аренды, по которому мы исправно платим. Само здание и земля являются собственностью Министерства обороны. В конце декабря мы получили уведомление о расторжении договора через шесть месяцев, и для нас это известие грянуло как гром среди ясного неба. Такой вот новогодний подарок. Фактически к июню баскетбольный ЦСКА оказывается на улице.

ЦСКА сверг «Барселону» с первого места! «Армейцы» набрали крейсерский ход Победа над «Олимпиакосом» стала для «армейцев» седьмой подряд. Московский клуб не замечает соперников в Евролиге.

Поэтому формально есть вероятность, что основная команда не сможет полноценно завершить сезон. Проблема здесь не в том, что нам негде будет играть. Соответствующий требованиям Евролиги и Лиги ВТБ зал мы, конечно, найдём. Вопрос в том, что мы одномоментно оказываемся лишены тренировочной базы для трёх команд — основной и двух молодёжных. Кроме того, лишаемся медицинского и восстановительного центра, офиса, магазина, музея, склада, всей клубной инфраструктуры. Самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным. С нами никто не обсуждал планы реконструкции, нас фактически поставили в известность, когда все бумаги были утверждены и подписаны», — приводит «Спорт-экспресс» слова руководителя ЦСКА.

Понятно, что все карты в руках начальников так называемого большого ЦСКА, курирующего все принадлежащие им объекты. Но конкретно баскетбольной команде от этого легче не становится. Тем более переехать абы куда клуб не может. Помимо арены, вмещающей больше 10 тысяч зрителей, лучшему баскетбольному клубу России нужен тренировочный зал, тренажёрный, процедурные кабинеты, раздевалки для всех команд, а также место для офиса и магазина.

Удивительно, но клубный канал баскетбольного ЦСКА чуть больше года назад выпускал видео, в котором форвард Семён Антонов и президент Андрей Ватутин рассказывают о недешёвом подарке от владельца клуба за победу в Евролиге.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ПБК ЦСКА.

Такое случается впервые?

Конечно, нет. Собственно, ЦСКА итак много лет матчи Евролиги проводит в «Мегаспорте», который удачно располагается через дорогу от УСК ЦСКА. Домашнюю арену красно-синие используют для тренировок и проводят там матчи Единой лиги ВТБ, регламент которой не столь суров как в Евролиги.

В прошлом году «Мегаспорт» был плотно занят фигуристами, а потому клуб решал задачу с двумя домашними матчами против «Милана» и «Панатинаикоса». В результате случилось крайне редкое для баскетбола явление. ЦСКА играл в Калининграде. Ватутин тогда говорил, что рассматривал много вариантов, среди которых был даже экзотический Дубай. Но это всего два матча. Сейчас же речь идёт о постоянной (или долгосрочной временной) прописке.

Подобные сложности испытали многие профессиональные команды. Футбольный ЦСКА очень долго время играл на «Арене Химки», деля её сразу с одноимённым подмосковным клубом и со столичным «Динамо». Хоккейный ЦСКА переехал на Автозаводскую, выкупив «ВТБ ледовый дворец» и переименовав его в «ЦСКА Арену». Последнее поставило в очень странное положение хоккейный «Спартак», который играл на ней же после начала реконструкции своей собственной в Сокольниках.

Один из последних примеров — ситуация с омским «Авангардом», который лишился домашней арены по техническим причинам и был вынужден перебросить основную команду в Балашиху, где она и проводит домашние матчи чемпионата КХЛ.

Какие есть варианты?

Андрей Ватутин также заявил, что рассматривает переезд в другой город. Наверное, этот вариант маловероятен, но свои плюсы у него тоже имеются. Из того же Калининграда летать на матчи гораздо ближе, а на игру в Каунас можно поехать даже на автобусе.

Возможно, вариант с переездом на некоторое время может случиться, если дадут зелёный свет варианту по строительству «пристроя» к «Мегаспорту». Долгосрочный и оптимальный вариант, по всей видимости, устраивает Ватутина.

«Оптимальным решением для нас стала бы полная релокация на «Мегаспорт», но ближайшим летом такое проделать не получится, поскольку на арене нет тренировочных залов, а основная площадка сдаётся под различные мероприятия. В теории рассматриваем возможность достроить две-три площадки, плюс офисные помещения — пространство для этого, как нам видится, есть. Но опять же, на создание проекта, согласование, строительство, «доводку» нужно не меньше двух лет», — сказал президент ЦСКА.

Ещё рядом с ЦСКА есть «ВТБ Арена», на которой уже один матч регулярного чемпионата играли «Химки», а ещё проводился Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Кстати, ещё во время глобальной реконструкции стадиона «Динамо» (именно на его месте теперь стоит «ВТБ Арена») с ЦСКА велись переговоры о полном переезде. Но сторонам так и не удалось прийти к соглашению.

ЦСКА круче звёздной «Барселоны». «Армейцы» собрали абсолютно лучшую команду Европы «Реал» откровенно не вывозит, турки посыпались. А московский клуб идеально укомплектовал состав на сезон.

Ещё один вариант, при котором «армейцам» не нужно будет уезжать из столицы, — бывшая арена некогда главного их конкурента. Баскетбольного «Динамо» уже давно нет, но их арена в Крылатском совсем недавно сменила собственника и теперь относится к той же структуре, что и «Мегаспорт». Очевидно, там есть где расположиться офису, есть и несколько тренировочных залов. Вместимость в 5000 человек не подходит для Евролиги, но домашние матчи Единой лиги ВТБ можно будет спокойно проводить там.

Помимо чисто спортивных забот в ближайшие месяцы баскетбольному ЦСКА придётся испытать ещё и множество бытовых трудностей. Менеджмент ждёт ещё одна проверка на прочность, которая уже началась.