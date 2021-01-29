У ЦСКА серьёзные проблемы. Без отстранённого Майка Джеймса нападение не работает

6 очков в решающей четверти с «Баварией», засуха 7 минут без результативности – нового лидера атаки «армейцев» пока нет.

Конец января получается для ЦСКА тяжёлым. Помимо непростых отношений с лидером Майком Джеймсом, которого клуб отстранил от игр и тренировок на неопределённое время, «армейцы» должны были сыграть в Евролиге дважды за три дня. Обе встречи с клубами из Германии. Одну на выезде, вторую дома.

Получилось так, что перед домашней игрой с «Баварией» красно-синие провели меньше времени в Москве, чем соперник.



Дело в том, что команда из Мюнхена прилетела заранее, проведя на неделе ещё матч против «Химок» (95:93) в Мытищах. Естественно, немцы остались в столице России и ждали соперника, который после сложнейшей победы над «Альбой» (71:68) в Берлине, приземлился в Шереметьево за сутки до начала матча.



«Бавария» — одно из открытий сезона в Евролиге. Команда уверенно держится в зоне плей-офф и дома в Мюнхене навязала армейцам серьёзную борьбу. Но несмотря на это главный тренер гостей Андреа Тринкьери в предматчевом интервью отдал должное москвичам: на вопрос журналиста о том, как он планирует справляться с парой Милутинов-Шенгелия, коуч в шутку сказал, что хотел бы выпустить шесть игроков вместо пяти.

Лучший игрок на грани отчисления. ЦСКА в патовой ситуации из-за скандала с Майком Джеймсом Сохранение американца – риск новых инцидентов, отчисление – потеря суперзвезды без возможности равноценной замены. Оба варианта неудачные.

И в этой шутке итальянца была лишь доля шутки. Именно связка «больших» ЦСКА стала движущей силой в начале матча. Торнике Шенгелия напрягал соперника проходами, а центровой Никола Милутинов вообще набрал 8 первых очков команды.



Дальше — больше. Почувствовав уверенность в своих силах, сербский игрок решил попробовать себя и в бросках издали. Точнее, в броске. После того, как Александр Хоменко долго не мог вскрыть оборону «Баварии», Милутинов получил мяч на дуге за несколько секунд до конца владения. Других вариантов кроме дальнего броска не оставалось. И каково было удивление болельщиков, когда мяч провалился в кольцо!



Первая трёха Милутинова в сезоне. Вторая в карьере! Исторический момент сразу попал в ленту официального аккаунта Евролиги в «Твиттере».

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттере Turkish Airlines EuroLeague.

Если в первой четверти ЦСКА набрал 27 очков, то во втором игровом отрезке снайперская активность соперников снизилась настолько, что обе команды в сумме набрали столько же. Правда, проблем с яркими моментами в исполнении хозяев не было.

Сначала Джоэл Боломбой мощно воткнул сверху после передачи Дэниела Хэкетта, сделав серьёзную заявку на попадание в лучшие моменты по итогам тура.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть эпизод можно в твиттере Turkish Airlines EuroLeague.

А на последних секундах первой половины Дэрран Хиллиард забил очень важную «трёху», которая позволила уйти на перерыв с положительными эмоциями. К тому времени соперник вышел вперёд, но самым неприятным моментом стала травма Николы Милутинова. В центрового российской команды врезался Джален Рейнольдс, травмировав тому плечо.

«Фенербахче» нашёл деньги и преобразился. ЦСКА сполна прочувствовал это на себе Легенда «армейцев» Нандо Де Коло провёл лучшую игру сезона именно против бывшего клуба. Лидерство в Евролиге под вопросом.

«Армейские» доктора в большом перерыве затейпировали больное место одного из лидеров москвичей, позволив тому продолжить игру. Никола отблагодарил команду очередной порцией подборов, один из которых позволил тому преодолеть отметку в 1000 собранных отскоков за карьеру в Евролиге.



Концовка третьей четверти получилась для хозяев «Мегаспорта» вдохновенной. Хорошая защита и низкорезультативная игра наконец-то сменилась для них россыпью дальних попаданий. На передовую вырвался Хиллиард, разразившийся сразу несколькими трёхочковыми «бомбами». А после силового прохода Шенгелии, завершившегося точным броском с фолом, разница впервые достигла двузначного значения.

«Бавария» удар выдержала. Тройка лидеров мюнхенской команды Болдуин-Сили-Рейнольдс продолжала тащить. К середине заключительного игрового отрезка немцы даже вышли вперёд, вновь доказав свой неуступчивый характер и полное соответствие самым высоким европейским стандартам.



Несмотря на всего 6 набранных очков за четверть, армейцы имели шанс в концовке. Всё в итоге решилось на последних секундах, где решающим стал проход Хиллиарда. Американский защитник ЦСКА вроде бы выиграл пространство и уверенно рванул под кольцо, но решил неожиданно рано бросить с центра площадки — мяч отказался заходить в корзину. Итоговый счёт 69:66 в пользу «Баварии». Москвичи по-прежнему уверенно находятся среди лидеров турнирной таблицы, а весь европейский баскетбольный мир с нетерпением ждёт развязки истории с Майком Джеймсом.

Двузначный разрыв представлялся с трудом. ЦСКА слишком легко отдал игру «Барселоне» «Блауграна» играла без двух самых эффективных игроков, но не сломалась. Ко всем проблемам «армейцев» добавилась еще и травма Джеймса.

Пока же приходится констатировать, что у ЦСКА серьёзные проблемы. Без отстранённого Джеймса нападение не работает. Это выливается в 6 очков в решающей четверти с «Баварией», самая длинная засуха без результативности длилась целых 7 минут. Да и общая результативность в игре с аутсайдером «Альбой» (71 очко) и «Баварией» (66) не впечатляет.



Да, «Бавария» держится в зоне плей-офф, но в Москве команде Тринкьери не могли помочь травмированные игроки ротации Нихад Джедович, Владимир Лучич, Матей Рудан, Жан-Марк Шишко и Роберт Эмэйз. Кроме того, «Бавария» сейчас явно не на подъёме. 93 пропущенных очка в игре с «Химками» и полный провал с «Миланом» (51:75) на прошлой неделе тому доказательство. Джеймс – с отрывом сильнейшая атакующая опция ЦСКА. Вывод американца из состава моментально проявился на паркете.