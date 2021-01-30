ЦСКА отдал лидерство, «Зенит» рискует выпасть из топ-8. Насыщенная неделя в Евролиге

Месяц назад «армейцы» с отрывом шли первыми, а теперь хотя бы в четвёрке остаться. «Милан» готов их сместить, да и «Фенербахче» разошёлся.

Завершился 23-й тур Евролиги. Иными словами, прошло 2/3 регулярного чемпионата. На этой неделе команды играли по 2 матча (кроме «Маккаби» и «Анадолу Эфеса», которые не смогли встретиться в Тель-Авиве из-за ограничений израильский власти в связи с пандемией коронавируса). Чемпионат выходит на финишную прямую.

Неделя получилась очень насыщенной на события. ЦСКА отстранил защитника Майка Джеймса из-за инцидента в раздевалке. Команда Димитриса Итудиса без лучшего скорера и самого полезного баскетболиста вырвала победу в игре с аутсайдером «Альбой» в Берлине в среду.

Во второй игре с немецким клубом «Баварией» (66:69) положительный результат не был достигнут. ЦСКА провалился в четвёртой четверти (6:19). Нападение застопорилось практически полностью. Самая длинная засуха без набранных очков составляла целых 7 минут.

ЦСКА (16-7) установил антирекорд по результативности за игровой отрезок в нынешнем сезоне, проиграл и отдал лидерство в турнирной таблице «Барселоне» (17-6). Команда Шарунаса Ясикявичюса на этой неделе справилась с «Зенитом» (85:81) и «Олимпиакосом» (76:74), что позволило единолично занять первую строчку.

Лучший игрок на грани отчисления. ЦСКА в патовой ситуации из-за скандала с Майком Джеймсом Сохранение американца – риск новых инцидентов, отчисление – потеря суперзвезды без возможности равноценной замены. Оба варианта неудачные.

Более того, ЦСКА теперь стоит опасаться «Милана» (15-7), который потерпел такое же количество поражения и имеет матч с запасе. Также на близком расстоянии е «армейцам» находятся «Реал» (15-8), «Бавария» (14-9) и «Зенит» (13-8). Еще месяц назад ЦСКА с запасом в пару побед лидировал в турнирной таблице. Команда Димитриса Итудиса выдала рекордную 12-матчевую серию побед в регулярном чемпионата. Очень быстро всё перевернулось с ног на голову.

Теперь есть реальный риск потерять преимущество домашней площадки в плей-офф. «Армейцев» ждут непростые выезды к «Реалу» и «Зениту», да и «Милан» в Москве тоже будет нацелен на победу. ЦСКА трижды подряд проигрывал на родной арене, причём немалый вклад в триумф соперников вносили бывшие звёзды «армейцев» Кори Хиггинс («Барселона») и Нандо Де Коло («Фенербахче»). У «Милана» экс-представителей ЦСКА хватает: главный Этторе Мессина, а также баскетболисты Кайл Хайнс, Серхио Родригес и Владимир Мицов.

Скоро разрешится ситуация с Джеймсом, что снимет с команды психологический груз неопределённости. Однако сам инцидент бесследно не пройдёт, когда дело касается исполнителя такого уровня. ЦСКА уже начал испытывать серьёзные проблемы в нападении. Ставка на «больших» Николу Милутинова и Торнике Шенгелию в качестве ведущих опций — рискованная. Как бы ни были хороши Никола и Торнике, без помощи надёжного «маленького» им не обойтись. Баскетбол за последнее десятилетие изменился. Веяния НБА дошли и до Евролиги, где всё активнее акцент смещается на периметр и существует всё меньшая потребность в классических «больших» без «растягивающих» навыков, которые сосредоточены исключительно под кольцом.

У ЦСКА серьёзные проблемы. Без отстранённого Майка Джеймса нападение не работает 6 очков в решающей четверти с «Баварией», засуха 7 минут без результативности – нового лидера атаки «армейцев» пока нет.

«Зенит» проиграл «Барселоне» (81:85) и «Милану» (76:82) при достойном сопротивлении, однако очки за это не дают. Команда Хавьера Паскуаля держится в зоне плей-офф и имеет два матча в запасе. Однако февраль будет очень тяжёлым. В 24-м туре «Зенит» ждёт ещё один сложный выезд к «Фенербахче», который выиграл 8 матчей подряд и после пребывания на 17-м месте месяц назад уже реально помышляет о попадании в топ-4. Календарь в последний месяц зимы очень сложный и плотный, учитывая необходимость доиграть перенесённые матчи первого круга с «Миланом» и «Панатинаикосом». «Двойных» недель у «Зенита» будет больше, чем у любого другого клуба.

«Сине-бело-голубым» не хватало глубины, чтобы зацепиться за результат в тех же выездных матчах с «Барселоной» и «Миланом». Особенно проблемной стала передняя линия после травмы Алекса Пойтресса, которому в январе экстренно подписали замену в лице центрового Тарика Блэка. Клуб рассчитывает на доступность Блэка в начале февраля. Из-за пандемии оформление всех необходимых документов занимает дольше времени, чем раньше. Центровой «Зенита» Артурас Гудайтис выступает отлично, но он не двужильный. Паскуаль и так, по сути, выжимает максимум из состава без суперзвёзд первой величины. Кевин Пангос, Матеуш Понитка и остальные игроки «Зенита» на такой статус не тянут, при всём уважении.

Плотность в турнирной таблице запредельная. «Анадолу Эфес» идёт на девятом месте с балансом 12-10 — у турецкого клуба всего на одну победу меньше, чем у «Зенита». «Олимпиакос» (11-12), «Валенсия» (11-12), «Маккаби» (10-12) и «Баскония» (10-13) — другие команды, которые ещё имеют относительно реалистичные шансы попасть в плей-офф, если выдадут ударный отрезок в конце регулярки.

Кого они могут вытеснить из топ-8? «Жальгирис» (13-10) — главный кандидат. Скромному составу литовцев может не хватить энергии на финише. «Фенербахче» (13-10) во главе с Нандо Де Коло и Яном Веселы не на шутку разошёлся и скорее поднимется выше, чем опустится ниже текущего восьмого места. При этом «Зенит» (13-8) и «Бавария» (14-9) всё ещё не воспринимаются как доминирующая сила Евролиги, несмотря на пока что высокие позиции. В прошлом сезоне оба клуба находились в самом низу турнирной таблицы. Кардинальное преображение в большей мере можно занести в актив классно работающим главным тренерам, а не таланту исполнителей.

ЦСКА творит историю, «Зенит» — ровня «Реалу» и «Барсе»: итоги первого круга Евролиги Два российских клуба должны выйти в плей-офф. Вполне возможно, даже с преимуществом домашней площадки.

АСВЕЛ (9-14), «Панатинаикос» (8-14), «Альба» (8-15), «Црвена Звезда» (7-16) и «Химки» (2-21), вероятно, будут просто доигрывать регулярку. АСВЕЛ и «Панатинаикос» ещё могут помечтать о мощном рывке и подъеме в топ-8, однако нужно выиграть 8-9 из оставшихся 12-13 матчей и надеяться на благоприятные расклады в играх конкурентов. В общем вероятность увидеть французский и греческий клубы в плей-офф крайне низкая и стремится к нулю, поскольку потенциала побеждать в 80% матчей у них просто нет.

Более половины клубов запредельно мотивированы в оставшихся турах. Заключительная часть чемпионата обещает стать крайне интересной. Не исключено, что окончательный список участников плей-офф и обладателей преимущества домашней площадки станет известен только по итогам последнего 34-го тура.