Капитан сборной России Мария Вадеева: сейчас находимся в пятёрке лучших команд Европы

Женская сборная России отобралась на Евробаскет-2021. В последних матчах наши девушки уверенно разгромили Эстонию (79:35) и Швейцарию (103:47), заставив болельщиков забыть о стартовой осечке в матче против Боснии и Герцеговины. Капитан сборной России Мария Вадеева ответила на вопросы корреспондента «Чемпионата».

Талантливая, обаятельная и весёлая. Маша – единственная россиянка в НБА Вадеева дебютировала в сборной в 16 лет. Сейчас она главная звезда и надежда российского баскетбола.

— Мария, во-первых, примете поздравления с успешной квалификацией на Евробаскет. Со стороны показалось, что матчи против Эстонии и Швейцарии получились слишком простыми для нашей сборной.

— Спасибо! Перед этими играми у нас снова произошли изменения в составе. Сразу четыре новых молодых игрока. Девчонки уже выступали до этого на молодёжных чемпионатах, поэтому с играми за сборную они в принципе знакомы. Конечно, для многих было интересно посмотреть, как будет происходить становление команды, поиск правильной химии. Даже нам самим было интересно. Считаю, что прошедшие матчи нужны были нам для того, чтобы лучше понимать друг друга. Чтобы мы стали настоящей командой.

— Тот факт, что соперники были далеко не самыми сильными, плюс для такой молодой сборной России? Или всё-таки лучше было бы сыграть с кем-то из грандов?

— Дальше будет больше. Соперники будут серьёзнее. Если нам судьба что-то даёт, то надо этим пользоваться. Считаю, что всё должно идти постепенно. Нужно пользоваться моментов. Если помните, первый матч, когда мы только начинали квалификацию, мы вообще проиграли Боснии и Герцеговине. Тот матч был своеобразным пинком под известное место. Мы развивались постепенно от матча к матчу.

Сейчас впереди у нас Евробаскет, и там ведь будут совсем другие соперники. Думаю, мы хорошо подготовимся. Самое главное, что все девчонки хотят побеждать. У нас есть желание выигрывать и показывать свой характер.

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— Отличные ответы от капитана сборной России. Вам всего 22 года, а мы уже совсем привыкли к этому вашему статусу. Некоторые новички национальной сборной как минимум ваши ровесницы. Все понимают, кто тут номер один?

— К роли капитана я пока ещё привыкаю. Не так уж много времени прошло. Мне нужно набираться опыта и улучшаться в капитанской роли. Отвечу так: я привыкаю.

— А как можно улучшать роль капитана?

— Например, больше подсказывать, больше говорить, общаться, высказывать своё мнение. Изучать самих игроков, их тонкости, чтобы лучше понимать их. Хочу, чтобы любой новичок, приходя в сборную, понимал, что капитан поможет, покажет, если надо, где-то и накричит. Но накричит не в плане претензий, а подсказки и помощи.

— Вчера, после разгромной победы над Швейцарией, бывший главный тренер сборной России Игорь Грудин сказал, что нашей команде по силам быть в топ-3 Евробаскета. Выглядело это как громадный аванс. На ваш взгляд, на каком месте реально находится сборная?

— У нас новый состав. Команда чуть ли не полностью обновилась. Из тех, у кого уже есть опыт выступления на чемпионате Европы, остались Ксюша Тихоненко, Рая Мусина, Даша Намок, Настя Шилова, Катя Федоренкова, Ксюша Левченко и я. Несмотря на обновления, у нас есть отличная «химия» в команде. На мой взгляд, сейчас находимся в пятёрке лучших команд Европы. Пусть мы молоды, но есть все шансы показать, на что мы способны, и пробиться на чемпионат мира.

— Перед стартом оренбургского «пузыря» часть игроков отправилась в национальную команду по баскетболу 3х3 и начала готовиться к Олимпиаде. Как это сказалось на выступлении?

— Если честно, я была очень рада, что команды по баскетболу 3х3 и 5х5 разделили. У нас уже был опыт, когда сборной руководил Олаф Ланге. Тогда сначала с нами тренировались девчонки, после мы поехали на товарищеские матчи, а они уехали. Поэтому на самом Евробаскете не было какой-то «химии». Проблем не было, с девчонками мы отлично ладили. Просто когда ты находишься всегда вместе, то это объединяет сильнее. А когда игрок уходит на месяц, то всё становится сложнее. Для меня баскетбол 3х3 — другой вид спорта. Там другие правила, другие комбинации, ритм. Повторюсь, я очень рада, что нас сейчас заранее вот так разделили.

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— Вы ведь не раз говорили, что мечтаете поехать на Олимпиаду и завоевать там медаль. Так почему бы не попробовать сделать это с командой 3х3, которая вопрос с отбором уже решила?

— Мне предлагали, но я ответила отказом. Как я оставлю 5х5? Это же мой вид спорта.



— Медаль Игр одинаковая в любом виде спорта. Как можно отказаться от мечты? У Антона Понкрашова, к примеру, есть медаль Лондона, но это не мешало ему проситься в 3х3 и мечтать о поездке в Токио.

— Во-первых, это их вид спорта. Девчонки долго работали, пробиваясь туда. Они заслужили играми и тренировками. Я им желаю большой удачи, пусть они победят на Олимпиаде!



— Сезон без зрителей можно считать полноценным?

— Зрителей, конечно, очень не хватает. Приятно, когда приходишь в зал, а тебя там все поддерживают. Вот даже сейчас в Оренбурге было крайне непривычно. Мы ведь играли там до всех этих ограничений. Там всегда тепло поддерживают сборную, после матча подходят фотографироваться, брать автографы. Все это очень важно для спортсменов, да и для болельщиков, уверена, тоже. Им ведь тоже хочется живого общения. Хочется, чтобы все поскорее вернулось на прежние места. Очень рада, что сейчас уже можно приходить половине зала. Это уже большой положительный шаг.