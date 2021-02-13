Судьба первого места решена? ЦСКА пал перед «Зенитом» и установил антирекорд

«Армейцы» проявили характер в концовке, но этого оказалось мало. Кризис никуда не делся, а соперник прилично оторвался в таблице.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» в Москве — один из определяющих во втором круге с турнирной точки зрения. «Зенит» (14-2) перед очным противостоянием шёл на первом месте. ЦСКА (11-4) довольствовался третьей строчкой, хотя теоретически мог догнать второй УНИКС (13-4), которому уступал по количеству проведённых встреч.

Победа хозяев заметно оживляла интригу в борьбе за лидирующую позицию в регулярке, успех гостей фактически снимал все вопросы о первом месте. В конечном счёте воплотился в жизнь второй сценарий.



ЦСКА сейчас переживает тяжёлый период. Команда Димитриса Итудиса потерпела четыре поражения подряд. С «армейцами» такого не случалось с 2014 года. Причём трём соперникам («Бавария» в Евролиге, «Калев» и «Зелёна Гура» в Единой лиге ВТБ) на неудачном отрезке ЦСКА уступил впервые в истории личных противостояний.

Чёрная полоса была прервана в матче с «Енисеем» (91:80) 10 февраля, но ненадолго. Выглядел этот выигрыш неубедительно, чтобы говорить и полноценном выходе команды из кризиса. Сложностей хватает. Самый результативный игрок ЦСКА Майк Джеймс на время отбыл в США по личным причинам. Никола Милутинов, Торнике Шенгелия, Андрей Лопатин, Иван Ухов, Уилл Клайберн испытывали проблемы со здоровьем. В общем незавидная ситуация перед важнейшей игрой с «Зенитом».



ЦСКА подписал центрового «Тюрк Телекома» Майкла Эрика и согласовал контракт с защитником «Зелёна Гуры» Габриэлем Лундбергом (официально о трансфере пока не объявили). Однако в игре с «Зенитом» приходилось справляться усилиями «старой гвардии». Из положительных новостей стоит отметить разве что возвращение в строй Уилла Клайберна.

ЦСКА экстренно подписал Эрика. Это точно трансфер, который спасёт команду? Новичок присоединится к «армейцам» не сразу. Хотя ожидания в любом случае должны быть приземлёнными.

«Зениту» тоже непросто. Команда Хавьера Паскуаля столкнулась с очень изнурительным календарём. За неполные три недели «Зенит» проводил восьмой матч, в том числе шестой на выезде. Без потерь на этой дистанции не обошлось. В частности, сине-бело-голубым просто не хватило сил и глубины, чтобы вытащить матчи с «Барселоной», «Миланом» и «Фенербахче» в Евролиге, а также с УНИКСом в Единой лиге.



Травма «большого» Алекса Пойтресса стала огромной проблемой. Подписанный по ходу сезона центровой Тарик Блэк пока не может играть. Таковы реалии спорта во времена пандемии коронавируса — приходится очень долго ждать возможности задействования исполнителя даже после официального оформления трансфера.

И всё-таки трудности «Зенита» не такие серьёзные, как у ЦСКА, что и проявилось на площадке. Игра началась с качелей — лидеры поочерёдно сменялись. Однако уже во второй половине первой четверти «Зенит» прибрал инициативу к своим рукам. К перерыву преимущество команды Паскуаля стало двузначным — 39:29. Особые проблемы ЦСКА доставил центровой «Зенита» Артурас Гудайтис, который доминировал под кольцом. На литовца выпала большая нагрузка после травмы Пойтресса, однако силы на ЦСКА ещё остались. Отлично ассистировал ему разыгрывающий Кевин Пангос, солидно действовал в нападении Остин Холлинз.

ЦСКА отдал лидерство, «Зенит» рискует выпасть из топ-8. Насыщенная неделя в Евролиге Месяц назад «армейцы» с отрывом шли первыми, а теперь хотя бы в четвёрке остаться. «Милан» готов их сместить, да и «Фенербахче» разошёлся.

Было заметно, что Клайберн далёк от оптимальной формы. До перерыва Уилл ограничился 2 очками, вколотив данк после перехвата. После паузы разыгрался, но кардинальный перелом в игру не внёс. Также перенервничал молодой Александр Хоменко, у которого совсем не пошёл бросок.



«-10» вполне отыгрываемое отставание. Интрига на вторую половину сохранялась. ЦСКА мощно начал третью четверть и даже сокращал разницу до 3 очков (38:41). Рывок «армейцев» разбудил «Зенит». Перед заключительным игровым отрезком сине-бело-голубые вели с комфортным преимуществом «+13» — 59:46.

Четвёртая четверть в пустую формальность не превратилась. У ЦСКА в этот день в целом не летели трёхочковые (7/23, 30%), однако в последней десятиминутке наконец-то начали попадать Дэниэл Хэкетт и Йоханнес Фогтманн. Дэрран Хиллиард (0/6) их почин не поддержал, иначе «армейцы» действительно могли бы совершить суперкамбэк.



Последняя минута началась при счёте 69:72. Решающим стал результативный проход Уилла Томаса под кольцо за 47 секунд до сирены. «Зенит» повёл «+5». Потом было попадание Фогтманна с двухочковой дистанции, взаимный обмен потерями и очередной промах Хиллиарда из-за дуги в потенциально спасительной атаке. Итоговый счёт на табло зафиксировал победу гостей — 74:71.

В ЦСКА кризис невиданных масштабов? За неделю впервые в истории уступили «Калеву» и «Гуре» Общая серия поражений составляет четыре матча. Подобного с «армейцами» не было уже давно.

«Зенит» (15-2) укрепляется на первом месте, которое до конца регулярного чемпионата почти наверняка не отдаст. ЦСКА (11-5) ждёт непростая борьба за вторую строчку с УНИКСом (13-4). Также команде Димитриса Итудиса следует опасаться «Локомотив-Кубань» (10-6), располагающийся на четвёртом месте и отстающий не так уж сильно. Интересная статистика, отражающий сложный сезон команды Итудиса. Впервые в истории ЦСКА потерпел пять поражений в регулярном чемпионате Единой лиги. В сезонах-2014/2015, 2018/2019 и 2019/2020 у «армейцев» было по 4 поражения. ЦСКА установил антирекорд по проигрыша в турнире, который всегда проходил с большой лёгкостью. Возможно, этот антирекорд будет обновлён.

ЦСКА и «Зенит» могут немного отвлечься и взять передышку. 14 февраля состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ, на котором оба клуба будут численно представлены. На следующей неделе «армейцы» обойдутся без Евролиги, поскольку матч с «Паантинаикосом» перенесён из-за вспышки коронавируса у соперников. «Зенит» тоже не сможет сыграть отложенную встречу первого круга с греками и сконцентрируется исключительно на подготовке к выездной пятничной игре с «Црвеной Звездой» в Белграде.