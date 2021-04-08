ЦСКА состоялся как команда. Майк Джеймс может со спокойной душой трудоустраиваться в НБА

Московский ЦСКА одержал победу в предпоследнем матче регулярного сезона Евролиги – армейцы на своей площадке со счётом 88:70 обыграли АСВЕЛ.

Эта победа гарантировала ЦСКА второе место в турнирной таблице регулярки. Шансов занять первую строчку у москвичей уже не было – победу в регулярном чемпионате себе досрочно обеспечила «Барселона».

Впрочем, результат встречи ЦСКА – АСВЕЛ ни для кого не стал неожиданностью. Под конец сезона французский клуб, который уже никак не выберется с низов турнирной таблицы, был вынужден провести четыре выездных матча в самых дальних от Лиона городах.

В матче 31-го тура АСВЕЛ уступил «Химкам» (85:87), в следующей встрече был разгромлен «Зенитом» (53:87), и лишь в предыдущей игре сенсационно одолел «Маккаби» (74:67).

Итудис – мощь и сила. Нападки на главного тренера ЦСКА – полная бессмыслица Многие стали забывать заслуги Димитриса. А ведь перечень весьма внушительный.

Учитывая последние результаты АСВЕЛа, сомнений в том, что ЦСКА сможет обеспечить себе второе место в регулярке, почти не было, даже несмотря на потерю форварда Торнике Шенгелии, который получил травму накануне встречи.

Однако ЦСКА начал матч не так уж уверенно. К концу первой четверти преимущество армейцев составило всего 3 очка – 18:15. Во второй десятиминутке москвичи начали постепенно увеличивать отрыв, и незадолго до перерыва опережали соперников на 14 очков. Однако после этого что-то пошло не так. Подопечные Димитриса Итудиса провалили концовку четверти и пропустили рывок 0:8. Хоть ЦСКА и оставался впереди, обеспечить себе уверенный отрыв к большому перерыву клубу не удалось, и преимущество было достаточно шатким – 42:36.

К концовке третьей четверти ЦСКА растерял и оставшийся отрыв. Французы заработали несколько штрафных бросков и уверенно реализовали их, что позволило не только сравняться с хозяевами в счёте, но даже выйти вперёд – 58:60.

Пусть «Барселона» потешится. ЦСКА не выиграл регулярку Евролиги, но заберёт себе титул? История показывает, что первое место в регулярном чемпионате ничего хорошего не предвещает. Скорее наоборот.

В начале заключительной четверти гости вели с разницей «+4», но вдруг ЦСКА собрался – команда совершила рывок и сразу отыграла аж 15 очков. В концовке матча москвичам удалось буквально спасти игру, что позволило им записать в свой актив ещё одну победу с двузначным преимуществом.

Самым результативным в составе армейцев стал защитник Габриэль Лундберг, настрелявший 23 очка. Вторым по этому показателю стал центровой Майкл Эрик (21).

Несмотря на не самую уверенную игру, ЦСКА всё-таки добился желаемого и занял второе место в регулярке. В целом, это не самый плохой результат для команды, которая пережила очень непростой период с начала января по середину марта.

Отстранение звёздного защитника Майка Джеймса из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом, потеря центрового Николы Милутинова из-за травмы – всё это однозначно сказалось на результатах команды. Впереди самое интересное – плей-офф Евролиги. Для ЦСКА многое будет зависеть от того, какой соперник будет ожидать команду в следующей стадии.

Армейцам осталось провести всего один матч регулярного сезона – на своей площадке команда примет «Панатинаикос», который давно лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Эта встреча совершенно непринципиальна для обеих команд, однако ЦСКА не упустит шанс порадовать своих болельщиков яркой домашней победой в преддверии четвертьфинальной серии Евролиги.

Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА. Похоже, точка невозврата пройдена Обычно чужеродные элементы принято удалять из коллектива. Как поступят армейцы?

ЦСКА состоялся как команда и без Майка Джеймса. Американец может со спокойной душой трудоустраиваться в НБА. Армейцы без него уверенно выиграли уже три матча Евролиги. Ждём соперника команды Итудиса по плей-офф. На этой стадии ожидается больше сложностей, но ЦСКА в любом случае выступит в роли фаворита – не важно, кто достанется армейцам.