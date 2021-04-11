Суперкоманда оказалась липовой? К «Бруклину» накопились серьёзные вопросы

«Лейкерс» разнесли «Нетс» даже без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. А что если бы это был финал НБА?

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нетс» устроили настоящий передел собственности в НБА. После победы калифорнийского клуба в чемпионате в прошлом сезоне менеджмент так лихо переформатировал состав, что останься всё как есть у соперников — чемпионат можно было вообще не проводить, а просто снова отдать приз Леброну Джеймсу.

Но в гонку вооружений ввязался «Бруклин». Выздоровели Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант. К ним добавился Джеймс Харден, а совсем недавно к «сетям» примкнули Блэйк Гриффин и Ламаркус Олдридж. Что удивляло больше всего, так это стремительный взлёт «Нетс», которым, как оказалось, вообще не потребовалось времени для раскачки. Команда делом доказывала свои амбиции на чемпионство.

«Всё для победы над 36-летним Леброном». У «Нетс» 41 участие в Матче звёзд на всех игроков Трансфер Ламаркуса Олдриджа делает «Бруклин» несокрушимой суперкомандой. Как минимум на бумаге.

У «Лейкерс» же дела не очень-то складываются. Сначала травмировался Энтони Дэвис, без которого игра чемпиона стала куда менее разнообразной. А после того как повреждение получил Леброн Джеймс, пурпурно-золотые и вовсе покатились вниз, проиграв 6 раз в 11 играх. Срочно подписанные Андре Драммонд и Бен Маклемор не смогли остановить это движение. «Озёрники» имеют в составе классных исполнителей, но те не могут выдавать супер матчи на регулярной основе. Вдобавок ко всему из-за возросшей нагрузки травмы получили Кайл Кузма, Марк Газоль и Уэсли Мэттьюз.

Игру между «Лейкерс» и «Бруклином» на данном отрезке сезона вряд ли можно считать репетицией финала. У «Нетс» не так давно травмировался Джеймс Харден, а без Леброна и Дэвиса «Лейкерс», как показал сезон, не являются железными претендентами не то что на чемпионство — даже на плей-офф. Тем не менее принципиальность противостояния никто не отменял.

«Лейкерс» с первых минут показали свой настрой. Две травмированные суперзвезды были рядом с командой несмотря на выездной матч и поддерживали партнёров, которым удалось получить небольшое преимущество в стартовой четверти. Понятно, что 8 очков для команды в которой играют Ирвинг и Дюрант — это несерьёзно, но хозяевам приходилось догонять, а это нравится далеко не всем.

И нервы не выдержали у Кайри, проводившему неплохой матч. После большого перерыва он пытался отобрать мяч у Денниса Шрёдера и получил фол, после чего решил поучить жизни соперника, имевшего неосторожность жаловаться на грубую игру. Словесная перепалка не выглядела опасно, но судьи решили избавить игру от не только от грязных действий, но и от слов. Ирвинг был в бешенстве и по дороге в раздевалку выбросил майку на трибуны. Шрёдер был более спокоен, но и для него это удаление стало первым в карьере.

Ирвинга отчасти можно понять. Он не только изо всех сил старается в нападении, но и очень здорово играет в защите. Сильно раньше случая с Шрёдером, в котором нарушение было не самым очевидным, он отзащищался против превосходящего в габаритах Маркифа Морриса. Последний просто врезал Кайри локтем в лицо и заработал неспортивный.

У Леброна серьёзные проблемы. Над Королём потешается даже бывший напарник Кайри Ирвннг почувствовал слабость «Лейкерс» и сразу же воспользовался возможностью задеть Джеймса. Имеет право – «Бруклин» сейчас сильнее.

Удаление основного разыгрывающего сломало игру «Нетс». Через несколько минут после возобновления матча «Лейкерс» рванули вперёд 15:2 благодаря трёшкам Кентавиуса Колдуэлла-Поупа и Маркифа Морриса. Ещё здесь был проход Драммонда, затолкавшего Ламаркуса Олдриджа и забившего с фолом. Это попадание было встречено Леброном особенно красочно. От новичка ждут большой помощи, в плей-офф и он должен заменить Марка Газоля, который неожиданно быстро сдал в баскетбольном плане.

«Нетс» после пропущенного рывка не опустили руки. Разница в 15 очков не является чем-то неотыгрываемым в современной НБА. Хозяева ещё до конца третьей четверти сократили отрыв до 11 очков и ждали подходящего момента для рывка. Такое с ними уже многократно случалось в нынешнем сезоне, но только вот одного Кевина Дюранта для этого оказалось мало.

Точнее, в «Лейкерс» нашёлся свой супер снайпер. Новичок Бен Маклемор уместил три дальних попадания на границе третьей и четвёртой четвертей, а всего за матч защитник, отчисленный не так давно из «Хьюстон Рокетс», реализовал 5 из 10 дальних попыток. От этого удара «Нетс» уже не смогли справиться и потеряли контроль над игрой, отпустив калифорнийцев на внушительную дистанцию, которая к концу матча приблизилась к 30 очкам.

Крупнейший камбэк в истории организации. «Бруклин» вытащил матч, уступая 99% времени У «Нетс» закаляется чемпионский характер. С мощным «Финиксом» справились даже без Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Итоговый счёт 126:101 в пользу «Лейкерс». Пока сложно сказать, оживают ли чемпионы и привыкают ли они к игре без своих лидеров. Но точно одно — «Нетс» без Джеймса Хардена смотрятся не так круто. «Лейкерс» разнесли их без каких-либо проблем.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Борода, кажется, не зря называет себя самым ценным игроком лиги. Вдобавок ко всему Блэйк Гриффин пока подтверждает опасения скептиков, называвших некогда звёздного форварда списанным товаром. В сегодняшнем матче он отбегал 17 минут, набрав 2 очка и совершив столько же потерь. Это явно не то, чего от него хотят в клубе и явно не то, что нужно для похода за титулом.

Да, игра не имела особой турнирной важности, но всё-таки вот так просто отдавать встречу принципиальному сопернику с обилием травмированных – тревожный сигнал для «Нетс». Суперкоманда оказалась липовой? Есть основания думать так, потому что Дюрант и Ирвинг – далеко не идеальные ментальные лидеры коллектива. Накопились серьёзные вопросы к «Бруклину». Нельзя так дома проигрывать ограниченному на кадры составу «Лейкерс». Даже на уровне регулярного чемпионата. А что если бы это был финал НБА? Дюрант и Ирвинг точно готовы к плей-офф?