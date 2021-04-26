«Майк отлично справился». ЦСКА уже кусает локти после разрешения суперзвезде уехать в США?

Джеймса встретили в «Бруклине» с распростёртыми объятиями. Американец может отбелить репутацию, а затем диктовать условия армейскому клубу.

24 апреля «Бруклин Нетс» объявили о переходе защитника Майка Джеймса. Контракт краткосрочный и пока рассчитан на 10 дней, но наверняка сотрудничество будет продлено. Если не «Бруклин», то найдутся другие желающие подписать Майка. Джеймс освобождён от обязанностей в ЦСКА до конца сезона, после чего договор с армейцами вновь вступает в силу.

В плей-офф Евролиги и решающей части сезона Единой лиги ВТБ армейцы обходятся без своей суперзвезды. Джеймс с отрывом был лучшим скорером, ассистентом и лидировал по эффективности команде. Пришлось перестраивать игру без американца, что пока у главного тренера Димитриса Итудиса получается неплохо.

Один из лучших игроков Евролиги возвращается в НБА после трёхлетнего отсутствия, чтобы помочь «Нетс» в конце регулярного сезона. Для российских любителей баскетбола не секрет, что с ЦСКА у Джеймса не сложилось. Характер в целом у Майка непростой. В США этому моменту будто не уделили внимания, особенно после солидного дебюта Майка в матче с «Бостон Селтикс» (109:104).

За 21 минуту на площадке Джеймс набрал 8 очков, собрал 2 подбора и отдал 2 передачи, а также исполнил эффектные трёхочковый и лэй-ап, впечатлив звезду команды Кайри Ирвинга. Так Джеймсу удалось стать предметом обсуждений в медиапространстве.

Скандальный Джеймс по полной наживётся на ЦСКА. Ещё и спровоцирует революцию в клубе? Армейцы могут остаться ни с чем в Евролиге. У Майка есть шанс взять титул НБА. И вернуться в Москву в команду с новым главным тренером.

«Вы могли видеть это по моей реакции. Майк Джеймс очень впечатлил меня. Мы хотим, чтобы он вписался в коллектив настолько, насколько это возможно. Хотим, чтобы он чувствовал себя комфортно. Встречаем его с распростёртыми объятиями. Хотим, чтобы он быстрее адаптировался и получал удовольствие от игры», — сказал Ирвинг.

А вот как на дебют Майка отреагировал главный тренер команды Стив Нэш.

«Майк отлично справился. Впервые встретить своих одноклубников и сразу выйти на матч НБА, который показывают по национальному телевидению, – это непросто. Он уже играл в НБА и, очевидно, проводил потрясающие сезоны в Европе. Мы знаем, что он талантливый игрок. Он, само собой, умеет набирать очки, но я был впечатлён его скоростью, способностью разгонять атаки и создавать пространство для одноклубников».

При этом у Джеймса был не самый простой первый день в команде. После матча Нэш рассказал, что они с Джеймсом впервые встретились лишь за два часа до начала игры. По словам Майка, это произошло, когда основные баскетболисты команды готовилась к матчу, играя три на три. Джеймс даже не успел запомнить всех своих новых одноклубников по именам, поэтому заранее попросил их не держать зла.

Защитник «Нетс» Брюс Браун поприветствовал Джеймса достаточно тепло: «Мы просто поприветствовали его. Это наш новый брат, и мы сказали ему, чтобы он просто вышел на площадку и играл. Нам плевать, кто набирает очки. Мы выходим и делаем то, что должны. Мы сказали ему войти в ритм. Он реализовал несколько бросков, и я сказал ему продолжать в том же духе».

Майк Джеймс покидает Россию и уезжает домой в США. Пусть так — ЦСКА без него даже лучше Армейцы уверенно забрали три последних матча. Зависимость от американца не такая большая, как могло показаться.

В социальных сетях мнения болельщиков о новичке «Нетс» разделились. Некоторые восхищаются его результативностью, агрессивным стилем игры и видят в нём отличную замену Крису Чиоззе, а другие вспоминают неудачный период в НБА и называют Джеймса «проблемным». Как никак, ЦСКА он покинул из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Вот как чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс отреагировал на переход Джеймса: «Майк Джеймс – сильный скорер! Отличная опция для «Нетс». Двигаемся дальше…»

Его мнение поддержал бывший баскетболист Джевон Шеперд, ныне эксперт CBC Sports: «Бруклин Нетс» — это нечто. У них в команде есть три лучших атакующих игрока в НБА, а они пошли дальше и подписали лучшего скорера Европы Майка Джеймса. Уничтожили всех».



Эту точку зрения разделяет и журналист The Athletic Сэм Весени: «Майк Джеймс способен кое-что сделать для «Бруклина». Он был одним из лучших атакующих игроков за пределами НБА в течение последних пяти лет. Без сомнений, талантливый скорер. Это успешное подписание».

«Единственная проблема в ситуации с Джеймсом – его возвращение в НБА произошло в результате травмы Чиоззы. Видимо, в этой лиге есть лимит на низких татуированных защитников», — написал обозреватель Джон Шухман, немного сбавив градус общего восторга.

Негативно о дебютанте «Бруклина» высказался один из редакторов ресурса Nets Daily Мэтт Брукс: «Мне не нравится, как Майк Джеймс играет в краске. Он не создаёт достаточно пространства».

Скандальный Джеймс продолжает разлагать ЦСКА. Похоже, точка невозврата пройдена Обычно чужеродные элементы принято удалять из коллектива. Как поступят армейцы?

А вот российского комментатора Владимира Гомельского отъезд Джеймса в США явно обрадовал, учитывая критическое отношение эксперта к игроку. «Надеюсь, что Джеймс больше никогда не появится в ЦСКА», — сказал Гомельский.

Эксперт следующим образом оценивает перспективы игрока в НБА: «В любом клубе НБА Джеймс вряд ли может рассчитывать более чем на 15-16 минут игрового времени. То есть выходить на замену в составе второй пятёрки. А значит, и играть против разыгрывающего второй пятёрки соперника. В таком случае его защитные навыки или их отсутствие не будут бросаться в глаза».

Президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кирилленко ситуация показалась выигрышной: «Этот переход хорош и для Майка, и для «Бруклина» – это называется win-win. Джеймс – отличный игрок, один из лучших игроков Евролиги, но, к сожалению, не получилось с ЦСКА. Это не игровая, а больше человеческая история».

Джеймс уже отыграл второй матч в составе «Нетс». Майк набрал 2 очка (0/1 трёхочковых, 2/4 штрафных), совершил 1 подбор и сделал 1 передачу за 7 минут. Нэш минимально задействовал Джеймса по логичным причинам. Во-первых, «Бруклин» проводил вторую игру в течение полутора дней. Во-вторых, Майк присоединился к команде за несколько часов до предыдущей встречи с «Бостоном». В третьих, в строй после травмы бедра вернулся Кевин Дюрант, так что в нападении «Нетс» особых проблем не замечалось, и не было необходимости перегружать Джеймса.

ЦСКА крупно попал на деньги. Скандалиста Джеймса не стоило подписывать аж на 3 года Майк входит в топ-5 по зарплате в Евролиге. И скидки на свои услуги делать не собирается.

Дальше у «Бруклина» будет небольшая возможность для передышки. Свои 15-20 минут в следующих матчах Майк должен получать, особенно до момента восстановления Джеймса Хардена.

Пока проходит лишь период адаптации Майка в «Бруклине». В команде его приняли отлично. Не исключено, что скоро сам Джеймс будет принимать участие в подобных шуточных ритуалах, как Деандре Джордан и Джефф Грин, а не с улыбкой наблюдать со стороны.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Бруклин Нетс».

ЦСКА позволил суперзвезде уехать в США в разгар сезона. Тем самым Майк получил шанс пройти своего рода «чистилище», избавиться от репутации проблемной личности. И потом пребывать в выгодной позиции при потенциальных переговорах с ЦСКА по расторжению контракта. Вплоть до того, чтобы диктовать свои условия и вообще не рассматривать никаких уступок.

Армейцы уже кусают локти из-за своего решения? Возможно, ещё нет (как минимум не в критических масштабах). Но дебютная игра с «Бостоном» наверняка заставила задуматься, что в ситуации с проблемным американцем можно было бы поступить иначе. Например, не предоставлять шанс на «искупление грехов» в лучшей лиге мира в составе лидера Восточной конференции и главного претендента на титул. А просто не давать игровую практику отстранённому баскетболисту и держать его в «изоляции». История не терпит сослагательного наклонения. Смотрим, как Майк проявит себя в НБА дальше. Будет интересно.