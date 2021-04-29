«Зенит» напрягся, ЦСКА может расслабиться. Плей-офф Евролиги в самой горячей фазе

Вероятно, армейцы уже сегодня узнают соперника по «Финалу четырёх». А вот со второй парой всё куда более туманно.

Прошли третьи матчи плей-офф Евролиги. Только одна серия завершилась всухую. ЦСКА в очередной раз подтвердил статус самого доминирующего клуба Старого Света в новейшей истории, не оставив шансов «Фенербахче» (3-0).

Плей-офф Евролиги в самой горячей фазе. Четвертые и пятые (при необходимости) матчи серии — самое интересное зрелище из возможных. Только ЦСКА лишил подобного своих болельщиков. Хотя они вряд ли расстроены. Армейцы и «Финал четырёх» являются синонимами с 2003 года, за исключением сезона-2010/2011 (и отменённого из пандемии коронавируса розыгрыша-2019/2020). Всего армейцы 20 раз попадали в решающую стадию, что является рекордом для баскетбольных клубов на континенте.

ЦСКА справился, несмотря на все проблемы. Скандал с Майком Джеймсом позади. Уилл Клайберн и Габриэль Лундберг готовы брать на себя роль лидеров нападения. Торнике Шенгелия, Дэниэл Хэкетт и Йоханнес Фогтманн тоже способны выстрелить в моменты, когда от них этого мало кто ждёт. Главный тренер Димитрис Итудис после прохода «Фенербахче» был вынужден отвечать на вопрос журналистов о Джеймсе. Напрямую имя скандального американца не называл, но дал понять высокую степень удовлетворения приверженностью делу у исполнителей, которые есть в составе прямо сейчас.

ЦСКА уже в «Финале четырёх» и может расслабиться. Что в остальных парах?

У «Фенербахче» было много гонора перед дуэлью с ЦСКА. На выходе получился жирный ноль Армейцы без проблем всухую закрыли серию с турками и первыми вышли в «Финал четырёх». Все сомнения в состоятельности команды развеяны.

«Реал» — «Анадолу Эфес» (1-2 в серии)

«Анадолу Эфес» мог и должен был первым оформлять выход в «Финал четырёх». Команда Эргина Атамана лидировала +14 в четвёртой четверти третьего матча против «Реала». Не было даже каких-то малейших намёков на то, что мадридский клуб совершит камбэк. Однако в последние 5 минут «Эфес» просто остановился. Итог: рывок «Реала» 19-2 и выигранный со счётом 80:76 матч.

«Эфес» был наказан за чрезвычайно высокую степень расслабленности. Шейн Ларкин, Василие Мицич и компания уже мысленно открывали шампанское в раздевалке, празднуя выход в «Финал четырёх». Было также явное пренебрежение к силе «Реала», причём неспроста. «Эфес» тотально доминировал над командой Пабло Ласо в течение 95% времени серии и мог отскочить в Мадриде даже при откровенном попустительстве в концовке – на последнюю минуту «Анадолу» заходил лидером.

В самый решающий момент третьего матча совсем без опеки оставили Руди Фернандеса. 36-летний легендарный ветеран набрал всего 3 очка в игре с «Анадолу», но они стали решающими — победный бросок Руди за 51 секунду до сирены вывел «сливочных» вперёд. Кроме того, совсем бросили опекать ещё одного сдавшего опытного исполнителя Серхио Льюля, который набрал 20 очков и выдал фактически лучший матч за последние 2-3 года. Обычно гиперактивный Атаман на этот раз как-то вяло реагировал на происходящее и долго не брал тайм-ауты. Словно сам не верил, что «старики» «Реала» сумеют сподобиться на камбэк.

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И всё-таки в этой паре расклад сил никоим образом не поменялся. «Реал» воспользовался потерей концентрации «Эфеса» и сократил счёт в серии, в которой по-прежнему остаётся явным андердогом. Не без доли везения и прыгнув выше головы. С трудом верится, что снаряд дважды залетит в одну и ту же воронку. «Анадолу Эфес» — абсолютный фаворит пары. Конечно, есть риск попадания в психологическую яму после удара в третьем матче. Однако доведение серии до пятого матча кажется маловероятным сценарием. Скорее всего, команда Атамана заберёт четвёртый матч в Мадриде 29 апреля и выйдет на ЦСКА в «Финал четырёх». А вот с определением второй пары всё куда более туманно.

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«Зенит» — «Барселона» (1-2 в серии)

«Зенит» достойно сражался, но проиграл «Барселоне» (70:78) в третьем матче. Команда Хавьера Паскуаля снова блестяще закрыла звёзд «блауграны». Никола Миротич, Кори Хиггинс и Ник Калатес на троих показали скромную суммарную эффективность — 31 балл. Миротич в регулярке часто единолично осиливал такую полезность. В Санкт-Петербурге Никола едва добрался до двузначной отметки результативности (11 очков, 5 из них с линии штрафных).

Не находится рецепта у «Зенита» только против центрового «Барселоны» Брэндона Дэвиса, который во всех трёх матчах смотрелся очень солидно. В третьей игре Дэвис набрал 22 очка и собрал 8 подборов при эффективности в 28 баллов. В очередной раз приходится с сожалением констатировать потерю из-за травм форварда Матеуша Понитки и центрового Артураса Гудайтиса. Последний точно не дал бы Дэвису так разгуляться на паркете.

В свою очередь, главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс нашёл способы противодействия лидерам «Зенита» Кевину Пангосу и Уиллу Томасу, которые набрали всего по 10 очков в третьем матче. Шарас также решился задействовать 40-летнего центрового Пау Газоля, которого в этом сезоне в Европе вживую увидит только публика в Санкт-Петербурге. Пау за 7 минут набрал 2 очка и запомнился в большей степени тем, что Алекс Пойтресс мощно вколотил через него сверху. Возможно, в четвёртом матче Газоль просидит всю игру на скамейке, как уже было во втором матче.

«Барса» с огромными потугами забрала победу и повела в серии. Ясикявичюс на пресс-конференции признался, что его команде пришлось страдать на паркете, чтобы добиться этого успеха. Пока локального. «Зенит» напрягся после отставания 1-2 в серии, но ещё не лишился шансов на проход дальше. «Барса» не производит впечатление несокрушимой силы.

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«Бавария — «Милан» (1-2 в серии)

Сухой победы «Милана» не получилось. «Бавария» вышла на площадку предельно заряженной и забрала победу в третьем матче 85:79. Разница всего +6, но «Бавария» спокойно вела в счёте в течение всего матча, в том числе лидировала +14 в четвёртой четверти. Хотя ещё бы пару минут и «Милан» мог бы сподобиться на камбэк подобно тому, что случился в первом матче, когда в заключительном игровом отрезке было отыграно отставание в 11 очков и вырвана победа на последней секунде за счёт лэй-апа Зака Лэдея.

Создалось впечатление, что «Милан» не показал весь свой потенциал. Команда Этторе Мессины словно была готова к тому, что в Мюнхене придётся играть четвёртый матч. Резерв сил у Кевина Пантера, Зака Ледэя, Серхио Родригеса, Малкольма Дилэйни, Шевона Шилдса, Луиджи Датоме и Кайла Хайнса огромный. Никто из них не отбегал более 26 минут. Родригес и Датоме вообще сыграли менее 20. У «Баварии» 34 минуты на паркете провёл Владимир Лучич, 29 — Джаджуан Джонсон. Хотя в целом Андреа Тринкьери тоже не перегружал лидеров Джалена Рейнольдса, Ди Джея Сили и Уэйда Болдуина.

Посмотрим, делал ли Мессина осознанную ставку на четвёртый матч или нынешняя «Бавария» на домашнем паркете слишком хороша для «Милана». В любом случае, интрига в этой паре самая большая из всех оставшихся после того, как «Барселона» вернула себе преимущество домашней площадки в серии с «Зенитом».