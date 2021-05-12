У Леброна серьёзнейшие неприятности, вырисовывается сетка плей-офф. Что творится в НБА

В НБА близок к завершению регулярный чемпионат. Командам осталось провести по 2-3 матча.

Уже сейчас постепенно вырисовывается сетка плей-офф. Также можно назвать главных неудачников сезона.

8 участников плей-офф известны на 100%, 12 — на 99%

«Юта Джаз», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Филадельфия Сиксерс», «Милуоки Бакс», «Майами Хит» официально вышли в плей-офф. «Нью-Йорк Никс», «Атланта Хоукс», «Даллас Маверикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» тоже почти наверняка получат прямые путёвки в постсезон.

«Атланта» и «Нью-Йорк» должны выиграть хотя бы один из трёх оставшихся матчей. Или рассчитывать на то, что «Бостон» как минимум один раз оступится. Вероятность, попадания «Хоукс» и «Никс» в постсезон напрямую практически равна 100%. Во-первых, эти клубы к сериям из трёх поражений не приучили. Во-вторых, «Селтикс» сейчас крайне слабы и после потери Джейлена Брайна проиграли два «матча жизни» с «Майами Хит». Подопечных Брэда Стивенса ждёт турнир плей-ин.

«Лейкерс» доигрались. Худший сон Леброна Джеймса материализуется в реальности Действующие чемпионы рискуют сложить полномочия ещё до начала плей-офф. Самый неприятный момент – руку к этому может приложить Стефен Карри.

У Леброна Джеймса и «Лейкерс» серьёзнейшие неприятности на Западе. Во-первых, Джеймс никак не вылечится от травмы голеностопа. По данным инсайдера Эдриана Воджнаровски, Король будет играть в плей-офф с болевыми ощущениями. Однако «Лейкерс ещё нужно попасть туда. Вероятно, придётся пройти через туриир плей-ин.

«Лейкерс» (39-30) необходимо выиграть на два матча больше, чем «Даллас Маверикс» (40-29) и «Портленд Трэйл Блэйерс» (40-29) за три тура до конца регулярки. У «Далласа» календарь очень простой — слабо мотивированный «Нью-Орлеан» и вообще потерявшие какой-либо настрой «Торонто Рэпторс» и «Миннесота Тимбервулвз». У «Портленда» оппоненты посложнее — «Юта», «Финикс» и «Денвер» находятся в топ-4 Запада. Однако все они фактически бросили играть под конец регулярки. «Джаз», «Санз» и «Наггетс» устраивает текущее пребывание на первом, втором и четвёртом местах соответственно. Даже если по полной убиваться на паркете, не факт что удастся подняться выше. Лучше сэкономить силы перед плей-офф.

«Лейкерс» осталось сыграть с «Хьюстоном», «Индианой» и «Нью-Орлеаном». Победить во всех трёх матчах реально даже без Леброна, хотя Король надеется вернуться в ближайшей игре с «Рокетс». Подопечные Фрэнка Вогеля на недавнем отрезке включили жёсткую защиту и за счёт этого обыграли «Денвер» (93:89), «Финикс» (123:110) и «Нью-Йорк» (101:99 ОТ). Энтони Дэвис заявил, что впервые за два года в «Лейкерс» столкнулся с вызовом: избежать турнир плей-ин — очень желанная цель для действующих чемпионов. Однако все усилия Энтони и его партнёров рискуют пойти насмарку. «Лос-Анджелес» слишком поздно взялся за дело.

Чтобы понять такое неприятие плей-ин в «Лейкерс», нужно подробно рассмотреть суть нововведённого турнира. Плей-ин пройдет с 18 по 21 мая. Команда, занявшая седьмое место по проценту побед в регулярном чемпионате (в данный момент это «Лейкерс»), будет принимать команду, занявшую восьмое место в той же конференции – победитель этой встречи получит седьмой номер «посева» в плей-офф. Команда, занявшая девятое место, примет команду, занявшую десятое, после чего победитель этого противостояния разыграет последнюю путевку в плей-офф с проигравшей в первой паре командой.

«Голден Стэйт» выдаст Карри гигантский контракт на $ 217 млн. Это будет роковая ошибка Стефен проводит исторически успешный сезон. Однако годы берут своё – больших денег он не стоит.

Сейчас всё выглядит так, что «Лейкерс» попадают на «Голден Стэйт». Придётся играть не серию до четырёх побед, а всего один матч. Пусть даже на своей арене «Стэйплз Центр» в Лос-Анджелесе. У соперников Стефен Карри вполне может включить режим супергероя, Дрэймонд Грин. Келли Убре и Эндрю Уигинс тоже способны собраться на отдельно взятую игру и в кои-то веки показать солидное качество на паркете. В случае проигрыша от «Уорриорз» у «Лейкерс» ещё будет шанс на спасение в матче с «Мемфис Гриззлис» или «Сан-Антонио Спёрс». Однако, опять же, это лишние нервы. И в одном матче победить может даже самый записной аутсайдер.

Даже если «Лейкерс» пройдут плей-ин, ничего хорошего дальше не светит. В первом раунде плей-офф ждёт столкновение с «Финиксом» или «Ютой», не имея преимущества домашней площадки в серии. Леброн и Дэвис будут выкладываться по полной в плей-офф. Допустим, выбьют неопытных «Санз» или «Джаз». Потом придётся играть с остальными контендерами вплоть до финала НБА без преимущества своего паркета. Защита титула «Лейкерс» в этом сезоне крайне маловероятна и станет настоящим подвигом.

«Торонто», «Чикаго», «Нью-Орлеан» — главные неудачники сезона

«Голден Стэйт», «Мемфис», «Шарлотт», «Бостон» и «Индиана» обеспечили себе место в плей-ин. В одной победе от этого «Сан-Антонио» и «Вашингтон». Или просто достаточно того, чтобы «Нью-Орлеан» и «Чикаго» проиграли хотя бы один раз за три оставшиеся встречи. «Пеликанс» до конца регулярки потеряли из-за травм Зайона Уильямсона и Брэндона Ингрэма, так что о каком-то героическом подвиге вряд ли стоит мечтать. Аналогичная ситуация и у «Сакраменто Кингз» (31-28), у которых аналогичный баланс с «Нью-Орлеаном». Хотя у «Кингз» осталось две спаренных выездных встречи с «Мемфисом» и домашний поединок со слабо мотивированной «Ютой». В прорыв «Сакраменто» верится больше, чем в случае с «Пеликанс».

«Чикаго» после громкого обмена Николы Вучевича планомерно регрессировал. Важнейший матч с «Бруклин Нетс» (107:115) подопечные Билли Донована безвольно проиграли. Вряд ли «Буллз» совершат мощный победный рывок. Да и «Вашингтон» как минимум один матч из трёх оставшихся выиграет. Если не у «Атланты» и «Шарлотт», то дома у «сливного» «Кливленда». Травма Брэдли Била в этом процессе не помешает. Расселл Уэстбрук и сам неплохо тащит «Уизардс».

«Торонто» уже давно лишился шансов на плей-ин. «Рэпторс» впервые с 2014 года не сыграют в постсезоне. Канадскому клубу нужно что-то менять. Кайл Лоури, Паскаль Сиакам и Фред Ванвлит вместе не способны давать результат. Если рядом нет суперзвезды вроде Кавая Леонарда, который привёл их к титулу в 2019-м. Возможно, исчерпал себя и главный тренер Ник Нерс.

Суперкоманда оказалась липовой? К «Бруклину» накопились серьёзные вопросы «Лейкерс» разнесли «Нетс» даже без Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. А что, если бы это был финал НБА?

Ключевые вопросы, которые осталось определить

В Западной конференции уже почти всё ясно. «Юта», «Финикс», «Клипперс» и «Денвер» забирают первые 4 места. «Даллас», скорее всего, станет пятым из-за лёгкого календаря. «Портленд» имеет хорошие шансы финишировать шестым, но всё-таки возможность прорыва «Лейкерс» полностью закрывать не стоит. «Голден Стэйт», «Мемфис» и «Сан-Антонио» займут 7-10-е места, если не случится каких-то чудес.

На Востоке ситуация более интересная. «Филадельфия» (47-25) в одной победе от первого места в конференции. Второе-третье места должны разыграть «Бруклин» (45-24) и «Милуоки» (44 -25). «Нью-Йорк», «Атланта» и «Майами» (у всех баланс 38-31) определят позиции 4-6. «Бостон» (35-34) станет седьмым. На 8-10-е позиции претендуют «Шарлотт» (33-36), «Индиана» (33-36) и «Вашингтон» (32-37).