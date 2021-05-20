«Величайший бросок в истории плей-ин». Леброна жёстко подставили — выкрутился он блестяще!

Джеймс невероятно попал через Карри и вывел «Лейкерс» в плей-офф. А «Клипперс» и «Денвер» рискуют поплатиться за свои нечистые манёвры.

Действующие чемпионы НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» очень не хотели играть в турнире плей-ин. И особенно нежелательным соперником для Леброна Джеймса виделся «Голден Стэйт Уорриорз» во главе со Стефеном Карри.

«Лейкерс» не удалось подняться выше седьмого места в регулярном чемпионате, так что плей-ин стал неизбежен. И встретиться там довелось именно с «Уорриорз».

Понять недовольство «Лейкерс» можно. Сезон команды омрачили травмы Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, из-за чего случилось планомерное падение из топ-3 таблицы на седьмое место. «Лос-Анджелес» проснулся в конце регулярки и выдал серию из пяти побед подряд, но это не помогло подняться в топ-6.

Дело в том, что Леброна жёстко подставили. В первую очередь речь о нечистой игре «Лос-Анджелес Клипперс» и «Денвер Наггетс». Первые странным образом проиграли самым «сливным» командам лиги «Хьюстон Рокетс» и «Оклахома-Сити Тандер» два последних матча чемпионата лишь бы сделать нулевой вероятность попадания на «Лейкерс» на старте плей-офф. Подопечные Тайрона Лю буквально стремились упасть на четвёртое место, а не остаться на третьем или цепляться за ещё остававшиеся теоретические шансы подняться на вторую позицию.

Известный эксперт Стивен Эй Смит один их тех, кто заявил о некрасивых действиях «Клипперс» напрямую.

«Клипперс» должно быть стыдно за себя. Они должны были совершить что-то грандиозное, чтобы навлечь позор на клуб, который за 50 лет ни разу не вышел в финал конференции. Они намеренно проиграли «Хьюстону» и «Оклахоме», двум самым жалким командам этого сезона. Они отдали обе встречи, не выпустив Кавая Леонарда и Пола Джорджа.

Они не хотят играть с Леброном и «Лейкерс» в первом раунде плей-офф. Намеренно проиграть, чтобы избежать «Лейкерс»? Намеренно проиграть, чтобы не попасть на команду, которую они собирались вынести в прошлом сезоне? Это не похоже на чемпиона», – заявил Смит.

Что касается «Денвера», то команда из Колорадо безвольно отдала последний матч регулярки с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (116:132). «Наггетс» наверняка смогли бы обыграть этого соперника, если бы очень сильно захотели. Как минимум навязали бы ему борьбу до последних секунд. Однако подопечные Майка Мэлоуна делать этого не стали. Причина простая. «Денверу» достались бы «Лейкерс» в первом раунде в случае победы над «Портлендом».

Теперь «Наггетс» ждёт серия плей-офф с «Трэйл Блэйзерс», где команда наверняка будет выглядеть более конкурентоспособно, чем в последнем матче регулярки. «Клипперс» вышли на «Даллас», лидеры которого Лука Дончич и Кристапс Порзингис хотят взять реванш за прошлогодний проигрыш в плей-офф. Нечистые игры «Клипперс» и «Денвера» могут выйти им боком очень быстро. Не будет сюрпризом, если эти команды провалятся и вылетят уже на ранней стадии плей-офф.

«Лейкерс» пришлось столкнуться с непростой задачей. Седьмой номер посева и ниже никогда не становился чемпионом НБА. То есть статистика намекает на то, что шансов на защиту титула фактически нет. Но ещё было нужно получить этот седьмой номер посева в битве с «Голден Стэйт». «Лос-Анджелесу» это удалось.

Джеймс против Карри — классика НБА, лучшее соперничество в современной истории баскетбола. Противостояние Леброна и Стефена в финалах 2015-2018 будут вспоминать даже после завершения карьеры суперзвёзд. Как и битву в плей-ин-2021, которая завершилась эпичным моментом. Леброн за 58 секунд до сирены на исходе владения был вынужден бросать с очень дальней дистанции через руки Карри. И попал!

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

Возможно, не такой эпичный момент как блок-шот Леброна на Андре Игуодале в седьмом матче финала-2016, но тоже очень круто. Особенно с учётом того, что за пару минут до броска Джеймс получил повреждение глаза после тычка пальцем Дрэймонда Грина.

«Самый дальний трёхочковый Леброна в сезоне. Первое попадание за последние 9 минут игры. Величайший бросок в истории плей-ин НБА», — резюмировал твиттер-аккаунт Stat Muse. Отметим, что плей-ин проводится всего лишь второй сезоне в лиге.

Для «Лейкерс» встреча с «Уорриорз» складывалась очень трудно. В первой половине вообще не летело. 31 промах за две четверти — худший показатель сезона. «Уорриорз» ни разу не уступали в счёте в течение трёх двенадцатиминуток. Только в четвёртом игровом отрезке «Лейкерс» проснулись и показали чемпионский характер, вырвав победу броском Леброна. Качество баскетбола в исполнении подопечных Фрэнка Вогеля плохое, но есть главное — результат.

В плей-офф «Лейкерс» встретятся со вторым сеяным «Финикс Санз». У «Лос-Анджелеса» нет преимущества домашней площадки, однако это противостояние не относится к разряду типичных в первом раунде. Здесь второй номер посева не является абсолютным фаворитом, проход которого дальше не вызывает сомнений. «Лейкерс» во главе с Леброном и Дэвисом вполне способны обыгрывать «Финикс», лидеры которого Девин Букер и Деандре Эйтон впервые играют в постсезоне, а разыгрывающий-ветеран Крис Пол накопил богатую историю неудач в играх на выбывание. Да и победа в клатче с победным броском через Карри – то, что должно пойти на пользу команде в плане эмоций. Возможно, для «Лейкерс» даже лучше вырвать путёвку в плей-офф таким образом, чем просто громить соперника.

Стефен Карри набрал 37 очков, но не спас «Голден Стэйт» от «Лейкерс» и Леброна. Большой помощи от партнёров, как это часто бывает, не пришло. Эндрю Уиггинс набрал 21 очко, а больше и выделить некого. Разве что Дрэймонда Грина, набравшего 2 очка и ни разу не попавшего с игры, но неплохо закрывшего Дэвиса (у Энтони точность 4/13 при опеке Дрэймонда).

«Уорриорз» имеют отличный шанс выйти в постсезон на «Юту Джаз». Через два дня команда Стива Керра примет «Мемфис Гриззлиз», который в своей игре плей-ин с трудом прошёл «Сан-Антонио Спёрс» (100:96). В последнем матче регулярки «Голден Стэйт» дома уже разбирался с «Мемфисом» (113:101). Хотя дело дошло до достаточно нервной концовки, где веское слово сказал Карри. Тогда Стефен настрелял 46 очков за игру. Вероятно, для успеха «Уорриорз» снова понадобится результативность 30+ в исполнении разыгрывающего. Ему это по силам.