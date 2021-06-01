Позитива куда больше, чем негатива. Как оценивать сезон-2020/2021 для «Локо»

«Локомотив-Кубань» в сезоне-2020/2021 дошёл до четвертьфинала Еврокубка и полуфинала Единой лиги ВТБ. В обоих случаях подопечные Евгения Пашутина уступали в сериях казанскому УНИКСу.

Мог ли «Локо» добиться большего? Да, конечно. Травмы лидеров застали краснодарцев в самый неудачный момент из возможных. Иногда не хватало немного удачи. Однако и положительные моменты в нынешнем сезоне в памяти болельщиков «Локо» останутся.



Регулярный чемпионат Еврокубка «Локомотив-Кубань» завершил с результатом 8-2 и занял второе место в группе после одного из главных фаворитов сезона «Виртуса». Среди прочего краснодарцы без особых проблем дважды сломили сопротивление будущего победителя турнира «Монако». Особенно эффектной получилась гостевая победа — 88:72.

«Локо» закономерно считался одним из главных фаворитов наряду с «Виртусом», УНИКСом и «Ховентудом». Концовка 2020-го принесла неприятные новости — до конца сезона из-за травмы колена выбыл лидер команды центровой Алан Уильямс. Серьёзный удар по амбициям «Локо», но не приговор шансам выиграть Еврокубок и успешно выступить в Единой лиге ВТБ.



В Топ-16 команде Пашутина достались достаточно простые соперники — «Леваллуа Метрополитан», «Партизан» и «Тренто». Однако адаптация к игре без Уильямса оказалась достаточно затяжной. «Локо» уступил «Метрополитану» и «Тренто» в первых двух матчах. Под сомнение было поставлено не только первое место в группе, но и выход в плей-офф.



«Локо» экстренно подписал защитника Найджела Уильямса-Госса и «большого» Дрю Гордона, после чего команда разогналась. Не стала большой помехой даже потеря лучшего скорера Джордана Кроуфорда. Американец слишком «зазвездился» и нарушал дисциплину, проявлял чрезмерный эгоизм на паркете. Расставание стало лучшим вариантом. Катастрофы после ухода Кроуфорда не случилось. Уильямс-Госс стал более активно проявлять себя в нападении, активизировались в этом аспекте Уилл Каммингс, Миндаугас Кузминскас, Кевин Херви и остальные.



Самый знаковый матч сезона «Локо» прошёл в Белграде. Железнодорожники растеряли преимущество во второй половине, позволив «Партизану» совершить камбэк и вырвать победу на последних секундах.

«Локомотив-Кубань» вышел из группы, но только со второго места. Почему этот момент так важен? «Локо» мог попасть в половину сетки плей-офф с «Монако», «Гран Канарией» и «Будучностью». Все соперники для команды Пашутина более чем посильные. Как уже упоминалось выше, тот же «Монако» был легко разбит краснодарцами в регулярном чемпионате.

В Топ-16 всё-таки пришлось уступить первое место «Леваллуа», который команда Пашутина по сумме двух встреч переиграла. В Париже сопернику был учинён разгром (83:61) и взят реванш за обидный домашний проигрыш, когда «Локо» ещё приходил в себя после потери Уильямса. «Локо» однозначно сильнее «Монако», «Будучности» и «Гран Канарии». Практически нет сомнений в том, что краснодарская команда прошла бы этих соперников в плей-офф.



«Локо» попал в очень сложную вторую половину сетки с УНИКСом, «Виртусом» и «Ховентудом». Странная ситуация, когда в одной части сетки собраны фактически 4 лучших команды плей-офф, а во второй представлены явные андердоги. Но ничего не поделаешь. Не хватило той самой победы в Белграде, чтобы стать первыми в Топ-16.



В плей-офф «Локо» уступил УНИКСу (1-2) в упорной борьбе. В противостоянии сильных соперников решающим фактором стало преимущество домашней площадки у казанцев, которые после этого в полуфинале прошли расхваленный и переоценённый «Виртус».

В финале УНИКС проиграл «Монако», но этот клуб явно не сильнее казанцев или «Локо». Просто французы воспользовались слабостью сетки. Подопечные Звездана Митровича очень натужно прошли весьма посредственные «Будучность» и «Гран Канарию» в плей-офф. В финале «Монако» сенсационно победил УНИКС во многом из-за расслабленности российской команды. Выход в Евролигу подопечные Димитриса Прифтиса уже обеспечили, обделённый большими успехами «Монако» оказался чуть более мотивированным и «голодным» в финале. Снова приходится сожалеть об иррациональной сетке плей-офф. Попади «Локо» во вторую её часть, наверняка играл бы в финале с УНИКСом вместо «Монако».



После вылета из Еврокубка «Локомотив-Кубань» сконцентрировался на Единой лиге ВТБ. Концовку регулярного чемпионата команда Пашутина провела очень уверенно и стала второй, обеспечив хороший номер посева в плей-офф. В первом раунде игр на выбывание «Локо» прошёл «Химки» (2-0).



Далее краснодарцам снова пришлось столкнуться с УНИКСом. Серия полуфинала Единой лиги ВТБ была проиграна всухую — 0-3. В значительной степени неожиданный исход, хотя травмы системообразующего игрока команды разыгрывающего Мантаса Калниетиса и вылетевшего ещё в марте капитана Станислава Ильницкого однозначно сказались на конкурентоспособности железнодорожников в этой серии.



Вылет в полуфинала Лиги ВТБ и 1/4 финала Еврокубка — не самый лучший, но и не худший итог года, учитывая обстоятельства. В Еврокубке был риск не выйти в плей-офф, но грамотные ходы в разгар сезона позволили спасти положение. В Лиге ВТБ второе место в регулярке (лучший результат в истории клуба) впереди УНИКСа и ЦСКА однозначно следует занести в актив. Серию с «Химками» в первом раунде плей-офф тоже. В полуфинале уже было сложно одолеть УНИКС без MVP регулярного чемпионата Лиги ВТБ Калниетиса. Тем более, что соперник вышел на серию очень мотивированным, чтобы реабилитироваться за поражение в финале Еврокубка.

И ещё один важный момент. Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Егор Сычков, Сергей Долинин, Даниил Середа, Валерий Калинов — молодые игроки, которые стали частью ротации «Локо» в нынешнем сезоне. Кто-то получил больше минут, кто-то меньше, но в клубе не боятся доверять перспективной российской молодёжи. Эта линия будет продолжена и в дальнейшем. Мартюк сыграл 26 матчей в Единой лиге ВТБ, Емченко — 23, Долинин — 18, Калинов – 14. Молодые парни выходили и в Еврокубке, в том числе в важнейших играх против топ-соперников вроде «Виртуса».



«Локо» в следующем сезоне снова выступит в Еврокубке и однозначно будет одним из фаворитов турнира. При этом следует рассчитывать, что ещё больше минут на паркете проведут молодые отечественные баскетболисты. Стратегия краснодарского клуба не может не радовать, учитывая реальные проблемы с доверием к российским игрокам в клубах Единой лиги.