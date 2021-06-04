«Лос-Анджелес Лейкерс» сложили с себя полномочия действующих чемпионов НБА, уступив «Финикс Санз» (100:113, 2-4) в шестом матче серии первого раунда плей-офф.

Всё получилось очень безвольно для «озёрных». «Лейкерс» были вчистую разбиты в первой четверти — 14:36. На пятой минуте из-за усугубления травмы паха выбыл звёздный тяжёлый форвард Энтони Дэвис. Однако вряд ли это можно назвать оправданием ужасной игры подопечных Фрэнка Вогеля.

«Финикс» контролировал ход встречи и ближе чем на двузначную разницу соперника не подпускал. Леброн Джеймс набрал 29 очков, девять подборов и семь передач. В исполнении Короля было нужно супергеройское выступление, но его не последовало. Очевидно, что Джеймс ещё испытывает определённые проблемы из-за травмы голеностопа.



Как всегда, игроков Х-факторов, способных подстраховать звёзд, в составе «Лейкерс» не нашлось. Деннис Шрёдер набрал 20 очков при средней точности 6/14. Исправился за 0/9 в прошлой игре, но это не уровень продуктивности исполнителя, который хочет получить контракт на 20+ млн долларов. Кентавиус Колдуэлл-Поуп (19 очков), Уэсли Мэттьюз (12 очков) и Тэйлен Хортон-Такер (12 очков) покорили двузначную результативность, что особо погоды не сделало.

У «Финикса» блистал Девин Букер, который настрелял 47 очков (из них 33 — в первой половине) и собрал 11 подборов. Крис Пол на фоне травмы спины опять не выступал мощно и долго (восемь очков, 12 передач за 29 минут), но здесь важно отметить сам факт выхода ветерана на паркет. Крис — ментальный лидер команды, его появление в игре через боль однозначно прибавляет уверенности партнёрам.



Леброн впервые в карьере вылетает в первом раунде плей-офф. Нынешний сезон серьёзно отразится на наследии Короля. Где-то потирает руки Майкл Джордан. Похоже, Леброн выбыл из гонки величайших.

Джеймс в последние годы постепенно менял восприятие общественности, позиции Джордана в качестве лучшего баскетболиста в истории перестали быть незыблемыми. Сейчас совершён огромный откат акций Леброна назад. Сложно сказать, что должен сделать Джеймс до конца своей карьеры, чтобы «отмыться» от провала в этом году. Разве что оформить «три-пит», как Джордан дважды делал со своим «Чикаго».

В этом мире возможно всё, но для начала «Лейкерс» нужно почистить состав. Как минимум Деннис Шрёдер, Марк Газоль, Кайл Кузма и Монтрез Харрелл видятся в нём чужеродными элементами и тратить на них драгоценные средства в платёжной ведомости неуместно.



«Лос-Анджелес» ждёт очень насыщенное межсезонье. Леброн вместе с владелицей Джини Басс и генеральным менеджером Робом Пелинкой должны понять, что пошло не так и как переоснастить команду.



От «Лейкерс» были высокие ожидания, но, по большому счёту, всё логично. Второй номер посева «Финикс» прошёл седьмой сеяный «Лос-Анджелес». У «Санз» очень симпатичная команда, которая действительно способна побороться за попадание в финал от Западной конференции.



В полуфинале конференции подопечные Монти Уильямса будут явным фаворитом против «Денвер Наггетс», которые потеряли ведущего разыгрывающего Джамала Мюррея до конца сезона. А дальше более чем реально разобраться с «Ютой» или «Далласом»/«Клипперс».

Впервые Крис Пол может сыграть в решающей стадии сезона. В 36 лет. Он это заслужил, учитывая все предыдущие неудачи в постсезоне. Вырисовывается очень красивая история.