Кажется, несокрушимая суперкоманда отменяется. Проблемы «Бруклина» выглядят нерешаемыми

«Милуоки Бакс» на своей площадке удалось обыграть «Бруклин Нетс» в четвёртом матче полуфинала конференции. Встреча завершилась со счётом 107:96, «Милуоки» сравнял счёт в серии – 2:2. Для «Нетс» дела складываются не лучшим образом – во второй четверти площадку из-за травмы покинул один из лидеров команды Кайри Ирвинг. Из «Большого трио» у «Бруклина» остался только Кевин Дюрант. Теперь у нью-йоркского клуба может попросту не остаться ресурсов, чтобы продолжать бороться за выход в финал Восточной конференции.

В начале четвёртой встречи «Бруклину» удавалось удерживать небольшое преимущество над соперником — первая четверть завершилась со счётом 26:23. Во втором отрезке «Нетс» довели преимущество до двузначного, но сразу же растеряли его, пропустив рывок 0:12. К большому перерыву команды подошли со счётом 53:48 в пользу хозяев. Во второй половине матча «Милуоки» не уступал в счёте, уверенно ведя с двузначной разницей. Наибольший вклад в победу «Бакс» внёс Яннис Адетокунбо, которому вновь удалось проявить себя в важном матче плей-офф. Он оформил дабл-дабл — 34 очка и 12 подборов.

Потеря Ирвинга, безусловно, сразу же сказалась на игре команды. Кайри наступил на ногу Адетокунбо, в результате чего травмировал правый голеностопный сустав. До того, как покинуть площадку, Ирвинг успел набрать 11 очков, сделать 5 подборов и 2 передачи. Он провёл на площадке всего 17 минут, но по итогам встречи остался вторым по результативности в составе «Нетс».

Несмотря на то, что Кайри избежал перелома, повреждение выглядело достаточно серьёзным, а арену он покидал на костылях и в защитном ботинке. Главный тренер команды Стив Нэш после игры сообщил, что о серьёзности повреждения Ирвинга ему ничего неизвестно, и он будет лишь надеяться, что разыгрывающий не пропустит следующий матч. Завтра игроку предстоит пройти более тщательное обследование.

В сложившейся ситуации напрашивается единственное решение – экстренное возвращение на площадку Джеймса Хардена. Но о сроках его восстановления и готовности вернуться на паркет по-прежнему ничего не известно. Игрок пропустил прошедший матч из-за травмы правого подколенного сухожилия, полученной неделей ранее на первой минуте второй встречи с «Бакс» (115:107).

По словам Стива Нэша, Харден прогрессирует в процессе восстановления, но никакой конкретики по возвращению игрока специалист не предоставил. При этом наставник «Нетс» не собирается рисковать Харденом и форсировать процесс восстановления.

«Я не хочу, чтобы Джеймса торопили с возвращением. Если он сможет сыграть в следующем или в шестом матче, это будет замечательно. Если нет, мы не будем подвергать его риску усугубления или превращения травмы в долгосрочную», — сказал Нэш после четвёртой встречи.



Если в нападении игру «Бруклина» на себе продолжает тащить Кевин Дюрант, то на задней линии у «Нетс» дела обстоят печально. Место Хардена в стартовой пятёрке занял Брюс Браун – в четвёртой встрече он набрал лишь 7 очков, 1 подбор и 2 передачи за 21 минуту на площадке. Больше игрового времени начал получать и новичок команды Майк Джеймс, но в четвёртом матче серии он опять выступил слабо. За 20 минут дебютант «Нетс» записал в свой актив 5 очков, 3 подбора и 1 передачу, завершив встречу с рейтингом «плюс-минус» "-17". С таким же показателем матч завершил и другой защитник Джо Харрис, Ландри Шамет провёл на паркете всего 11 минут и также не проявил себя.

В общем, надеяться «Бруклину» не на кого – в команде нет ни одного баскетболиста, способного в полной мере заменить Хардена на его позиции. И Ирвинга тоже. Изгнанный из ЦСКА Майк Джеймс вышел в старте вместо Кайри на вторую половину. Пользы от него в значимые минуты плей-офф никакой. Майк более-менее проявлял себя, только когда соперник уже выбрасывал белый флаг и особо не сопротивлялся.

В «Нетс» сложилась очень непростая ситуация – череда травм подкосила «Бруклин». Если Харден и Ирвинг не вернутся в строй в ближайшее время, усилиями одного лишь Дюранта вырвать победу ещё в двух матчах серии будет просто невозможно. Возвращение Джеффа Грина, выбывшего после третьего матча с «Бостон Селтикс» в первом раунде, также особой роли не сыграло. Всё-таки это игрок даже близко не топового уровня.

Когда «Большое трио» не выходит на матч в полном составе, у «Нетс» появляются проблемы. «Милуоки» повезло – теперь команда, подчистую проигравшая первые две встречи, кажется, вполне способна навязать борьбу за выход в финал Восточной конференции пострадавшему от кадровых потерь сопернику. Привычное «чокерство» Янниса Адетокунбо и Криса Миддлтона как минимум на домашней арене сошло с рук.

Следующий матч клубы проведут 16 июня, шестая встреча состоится ещё спустя два дня. «Милуоки» предстоит реабилитироваться в гостях, а «Нетс» остаётся лишь надеяться на возвращение Хардена и Ирвинга, ведь без своих лидеров они отнюдь не непобедимы. Кажется, несокрушимая суперкоманда отменяется. Проблемы «Бруклина» выглядят нерешаемыми с учётом хронических травм звёзд. Даже вечно проваливающийся в плей-офф «Милуоки» во главе с Адетокунбо может стать непреодолимым препятствием.